 Госкомтелерадио назвало победителей конкурса "Лучшая книга Украины-2018"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

В этом году для участия в конкурсе в 10 номинациях поступило 122 работы от 44 издателей.

Гран-при конкурса присуждено издательству "Феникс" по полноцветное издание в двух книгах на украинском языке Нового Завета - Евангелие и Апостол.

В номинации "Моя страна" победило ООО "Издательство Фолио" за произведение Тимура и Елены Литовченко "Книга ужаса: 1932-1938". В номинации "Жизнь знаменитых" - ООО "Издательство Старого Лева" за книгу Веры Агеевой "Узор на камне. Николай Бажан: жизнеописание (не) советского поэта ".

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Также лучше книгами в различных номинациях названы издание Романы Романишин и Андрея Лесива "Я так вижу" (ООО "Издательство Старого Лева"); сборник поэзии Олега Каданова "Не я, а тот" (ООО "Издательство "Виват"); книгу Петра Кралюка "Полторы тысячи лет вместе. Общая история Украинские и тюркских народов" (ООО" Издательство Фолио"); роман Веры Китайгородской "Лицом к стене" (издательство "Букрек"); билингвальное издание "Райнер Мария Рильке. Сто стихотворений в переводе Моисея Фишбейна" (издательство "Лыбидь"); издание Людмилы Лапшиной "Жемчужины нашей планеты" (ООО "Издательство" Виват").

Бестселлером года стал роман Андрея Цаплиенко "Стена", изданный ООО "Издательство Старого Лева".

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Вручение дипломов победителям Конкурса состоятся в декабре 2018 года во время проведения Киевской международной книжной выставки "Книжные контракты".