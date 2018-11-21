 Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Игоре Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке.
"Классно, что у нас на дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете", - написал П.Климкин.
"К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной. Ничего, обязательно прорвемся", - добавил он.
И про рожкову из нацбанка) с гражданским мужем - муж и жена одна сатана)) и семочко хероя дать! и наева -генрала по ОСС у которого братэло в крысьме, где собсьтвенно и тесть самого климкина в героях рассеи ходит....
Непочатый край, как говорится Дебилов непочатый край))) Точно не два
Президент США Дональд Трамп висловив подяку Саудівській Аравії за падіння цін на нафту.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Ціни на нафту знижуються. Чудово! Це як велике скорочення податків для Америки і світу. Насолоджуйтесь! $54 [за барель], було $82. Спасибі Саудівській Аравії, але давайте зробимо ще нижче!" - заявив Трамп.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tramp-podjakuvav-saudivsku-araviju-za-padinnja-tsin-na-naftu-2508591.html
Сын прокопчука учится в школе мокшанского МИДа, и постит в соцсетях свою любовь к хлу
- Сто пудов Паша!
Тоже мне моральный авторитет климкин... Вписался за своего кацапского братана.
Идите н.......Й оба!
у этого брат генерал в педерации, у тебя тесть))
у медведчука ваще кум хуйло))
днище полно мля
с кацами они воюют ссуки шакаладные
То жирдяй волох вдруг квакнет, что воровство и коррупция власти - это гуд, путину так меньше достанется.
То павлик куцомордый гордится, что агента крымбля пригрел.
Как там грося, не раскаивается, что путинского шпиона-переводчика спалили? Может вернут и наградят?
Представитель украинской власти,
В которой нет ни одного украинца-Патриота.
Одни гешефтмахеры и их подстилки...
Мы не все их знаем имена.
Но не даром лучшие чекисты
Боевые носят ордена. ...»©.
Сидить такий собі розчулений Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, ГРУ ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Порошенка, родичів курського солов'я Клімкіна, пришелепкуватого розвідника Семочки, отого їхнього опудала Прокопчука та інших».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти, примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якусь бацилу я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - власні кишки з землі збиратимуть».
То есть,зять российского сепаратиста,награждённого Путиным медалью "за возвращение Крыма"-Климкин и провальный чиновник дипкорпуса при ОБСЕ Прокопчук,брат росссийского действующего генерала и другие чиновники с тесными родственными связями в РФ (и причём занимающих там нехилые должности) откровенно подыгрывали РФ в завоевании крепких позиций в ЕС и провале миссии ОБСЕ на Донбассе.