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Все про:валюта (3010) таможня (1346) Харьковщина (1226) ГФС (2902)

 Таможенники на Харьковщине помешали незаконному вывозу в Россию 12,5 тыс. долл., - ГФС

В пункте пропуска "Гоптовка" харьковские таможенники помешали незаконному перемещению в Россию 12,5 тыс долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Во время таможенного досмотра автобуса, который двигался в Россию, гражданка Украины заявила, что перемещает иностранную валюту в сумме, не превышающей разрешенную законодательством. В ходе проведения дальнейшего досмотра вещей и ручной клади пассажирки она предъявила иностранную валюту на общую сумму 24 тыс. долларов, что превышает на 12 570 долларов установленную Национальным банком Украины норму перемещения иностранной валюты без письменного декларирования.

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Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3098197
 
   
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А скільки вивели в Панаму порошенко разом з януковичем?
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Про шо ви пишете????аж 12500 доларів???? Ви оху- ли?????кожен день заєбана таможня пиздить міліонами......в кінці тижня чемоданами в Київ тягнуть,,,,,,12500 аж .....та він як не писав декларації,то хер хто забере ці гроші....а ви ху ню пишете!
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Новость просто затмила своей важностью все остальные
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТаможенники на Харьковщине помешали незаконному вывозу в Россию 12,5 тыс. долл., - ГФС
 
 
 
 
 
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