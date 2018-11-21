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 В Украине строится судебная система по европейским правилам, поэтому Венецианская комиссия одобрила тотальное квалифоценивание, - Щотка

Адвокаты запустили проект судебной защиты судей, которые не прошли квалифоценивание. Их аргумент, в частности, что актами международного права не допускается повальное переоценивание уже назначенных бессрочно судей. Однако Венецианская комиссия дала четкие указания по этому поводу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка

"Это положение - прежде, чем оно стало частью Конституции - было предметом исследования Венецианской комиссии. Так вот, Венецианская комиссия 26 октября 2015 года сформулировала свое заключение по этому поводу, согласовав возможность провести оценивание всех судей с точки зрения их профессионализма, этичности и честности. При этом акцентировала внимание на том, что такое оценивание – чрезвычайная мера, которая должна быть ограничена во времени, проведена быстро и эффективно, и с наивысшей степенью осторожности", - пояснил он.

Щотка уточнил, что общая концепция заключается в том, что при проведении процедуры оценивания не должна пострадать независимость судебной власти: "То есть, они говорят: о'кей, это не типично для европейских стран, но понимая ситуацию в Украине, мы соглашаемся с вашим решением, делайте это. Но делайте адекватно".

Он подчеркнул, что в ВККС осознают зависимость сроков реформы и влияния на судейскую независимость на реакцию международных институций.

Также читайте: Судьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка

"Поэтому наша Комиссия понимает, что если эта процедура будет растянута во времени на десятилетия, будет носить характер мучений и истязания и будет посягать на судейскую независимость, то мы будем жесточайшим образом раскритикованы. Исходя из этого, мы строим модель оценивания с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - заявил замглавы ВККС.

Он также рассказал, что ожидается как результат судебной реформы: "Мы строим новую архитектуру судебного дома по общепонятным европейским правилам. То есть, классическую трехзвенную систему. Плюс дополнительно Высший антикоррупционный суд и Высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности. Уже созданы качественно другие институты: Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей. Судебный корпус получил прививку и сейчас происходит болезненный этап вырабатывания в организме здорового начала. Но весь тот невероятный объем работы, который выполняет Комиссия, однажды будет позади, и эти два органа – ВККС и ВСП – смогут объединиться на основе своего функционала. И тогда процесс будет законченным с точки зрения построения судебной системы".

Полный текст интервью с Станиславом Щоткой: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3098214
 
 
 Топ комментарии
 
а шось петро давно не хвалывся судовою реформо... безвиз, мова, гэть, томос, пломбы - слышу, про судову шо?

В Украине строится судебная система по европейским правилам, поэтому Венецианская комиссия одобрила тотальное квалифоценивание, - Щотка - Цензор.НЕТ 8135
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Судова реФФорма засяет яркими красками, когда надо будет признавать чэсни выборы и садить людей за шины в багажники и сине-желтую ленточку на одежде. Это будут делать отреыормированные судьи с теми же мордами правда
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Это как ? на видео
, все видели как они убивали, но печерский суд оправдал ? В Украине строится судебная система по европейским правилам, поэтому Венецианская комиссия одобрила тотальное квалифоценивание, - Щотка - Цензор.НЕТ 7857
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а шось петро давно не хвалывся судовою реформо... безвиз, мова, гэть, томос, пломбы - слышу, про судову шо?


