 Руководство ГФС Винницкой области подозревают в создании преступной организации, - ГПУ

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодня в этом производстве объявлено о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области О. в совершении уголовных правонарушений, а также еще двум активным участникам преступной организации Н. и Ч., один из которых объявлен в розыск", – сообщили агентству в ведомстве.
В Генпрокуратуре рассказали, что ведут досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
В частности, речь идет о злоупотреблении служебным положением должностными лицами органов ГФС, умышленном уклонении от уплаты налогов субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операциях и получении взяток.
Как отметили в ГПУ, в результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере ведения внешнеэкономической деятельности преступная группировка под руководством должностных лиц органов ГФС нанесла государству ущерб на сумму более 300 миллионов гривен.
В ведомстве рассказали, что суд уже избрал одному из участников преступной организации Ч. меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.
Как сообщалось, в июле правоохранители приходили к Осмоловскому с обыском.
В ГФС заявляют, что ситуация с Осмоловским – это ничто иное, как "ответ силовиков на начало масштабной борьбы против контрабанды и коррупции на таможне".
надеюсь местный рынок и шакаладная фабрика заплатили все налоги?
Это - наезд. И конкретный наезд на гройсмана.
Пэдро vs гройсман. Битва воров.
будет очередная имитация
Там такого гАвна 99,99%!
МВФ вже не дає злодіям і вимагає реформ, а олігархам і баригам у владі реформи не потрібні. За 4 роки було стирено $8,7млрд.дол і все це лягло тягарем на український народ.
Думаю, шо винницкий еврей тоже имеет круто сваренные яйца и даст этому наезду жесткую ответку ( Большая власть у его в руках).
Запасаемся попкорном.
АЛЕ МЕРЗОТА, ЯКА ГАВКАЄ НА ЛЮДЕЙ, ЩО ВИСТУПИЛИ ПРОТИ ЗЛОДІЙСЬКОГО "ПОДАТКУ" - МОВЧИТЬ.