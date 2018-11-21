 В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной. ФОТО

В полицию Днепра поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала, Южного железнодорожного вокзала, а также трех станций метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Информация о минировании объектов инфраструктуры появилась у правоохранителей в 13:00. На место сразу же выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб.
С Центрального ж/д вокзала Днепра из-за минирования эвакуировали 180 человек.
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Днепровское СМИ 056.ua сообщает, что минирование оказалось ложным. Об этом в комментарии изданию сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
В данный момент пиротехники и полиция закончили проверку всех объектов.
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Эээ... Что, простите?
В полицию Днепра поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала, Южного железнодорожного вокзала, а также трех станций метрополитена.
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Тьху, блин. Так нельзя, у меня аж пердимонокль случился. В Днепре всего два ж/д вокзала - Центральный и Южный.
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а фото Южного ж/д вокзала, лет 20 назад был на нем... и так не поменялся... заброшка
Зато ужасы там снимать можно