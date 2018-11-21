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 Для разгрузки пенитенциарной системы нужно расширить практику применения электронного браслета, - Минюст

Министерство юстиции прорабатывает законодательные изменения, которые позволят расширить практику применения электронного мониторинга (ношения "электронного браслета") и разгрузить пенитенциарные учреждения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время украинские следственные изоляторы заполнены в среднем на 85%, а Лукьяновское СИЗО - на 99%.

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"В учреждениях пенитенциарной системы содержатся люди, осужденные по статьям, по которым в других странах содержание под стражей может быть заменено на иную ограничительную меру, в частности, ношение "электронного браслета", - скаал Чернышов.

Он также отметил, что вместе с экспертами из Норвегии, Литвы и других стран Минюст уже занялся наработкой базы изменений в законодательство по реализации системы электронного мониторинга как подозреваемых в преступлениях, так и осужденных.

Чернышов напомнил, что в других странах электронный мониторинг применяется намного шире, чем в Украине - с его помощью продолжают контролировать людей после условно-досрочного освобождения, также он применяется в отношении педофилов и насильников, даже после полного отбытия ими наказания. Кроме того, электронный мониторинг может заменить отбывание наказания по ряду статей. Такой вид контроля применяется также и в отношении подозреваемых.

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Кроме того, в ряде стран электронный мониторинг не только сокращает расходы госбюджета на содержание подследственных и заключенных в учреждениях, но и является источником наполнения бюджета. "Я говорю о практике, когда субъекты электронного мониторинга за браслеты сами платят. В США - это около $20 в сутки, в странах ЕС - в среднем около 22 евро в сутки", - пояснил Чернышов.

"Безусловно, в отношении подследственных, в случаях которых высок риск совершения повторного преступления, давления на свидетелей и на следствие, об изменении меры пресечения на электронный мониторинг не может быть и речи. Но и в украинском УПК есть масса статей, при которых нет смысла отправлять человека в СИЗО. Такая практика позволила бы снизить расходы бюджета", - добавил Чернышов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098213
 
 
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А для особо выдающихся подозреваемых - электрического стула
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20 зеленым тугрикам в сутки многие предпочтут посиделки за государственный счет в СИЗО...
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"Друзям - все, ворогам - закон." Звичайні громадяни як сиділи так і сидітимуть, а прібліжонниє к будке будуть хизуватися браслєтіками з сваровскі.
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Для разгрузки пенитенциарной системы нужно расширить практику применения электронного браслета, - Минюст
подготовка к запасному аэродрому???)
шо бы сами на нарах не парится)
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одобряю тактику браслета и деревянного макинтоша
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Сбываются ужосы фантастов? Человечество уверенно движется к чипованию от мала до велика?
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а своим выдать код разблокировки Для розвантаження пенітенціарної системи потрібно розширити практику застосування електронного браслета, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 6960
как ирпенскому бегуну Для розвантаження пенітенціарної системи потрібно розширити практику застосування електронного браслета, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 2440
налогговому училе Для розвантаження пенітенціарної системи потрібно розширити практику застосування електронного браслета, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 796
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За мелкие преступления ,типа хулиганки , давно пора давать выбор или контракт с ВСУ на 5 лет или 2 года на нарах.
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Не, думаю, фигня. Нары этой публике роднее дивана, а под пули - стремно оно, прострелят - не запломбИруешь...
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Пиндец.Переполнили.Тетке за украденый кошелек с 460 гривнами 4 года на зоне,а всем кто украл несколько сотен миллионов долларов из бюджета минимум год и браслет на ногу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля разгрузки пенитенциарной системы нужно расширить практику применения электронного браслета, - Минюст
 
 
 
 
 
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