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Гордился ею очень, постоянно «продавал» это достижение международным наблюдателям. А потом раз! - и как рукой сняло. Больше о «судебной реформе» Петр Алексеевич не упоминает. Знаете, почему?
Потому что «судебная реформа» Петра Порошенко - это ручной судья Медведчука в Печерском районе по фамилии Соколов, к которому попадают все дела с интересом Медведчука.
Потому что «судебная реформа» - это судья Емельянов, который так и не был уволен, но на которого уже возбудили уголовное дело даже в Австрии!
Потому что «судебная реформа» - это показательная порка и снятие судьи Цокол, которая бросила вызов системе, когда отпустила Саакашвили из-под стражи.
Ну и еще одно лицо «судебной реформы» - это честная судья-разоблачитель Лариса Гольник, которую уже скоро год Порошенко отказывается назначать, имея на руках все документы.
На самом деле, никакой реформы не произошло. И пиар-повод, которым жонглировал Петр Порошенко, протух.
Его больше никто не «покупает» - а значит, настоящая судебная реформа откладывается до следующих выборов.
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Судова реФФорма засяет яркими красками, когда надо будет признавать чэсни выборы и садить людей за шины в багажники и сине-желтую ленточку на одежде. Это будут делать отреыормированные судьи с теми же мордами правда
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Машины из Европы для граждан Украины само по себе должно было стать часть интеграции Украины в Евросоюз. Как вообще и рынок труда для простых украинцев должен был стать европейским. Что само по себе одно от другого неотъемлемо. Заробитчане должны были бы передвигаться по Европе на своих транспортных средствах. Это обычные европейские стандарты прав человека. И Украина стремящаяся в Европу казалось бы двумя руками должна была бы поддерживать эти европейские стандарты прав человека. А что же на самом деле происходит в Украине? У украинской олигархической власти действуют двойные стандарты. Стандарт первый в ЕС подлежит интеграции только крупный олигархический капитал. В виде преференций для него на европейском рынке. Стандарт второй. Простых граждан Украины ни как не должна касаться интеграция в ЕС. Простой украинский народ это быдло которого не должна касаться интеграция в ЕС. Поэтому 90% украинцев должны продолжать ходить пешком потому что не в состоянии купить новые машины в так называемых украинских автосалонах. Вот и получается, что типа проевропейская украинская олигархическая власть устроила полный геноцид в отношении 90% собственного народа. Вы быдло поэтому ходите пешком. Типа нам олигархам такое быдло как простой народ Украины в Европе не нужен. Поэтому я с большим уважением и пониманием отношусь к людям которые на собственные трудовые сбережения покупают недорогие старенькие машины в Европе всеми правдами и не правдами. Хотя бы чтобы стареньких больных родителей свозить в город в больницу. Не на машине купленной за взятки и депутатские зарплаты купленные в украинских автосалонах. А на дешевенькой машине заработанной своим тяжелым трудом. Так и этого украинские олигархические власти не дают 90% населения Украины сделать. Говорят Вы быдло и пускай ваши больные родители идут пешком в город в больницу. Украинским олигархическим правителям важна только соль нажива. А на простых граждан Украины им просто наплевать. Народ им нужен только чтобы послать его куда то воевать для собственной наживы. Поэтому я искренне поддерживаю евробляхеров и от души им желаю успеха в их непростой политической борьбе за свои права - за права человека в Украине. В крайнем случае есть европейские суды по правам человека которые должны поставить на место эту проворовавшуюся украинскую олигархическую власть. Главное украинский народ должен сплотиться и быть единым в борьбе за свои права. С уважением к народу Украины!
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Это как ? на видео
, все видели как они убивали, но печерский суд оправдал ?
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набу открывает дело- суд отпускает.. вот это рехформа!!
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Пять лет прошло , а они все торгуются.
Кому вьі пилять нужньі с такими реформами?
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Борис Немцов: Реформы начинаются там, где кончаются деньги.
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В Україні будується судова система за європейськими правилами, тому Венеціанська комісія схвалила тотальне кваліфоцінювання, - Щотка - Цензор.НЕТ 5711 Владимир Волик

Разрешите ввоз любых авто с полным таможенным платежом за 200 евро. Как у наших соседей по ЕС и бюджет Украины получит намного больше доходов чем сейчас. 2 млн. машин на евро номерах умножите на 200 евро. Вот Вам и ответ на Ваш вопрос.
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Да ну?..По европейским ?...Строится?...Представляю реакцию европейцев,на глазах которых выпускают не одну сотню пойманных за руку коррупционерови десятки других коррупционеров ,по которым "вышел срок рассмотрения дела"...Там бы власть не удержалась в кресле в первую же неделю..."по европейским.." ))
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Этот придурок об Украине такое сказал???
Они, б...дь, на Марсе живут???
Строители херовы.
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А когда европейские зарплаты и пенсии будут, а???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине строится судебная система по европейским правилам, поэтому Венецианская комиссия одобрила тотальное квалифоценивание, - Щотка
 
 
 
 
 
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