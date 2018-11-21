 Участковый-полицейский задержан при вымогательстве $4000 взятки на Киевщине. Во время задержания пытался скрыться. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного жителя четыре тысячи долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков.

Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленником первой части неправомерной выгоды в размере пятьсот американских долларов.

Правоохранители задержали полицейского во дворе частного домовладения одного из жителей райцентра после получения трех с половиной тысяч долларов США - второй части взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Продолжается досудебное расследование".

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По информации спикера ГПУ Андрея Лысенко участковый требовал деньги у молодого человека за правонарушение, которого он не совершал.

"Будучи уличенным "на горячем", полицейский пытался скрыться, однако был задержан недалеко от места совершения преступления", - отметил Лысенко.







