 Научно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности" запустили в столичном метрополитене. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Укринформ.

В вагонах одного из поездов "синей" ветки Киевского метрополитена размещена серия информационных постеров, рассказывающих пассажирам об уникальных фактах из истории, культуры, быта Украины и о ее государственном потенциале в начале ХХ века. Из них граждане имеют возможность узнать, что именно нежелание советской власти отпустить Украину из состава СССР привело к одному из величайших преступлений в истории человечества - Голодомору-геноциду, объектом которого стала украинская нация. Этот геноцид был направлен против украинской интеллигенции, украинской церкви, каждого активного носителя украинской идентичности. Он заключался в уничтожении нации через физическое убийство украинцев, унижении украинского языка и культуры, фальсификации украинской истории.

Как отметила генеральный директор музея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стасюк, "для рядового гражданина, далекого от истории, который не читает научную литературу и живет в информационном вакууме, создаваемом заангажированными телеканалами, история Голодомора до сих пор является историей о голоде, "возникшем из-за перегибов на местах в связи с индустриализацией".

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