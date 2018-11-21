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Все про:Винницкая область (484) ГПУ (8943) ГФС (2902)

 Руководство ГФС Винницкой области подозревают в создании преступной организации, - ГПУ

По данным следователей, они за 3 года нанесли государства ущерба на более чем 300 миллионов гривен.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня в этом производстве объявлено о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области О. в совершении уголовных правонарушений, а также еще двум активным участникам преступной организации Н. и Ч., один из которых объявлен в розыск", – сообщили агентству в ведомстве.

В Генпрокуратуре рассказали, что ведут досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, речь идет о злоупотреблении служебным положением должностными лицами органов ГФС, умышленном уклонении от уплаты налогов субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операциях и получении взяток.

Как отметили в ГПУ, в результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере ведения внешнеэкономической деятельности преступная группировка под руководством должностных лиц органов ГФС нанесла государству ущерб на сумму более 300 миллионов гривен.

В ведомстве рассказали, что суд уже избрал одному из участников преступной организации Ч. меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Как сообщалось, в июле правоохранители приходили к Осмоловскому с обыском.

В ГФС заявляют, что ситуация с Осмоловским – это ничто иное, как "ответ силовиков на начало масштабной борьбы против контрабанды и коррупции на таможне".

Источник: https://censor.net.ua/n3098199
 
   
 Топ комментарии
 
Через 4 месяца винницких будут по всей стране отлавливать.
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Барыга продал "Кузню на рыбальском" Тигипко, через оффшоры. В бюджет опять налогов =0. И тишина......
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Имя Пахана Винницкого вам подсказать?))
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Через 4 месяца винницких будут по всей стране отлавливать.
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Донєцькі зараз грають у сбірній командє вінницьких.
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Шо, правда?! Ниможитбыть! А как с созданием преступных организаций в других областях у ДФС дела идут?
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и тут шакаладный след Руководство ГФС Винницкой области подозревают в создании преступной организации, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4383
надеюсь местный рынок и шакаладная фабрика заплатили все налоги?
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Не на шутку сцепились в борьбе за власть. Ну это хорошо - больше друг у друга преступников выявят. А там, глядишь, и ниточки наверх потянутся. Думают, что народ ничего не понимает.
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Имя Пахана Винницкого вам подсказать?))
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Дві вінницькі братви виясняють стосунки. Руководство ГФС Винницкой области подозревают в создании преступной организации, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2131 Цікаво, до вогнепалу дойде?
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Вінницькі імбецили кругом створюють навколо себе одні банди, що на рівні ДФС, що на рівні держави.
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Вот так вот.
Это - наезд. И конкретный наезд на гройсмана.
Пэдро vs гройсман. Битва воров.
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не будет никакой битви
будет очередная имитация
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только винницких, а остальные - эталон "честности и порядочности"?
Там такого гАвна 99,99%!
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А главный босс винницкой банды - Гнойсман винницкий! Но радоваться рано, никто сидеть не будет, неприкасаемую касту никто не имеет права трогать. Они живут в светлом шоколадном настоящем.....................
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Главарь имеет погоняло "мауповец", ищите.
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Барыга продал "Кузню на рыбальском" Тигипко, через оффшоры. В бюджет опять налогов =0. И тишина......
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Некогда. На повестке дня евробляхеры
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Хорошковский в своё время продал телеканал и ломаного гроша не кинул в бюджет Руководство ГФС Винницкой области подозревают в создании преступной организации, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1441
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пока при власти все рошен а если без нее то порошен
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Нещодавно кремлеПороХоБоти позичили $2млрд.дол у грошових фондів ЄвроБонди під 10%, замість 3% від МВФ!
МВФ вже не дає злодіям і вимагає реформ, а олігархам і баригам у владі реформи не потрібні. За 4 роки було стирено $8,7млрд.дол і все це лягло тягарем на український народ.
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"Руководство ГФС Винницкой области подозревают в создании преступной организации, - ГПУ" - Винницкая область систематически фигурирует в сводках о преступлениях с воровством бюджета, и это не случайно, вся ГФС подотчётна Гросе, и с виду не скажешь, такой строгий борец с украинской коррупцией, сначала Насиров, потом Продан, и на очереди очередной жулик из Одессы, и это все креатуры винницкого торгаша, но уже не мелкого, уже видно, что по крупному Грося работает, значит пойдёт на нары вместе со своим шоколадным Паханом.
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Что за подозрения еще? Они, точно они, хлебом клянусь!
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Два кума порешали за рюмочкой судьбу гройсмана и решили его закатать в асфальт.
Думаю, шо винницкий еврей тоже имеет круто сваренные яйца и даст этому наезду жесткую ответку ( Большая власть у его в руках).
Запасаемся попкорном.
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С окончанием каденции Президента Порошенко начнется "большая охота на волков". Так, что скоро многие "винницкие" и им подобные будут "сливаться" за рубежи Украины. А потом оппоненты вытащат компромат и на ныне здравствующего Алексеевича.
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Це просто звичайні бандитські розбірки. Це - не боротьба з корупцією. Сьогодні Омелян заявив, що зловживання при будівництві доріг - всього 130 мільйонів. Так і сказав: "всього". Мовляв, на дороги потрачено мільярди, а вкрали всього якихось 130 мільйонів, і це успіх. Це копійки, коротше кажучи.
АЛЕ МЕРЗОТА, ЯКА ГАВКАЄ НА ЛЮДЕЙ, ЩО ВИСТУПИЛИ ПРОТИ ЗЛОДІЙСЬКОГО "ПОДАТКУ" - МОВЧИТЬ.
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Можу собі лише уявити скільки там місцеві гефеесники горішків нагризли.. Уявляю в якому захопленні були від цих білочок їхні дружини і численні коханки...😕😕😕
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свято место пусто не бывает.Прийдут другие и продолжение следует-СИСТЕМА.
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