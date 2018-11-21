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 Состояние Сенцова удовлетворительное, он под постоянным наблюдением медперсонала, - омбудсмен Ямало-Ненецкого АО РФ Сак

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак рассказал о состоянии украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодовки", – рассказал Сак журналистам в среду в Москве.

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Напоминаем, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098193
 
 
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и кормят его по рекомендациям лучших диетологов мацквы... слыхали. свежо питание, но... Состояние Сенцова удовлетворительное, он под постоянным наблюдением медперсонала, - омбудсмен Ямало-Ненецкого АО РФ Сак - Цензор.НЕТ 9903
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кто удивлен, пусть кинет в меня камень....
видать, рыбаки в нулячих комбезах закончились.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСостояние Сенцова удовлетворительное, он под постоянным наблюдением медперсонала, - омбудсмен Ямало-Ненецкого АО РФ Сак
 
 
 
 
 
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