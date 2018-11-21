 В Украине строится судебная система по европейским правилам, поэтому Венецианская комиссия одобрила тотальное квалифоценивание, - Щотка

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка.

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"Это положение - прежде, чем оно стало частью Конституции - было предметом исследования Венецианской комиссии. Так вот, Венецианская комиссия 26 октября 2015 года сформулировала свое заключение по этому поводу, согласовав возможность провести оценивание всех судей с точки зрения их профессионализма, этичности и честности. При этом акцентировала внимание на том, что такое оценивание – чрезвычайная мера, которая должна быть ограничена во времени, проведена быстро и эффективно, и с наивысшей степенью осторожности", - пояснил он.

Щотка уточнил, что общая концепция заключается в том, что при проведении процедуры оценивания не должна пострадать независимость судебной власти: "То есть, они говорят: о'кей, это не типично для европейских стран, но понимая ситуацию в Украине, мы соглашаемся с вашим решением, делайте это. Но делайте адекватно".

Он подчеркнул, что в ВККС осознают зависимость сроков реформы и влияния на судейскую независимость на реакцию международных институций.

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"Поэтому наша Комиссия понимает, что если эта процедура будет растянута во времени на десятилетия, будет носить характер мучений и истязания и будет посягать на судейскую независимость, то мы будем жесточайшим образом раскритикованы. Исходя из этого, мы строим модель оценивания с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - заявил замглавы ВККС.

Он также рассказал, что ожидается как результат судебной реформы: "Мы строим новую архитектуру судебного дома по общепонятным европейским правилам. То есть, классическую трехзвенную систему. Плюс дополнительно Высший антикоррупционный суд и Высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности. Уже созданы качественно другие институты: Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей. Судебный корпус получил прививку и сейчас происходит болезненный этап вырабатывания в организме здорового начала. Но весь тот невероятный объем работы, который выполняет Комиссия, однажды будет позади, и эти два органа – ВККС и ВСП – смогут объединиться на основе своего функционала. И тогда процесс будет законченным с точки зрения построения судебной системы".

Полный текст интервью с Станиславом Щоткой: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада" читайте ЗДЕСЬ.