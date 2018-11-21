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 Участковый-полицейский задержан при вымогательстве $4000 взятки на Киевщине. Во время задержания пытался скрыться. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке участкового офицера полиции одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного жителя четыре тысячи долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков.

Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленником первой части неправомерной выгоды в размере пятьсот американских долларов.

Правоохранители задержали полицейского во дворе частного домовладения одного из жителей райцентра после получения трех с половиной тысяч долларов США - второй части взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Продолжается досудебное расследование".

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По информации спикера ГПУ Андрея Лысенко участковый требовал деньги у молодого человека за правонарушение, которого он не совершал.  

"Будучи уличенным "на горячем", полицейский пытался скрыться, однако был задержан недалеко от места совершения преступления", - отметил Лысенко.

Участковый-полицейский задержан при вымогательстве $4000 взятки на Киевщине. Во время задержания пытался скрыться 01
Участковый-полицейский задержан при вымогательстве $4000 взятки на Киевщине. Во время задержания пытался скрыться 02
Участковый-полицейский задержан при вымогательстве $4000 взятки на Киевщине. Во время задержания пытался скрыться 03
Участковый-полицейский задержан при вымогательстве $4000 взятки на Киевщине. Во время задержания пытался скрыться 04

Источник: https://censor.net.ua/n3098195
 
   
 Топ комментарии
 
Легализуйте уже наконец эту голимую "травку" и займитесь делом.
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Сторожук Олександр Володимирович. Классно его удостоверение заретушировали...
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Этот участковый видимо не знал кто крышует. На чужое позарился. Так бы его не поймали.
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4000 штуки за наркоту, хорошая цифра!!! способный мальчик!!!
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Молодец! Умеет зарабатывать! Срочно отправить наповышение!
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Можливо треба взяти податок з цього хабаря? Рева буде задоволений🤭
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А на Ул Зодчих Киев Когда упакуют упыря !!!
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Сторожук Олександр Володимирович. Классно его удостоверение заретушировали...
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Этот участковый видимо не знал кто крышует. На чужое позарился. Так бы его не поймали.
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Легализуйте уже наконец эту голимую "травку" и займитесь делом.
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Смотри аваков, какие твои работнички, знают с кого пример брать...
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Удивляет то, что некоторые, до сих пор, удивляются взяткам в полиции. Вы где живете? У нас африканская страна, построенная на фундаменте воровства, коррупции и взяточничества. Не берут взятки только уборщицы, дворники и др. несчастные, кто не может брать на лапу, из-за своей должности. Все остальные грабят друг-друга, чтобы выжить, или жить шикарно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастковый-полицейский задержан при вымогательстве $4000 взятки на Киевщине. Во время задержания пытался скрыться. ФОТО
 
 
 
 
 
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