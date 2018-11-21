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Все про:вооружение (3057) Порошенко (15768) Javelin (48) Десантно-штурмовые войска (25)

 Украинские десантники получат "Джавелины", - Порошенко

В следующем году подразделения десантно-штурмовых войск получат на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВСУ в Житомирской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН .

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Кроме Javelin десантно-штурмовые войска получат бронетранспортеры БТР-3ДА и БТР-4, грузовые и специальные автомобили и командно-штабные машины "Свитязь".

"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск бронетранспортерами не только БТР-3ДА, но и БТР-4, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами" Свитязь ", противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin", - подчеркнул глава государства.

По его словам, воины-десантники постепенно получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности.

"За последние годы на вооружение десантно-штурмовых войск подано около 150 новейших образцов вооружения и военной техники. Это БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар", - отметил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3098177
 
 
 Топ комментарии
 
Джавелины в Украине. В чём зрада? В чём высрада?
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а стрелять разрешат из них???????????
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Тіко після виборів...
Бо ТуПін нападе!))))
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Как? Их о сих пор нет?! Давно пресса отчиталась о полученных Джавелинах! Украинские десантники получат "Джавелины", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7138
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Джавелины в Украине. В чём зрада? В чём высрада?
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И вообще, не мешало бы их пересчитать. Они дорогие.
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Ответ в том, что определились - где их эффективней использовать и к тому же - безопасней сохранить дальше в тылу.
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В Липецке им самое место,там безопаснее всего.
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Что ты мелешь? Тебе ясно сказали, что будут переданы десантникам.
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Десантники находятся дальше в тылу от линии фронта...
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Сомневаюсь, что понятно, т.к. не я услышал фразы - "Прошу прощения за мой глупый комментарий, который я не подумав вставил, только бы он был первым..."
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Ага) Противотанковые средства БЛИЖНЕГО действия лучше всего хранить в тылу Українські десантники отримають "Джавеліни" - Порошенко - Цензор.НЕТ 4452 Вы, прям, светоч стротегии((( Позвольте, тогда, продолжить Вашу мысль? Нахрена их было привозить из США???? На баланс взяли? Ведомости и акты подписали??? Хай-бы там и лежали..... В "глубоком тылу"((((((( Зато фсе целые....
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Ещё один знаток действий десантников.
Может они действуют в тылу врага, женятся там, заводят детей?... :D
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Скромный Кролик зрада :І що підлога країни на самій справі живе за рискою зубожіння, з якої крапки зору не подивись, людина не може грошей запрацювати - а панамська барига мільярдами перекладає бабусі в офшори, і взагалі танцює під сопілку Хуйла!
Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
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Наступними актами джавелінного шоу поца Пеца будуть:
-Джавеліни вже в десантників,
-потім - джавеліни з десантниками вже на фронті...
-далі - через рік дамо дозвіл на їх застосування проти ворога
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Даже если и на складах Рошен сохранены и будут переданы десантникам, так в чём зрада?
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Из выдать никак не могут. А ты хочешь стрелять....
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Тіко після виборів...
Бо ТуПін нападе!))))
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Шов 5 рік як будко царь обіцяв звільнити Бомбаз і побороти корупцію
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Анекдот времен застоя:

В дурдоме вывесили объявление для пациентов: "Сегодня идем нырять в бассейн с вышки, а если будете хорошо себя вести - завтра воды туда нальем"
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прям щас жарю джевелином крымскую вату в четвертой батле
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освою авиацию, буду жарить вату "апачами". что для души приятно
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Ольгинский у тебя ус отклеился Украинские десантники получат "Джавелины", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9829

Тебя выкинуло из укринского ВПН
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А джевелины дадут до того как зп военных станет 1000 в день или после выборов? Нужно еще немного подождать, да?

Українські десантники отримають "Джавеліни" - Порошенко - Цензор.НЕТ 2744
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Ольгінський, і трусєля не забудь змінити. У то щось там в тебе бардзо смєрджє..😁😁😁
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По Зраде Джавелином неэффективно. Там ОДБ надо.
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Передача джавелинов станет перемогой сразу после того, как с них собьют первый кацапский танк. До этого события - это обычный пиар Пети.
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А твой пост - пар Лахты?
Может тебе попугая подарить, чтобы он тебе всё время напоминал - на каких условиях переданы Джавелины?
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Это вряд ли. Судьба "Джавелинов" - ржаветь на отдалённых складах. Хотя, может быть, это и к лучшему. Может как-то разрулится без них.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские десантники получат "Джавелины", - Порошенко
 
 
 
 
 
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