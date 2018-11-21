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Все про:дипломаты (332) Климкин (1947) Прокопчук Игорь (3)

 Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Игоре Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался в поддержку постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, который является братом генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке. 

"Классно, что у нас на дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете", - написал П.Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели"

"К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной. Ничего, обязательно прорвемся", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала российской агрессии не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ, - МИД Украины о родственных связях дипломата Прокопчука

Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Игоре Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098187
 
   
 Топ комментарии
 
Два дебила - это сила? Власть говорит про реванш? Вот он!, во всей своей красе.
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А что еще скажет человек тесть которого захватывал Крым.
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Что ни высокая должность, так родственники в раше и Климкин знает наперед, какой он патриот...
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Два дебила - это сила? Власть говорит про реванш? Вот он!, во всей своей красе.
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сразу после Майдана рыги почувствовали запах денег и все вошли в БПП. БПП = реванш Путина.
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Танюша, можно еще и так - два брата-акробата (прокопчукив)))
И про рожкову из нацбанка) с гражданским мужем - муж и жена одна сатана)) и семочко хероя дать! и наева -генрала по ОСС у которого братэло в крысьме, где собсьтвенно и тесть самого климкина в героях рассеи ходит....
Непочатый край, как говорится Клімкін про постпреда України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука: класно, що у нас на дипслужбі є такі патріоти - Цензор.НЕТ 7846 Дебилов непочатый край))) Точно не два Клімкін про постпреда України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука: класно, що у нас на дипслужбі є такі патріоти - Цензор.НЕТ 3842
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Но все ж прекрасно помнят, шо огенты пукина - Йулька и Саакашвили.
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У патриота Прокопчука жена поет в хоре посольства РФ. Когда она по нему ходит, то зорко высматривает секреты. А дети патриота, учащиеся школы при том же посольстве РФ специально плохо учат руське ййазык и храбро обписывают ее стены проукраинскими лозунгами. А вам, зрадофилам, абы поиздеваться над героической семьей Клімкін про постпреда України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука: класно, що у нас на дипслужбі є такі патріоти - Цензор.НЕТ 7454
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Это всё - спецоперации шоколадных спецслужб на юго-севере.
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Конечно! Эх, жаль пришлось вывести из Мацквы нашего главного шпиона Ельченко, которого патриот Янукович внедрил послом Украины в РФ. Зато славно он сейчас представляет Украину в ООН в отличие от майдауна Сергеева. Поддержка украинских резолюций выросла от 100 стран аж до 67! Клімкін про постпреда України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука: класно, що у нас на дипслужбі є такі патріоти - Цензор.НЕТ 4085
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Что ни высокая должность, так родственники в раше и Климкин знает наперед, какой он патриот...
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Оля, ну а куда нам від них дітися, майже 400 років разом,це не 4 роки приходиться терпіти,та як подивитись скільки наших зрадників у рашкі сидить,просто треба нашим спецслужбам працювати та викривати їх,і головне щоб їх судили а не відпускали.
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Было у папы 2 сына: один российский ФСБшник, а другой настоящий патриот Украины.
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Одна аббревіатура "ОБСЄ" в нормальних людей уже викликає підозри(сліпохлухоніма структура).То про який патріотизм йдеться?
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А что еще скажет человек тесть которого захватывал Крым.
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в 1917 и брат на брата шел - ваш довод не корректный.
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слово "корректный" тут неуместен. Это - факт!
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столетиями родственные связи были с рашей, очень много родственников. Замечание не в тему. Почему украинец не должен работать на своей любимой работе, если его брат оказался запоребриком? Мозги включаем
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Так много в мире самых больших врагов - это близкие тебе по крови, увы. Сужу по своим родственникам и не только. Чаще всего камнем преткновения являются деньги. В наше время - идеология и ТВ Украина-Россия
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Похоже, что судьба недостраны россии предрешена!

