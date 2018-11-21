 Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Игоре Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке.

"Классно, что у нас на дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете", - написал П.Климкин.

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"К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной. Ничего, обязательно прорвемся", - добавил он.

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