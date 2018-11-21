 Украинские десантники получат "Джавелины", - Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВСУ в Житомирской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН .
Кроме Javelin десантно-штурмовые войска получат бронетранспортеры БТР-3ДА и БТР-4, грузовые и специальные автомобили и командно-штабные машины "Свитязь".
"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск бронетранспортерами не только БТР-3ДА, но и БТР-4, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами" Свитязь ", противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin", - подчеркнул глава государства.
По его словам, воины-десантники постепенно получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности.
"За последние годы на вооружение десантно-штурмовых войск подано около 150 новейших образцов вооружения и военной техники. Это БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар", - отметил президент.
Может они действуют в тылу врага, женятся там, заводят детей?... :D
Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
-Джавеліни вже в десантників,
-потім - джавеліни з десантниками вже на фронті...
-далі - через рік дамо дозвіл на їх застосування проти ворога
Бо ТуПін нападе!))))
В дурдоме вывесили объявление для пациентов: "Сегодня идем нырять в бассейн с вышки, а если будете хорошо себя вести - завтра воды туда нальем"
Тебя выкинуло из укринского ВПН
Может тебе попугая подарить, чтобы он тебе всё время напоминал - на каких условиях переданы Джавелины?