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 Госкомтелерадио назвало победителей конкурса "Лучшая книга Украины-2018"

Жюри Всеукраинского конкурса "Лучшая книга Украины" определило победителей 2018 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

В этом году для участия в конкурсе в 10 номинациях поступило 122 работы от 44 издателей. 

Гран-при конкурса присуждено издательству "Феникс" по полноцветное издание в двух книгах на украинском языке Нового Завета - Евангелие и Апостол.

В номинации "Моя страна" победило ООО "Издательство Фолио" за произведение Тимура и Елены Литовченко "Книга ужаса: 1932-1938". В номинации "Жизнь знаменитых" - ООО "Издательство Старого Лева" за книгу Веры Агеевой "Узор на камне. Николай Бажан: жизнеописание (не) советского поэта ".

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Также лучше книгами в различных номинациях названы издание Романы Романишин и Андрея Лесива "Я так вижу" (ООО "Издательство Старого Лева"); сборник поэзии Олега Каданова "Не я, а тот" (ООО "Издательство "Виват"); книгу Петра Кралюка "Полторы тысячи лет вместе. Общая история Украинские и тюркских народов" (ООО" Издательство Фолио"); роман Веры Китайгородской "Лицом к стене" (издательство "Букрек"); билингвальное издание "Райнер Мария Рильке. Сто стихотворений в переводе Моисея Фишбейна" (издательство "Лыбидь"); издание Людмилы Лапшиной "Жемчужины нашей планеты" (ООО "Издательство" Виват").

Бестселлером года стал роман Андрея Цаплиенко "Стена", изданный ООО "Издательство Старого Лева".

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Вручение дипломов победителям Конкурса состоятся в декабре 2018 года во время проведения Киевской международной книжной выставки "Книжные контракты".

Источник: https://censor.net.ua/n3098183
 
   
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Печально, но в основном - макулатура. Читающие меня поймут. Мнения, конечно, могут быть разные.
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Ты прав, мнения конечно могут быть разные и это дажэе приветствуется. Однако ты назвал это макулатурой и что-то сдается мне, что ничего из этой"макулатуры" не читал. Как говорится-"Я Бродского(Пастернака, Даниэля, Синявского и тд) не читал, но.....осуждаю" Держкомтелерадіо назвало переможців конкурсу "Краща книга України-2018" - Цензор.НЕТ 4365
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Нещодавно прочитав книгу "СТІНА" Андрюхи Цаплієнка і отримав масу задоволення. Всім раджу хто вірить у ранній чи пізній крах Русіш Педерації. В книзі події відбуваються в 2054 році на територіях на той час мега розвиненої України і того що залишиться від Сміхдержави... А залишиться там Дике поле, випалена земля, територія де постійно точиться війна між бандами, де всі проти всіх, де Кремель перетворюється в притулок для прокажених і де чергове Ху..ло черговий раз лякає всіх ядерною "дубиною"))) Правда дубині вже понад сто років і не факт що вона прямо там і не "#бане". І між цими двома світами Стіна...
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У Держкомтелерадіо такі розумники працюють, що клепки бракує навіть українську вивчити - правильно не "краща книга", а "найліпша" чи хоч би вже "найкраща". І що це за "Завіт", коли правильно "Заповіт"?
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Я б із задоволенням купив би книгу "Атлас України. Політико-адміністративний". З новими назвами, вельми докладний., яскравий.
Сподіваюсь, що після переіменування Верховною Радою Дніпропетровськой області, яке-небудь видання видасть такий де-комунізований атлас.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскомтелерадио назвало победителей конкурса "Лучшая книга Украины-2018"
 
 
 
 
 
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