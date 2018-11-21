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 Научно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности" запустили в столичном метрополитене. ФОТОрепортаж

Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" совместно с КП "Киевский метрополитен" презентовали в столице научно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает  Укринформ.

В вагонах одного из поездов "синей" ветки Киевского метрополитена размещена серия информационных постеров, рассказывающих пассажирам об уникальных фактах из истории, культуры, быта Украины и о ее государственном потенциале в начале ХХ века. Из них граждане имеют возможность узнать, что именно нежелание советской власти отпустить Украину из состава СССР привело к одному из величайших преступлений в истории человечества - Голодомору-геноциду, объектом которого стала украинская нация. Этот геноцид был направлен против украинской интеллигенции, украинской церкви, каждого активного носителя украинской идентичности. Он заключался в уничтожении нации через физическое убийство украинцев, унижении украинского языка и культуры, фальсификации украинской истории.

Как отметила генеральный директор музея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стасюк, "для рядового гражданина, далекого от истории, который не читает научную литературу и живет в информационном вакууме, создаваемом заангажированными телеканалами, история Голодомора до сих пор является историей о голоде, "возникшем из-за перегибов на местах в связи с индустриализацией".

Также читайте: Через 2 года в столице появится полноценный Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", - Нищук

Научно-просветительский проект Поезд украинской идентичности запустили в столичном метрополитене 01
Научно-просветительский проект Поезд украинской идентичности запустили в столичном метрополитене 02
Научно-просветительский проект Поезд украинской идентичности запустили в столичном метрополитене 03
Научно-просветительский проект Поезд украинской идентичности запустили в столичном метрополитене 04

Источник: https://censor.net.ua/n3098211
 
   
 Топ комментарии
 
Цена вопроса какая?И кто те кому платили,за нарисованые картинки на вагонах?И от куда выделялись деньги?
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из бюджета канечно
а какие еще есть варианты
или институт национальной памяти святым духом питается
понаплодили дармоедов шакаладные
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То так треба, що б помітно було, коли воно наближаеться а хтось у телефон втикає...

Науково-просвітницький проект "Поїзд української ідентичності" запустили у столичному метрополітені - Цензор.НЕТ 1226
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Мабуть все-таки "Научно-просВетительский проект..." а не "Научно-просетительский проект..."
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Якісь колородські кольори на дзеркалі
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То так треба, що б помітно було, коли воно наближаеться а хтось у телефон втикає...


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Международная маркировка hazard stripes - один из основных предупреждающих символов, диагональные чёрно-оранжевые и чёрно-жёлтые полосы.
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Цена вопроса какая?И кто те кому платили,за нарисованые картинки на вагонах?И от куда выделялись деньги?
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из бюджета канечно
а какие еще есть варианты
или институт национальной памяти святым духом питается
понаплодили дармоедов шакаладные
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чем еще прикрыть техническую отсталость транспорта уровня 50х годов
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаучно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности" запустили в столичном метрополитене. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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