Президент США Дональд Трамп висловив подяку Саудівській Аравії за падіння цін на нафту.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Ціни на нафту знижуються. Чудово! Це як велике скорочення податків для Америки і світу. Насолоджуйтесь! $54 [за барель], було $82. Спасибі Саудівській Аравії, але давайте зробимо ще нижче!" - заявив Трамп.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tramp-podjakuvav-saudivsku-araviju-za-padinnja-tsin-na-naftu-2508591.html
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Надеюсь климкин перед тем как его обнимать заглядывал в профиль его сына - любителя хла? Или климкин его только за это и любит?
Сын прокопчука учится в школе мокшанского МИДа, и постит в соцсетях свою любовь к хлу
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Вот только патриот он рашки, как и климкин.
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С рашей мы воюем и торгуем одновременно. Отсюда делаю вывод, что при власти сплошь классные патриоты.
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Можно допустить, шо это такой новый вид гибридной войны - кто кого переторгует.
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- Сашок, классно что у нас такие родственники.
- Сто пудов Паша!


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А если выяснится что он все таки агент раиси - ОТСТАВКА???
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Какой климкин, такой же и прокопчук...
Тоже мне моральный авторитет климкин... Вписался за своего кацапского братана.
Идите н.......Й оба!
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да клим. таких как ты))
у этого брат генерал в педерации, у тебя тесть))
у медведчука ваще кум хуйло))
днище полно мля
с кацами они воюют ссуки шакаладные
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Родинні зв"язки - перше місце в ієрархіі людських цінностей...Далі з великим відривом йдуть друзі,Батьківщині,релігія і так далі...Ну це ж аксіома,і "нашого" Прокопчука можна вже без розмов звільняти...разом з Клімкіним...
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Таких прокацапських "патріотів" у владі, що гною. Тому й такий завал в державі.
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Ну просто "Вершники" Яновського! Треба, щоб іще третій брат був польський розвідник чи білоруський КДБіст. Звісно, клімкін не гнатиме на прокопчука, бо сам із росії приїхав.
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Там в Будке вообще адекватные есть? Или уже давно ку-ку?
То жирдяй волох вдруг квакнет, что воровство и коррупция власти - это гуд, путину так меньше достанется.
То павлик куцомордый гордится, что агента крымбля пригрел.
Как там грося, не раскаивается, что путинского шпиона-переводчика спалили? Может вернут и наградят?
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забыл уже, распорошил в инфопространстве. тут кошелек-продан с...мотался и... тишина.... мова, вира....
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Да уж, и это говорит тульский мальчик Клямкин,
Представитель украинской власти,
В которой нет ни одного украинца-Патриота.
Одни гешефтмахеры и их подстилки...
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Мабуть утешал,що брат с Интерполом пролетел. Клімкін про постпреда України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука: класно, що у нас на дипслужбі є такі патріоти - Цензор.НЕТ 3174
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«...Эти люди скромны, не речисты,
Мы не все их знаем имена.
Но не даром лучшие чекисты
Боевые носят ордена. ...»©.
Сидить такий собі розчулений Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, ГРУ ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Порошенка, родичів курського солов'я Клімкіна, пришелепкуватого розвідника Семочки, отого їхнього опудала Прокопчука та інших».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти, примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якусь бацилу я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - власні кишки з землі збиратимуть».
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Серьёзно?...Вот если бы в украине МИД отдали не членам семей "российских патриотов",то МИД бы не провалил работу в Европе,быстро бы среагировал на просвещение нидерландской общественности по сбитому "боингу" до момента,КОГДА нИДЕРЛАНДЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ВКЛЮЧЕНИЯ УКРАИНЫ В АССОЦИАТИВНОГО ЧЛЕНА ЕС.
То есть,зять российского сепаратиста,награждённого Путиным медалью "за возвращение Крыма"-Климкин и провальный чиновник дипкорпуса при ОБСЕ Прокопчук,брат росссийского действующего генерала и другие чиновники с тесными родственными связями в РФ (и причём занимающих там нехилые должности) откровенно подыгрывали РФ в завоевании крепких позиций в ЕС и провале миссии ОБСЕ на Донбассе.
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Мдя....паноптикум иззапоребриковых гостей + здешиий зрадодрочерский сброд. Как знатно у вас полыхает!!! Клімкін про постпреда України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука: класно, що у нас на дипслужбі є такі патріоти - Цензор.НЕТ 3117
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин о постпреде Украины при ОБСЕ Игоре Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты
 
 
 
 
 
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