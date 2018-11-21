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Все про:Днепр_город (2543) минирование (721)

 В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной. ФОТО

Объекты инфраструктуры проверили полицейские и взрывотехники, взрывчатки ни на одном из них не нашли.

В полицию Днепра поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала, Южного железнодорожного вокзала, а также трех станций метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о минировании объектов инфраструктуры появилась у правоохранителей в 13:00. На место сразу же выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб.

В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной 01
В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной 02
В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной 03

С Центрального ж/д вокзала Днепра из-за минирования эвакуировали 180 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Из-за сообщения о минировании эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство. ФОТОрепортаж

Днепровское СМИ 056.ua сообщает, что минирование оказалось ложным. Об этом в комментарии изданию сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В данный момент пиротехники и полиция закончили проверку всех объектов.

Источник: https://censor.net.ua/n3098180
 
 
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В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро

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Эээ... Что, простите? В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной - Цензор.НЕТ 8612
В полицию Днепра поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала, Южного железнодорожного вокзала, а также трех станций метрополитена.

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Тьху, блин. Так нельзя, у меня аж пердимонокль случился. В Днепре всего два ж/д вокзала - Центральный и Южный.
По теме: анус бы себе лучше заминировали, приколисты долбаные.
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а может имелся ввиду и автовокзал? ну чтобы подогнать под число - 3?
а фото Южного ж/д вокзала, лет 20 назад был на нем... и так не поменялся... заброшка
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Не так давно нужно было попасть с остановки ДНУЗТ (бывший ДИИТ) на Зиг-Штадтмассив (ж/м Победа), решил прогуляться пешком - погода была подходящая, плюс надо было убить время... Проходил через Южный вокзал. Да, как была полузаброшка, так и осталась.
Зато ужасы там снимать можно
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У Дніпрі нема Південного вокзалу) , є станція Лоцманьска
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Тепер буду знати, дякую )) Краще б її ще й модернізували.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной. ФОТО
 
 
 
 
 
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