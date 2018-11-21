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 Городская власть Смелы должна взять ответственность и заключить новый договор с "Нафтогазом", - глава Черкасской ОГА Вельбивец

Местная власть Смелы должна взять на себя ответственность и заключить новое соглашение с "Нафтогазом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Прямому" рассказал новоназначенный глава Черкасской ОГА Александр Вельбивец.

Отвечая на вопрос, что многие переживают, что в платежку будет внесена сумма долга, он ответил: "Именно такую мысль навязывают сегодня митингующим и жителям Смелы, что долг, который закрепился за коммунальными предприятиями, за поставщиками тепла в предыдущие периоды, как раз должен лечь на карманы простых граждан. В случае признания этого долга городским советом это обязательно повлияет на тарифы для населения и это будет тяжелым финансовым обязательством для людей. На самом деле это не так, потому что на сегодня по поручению президента, во-первых, были урегулированы поставки тепла в город. В экстренном режиме президент принял решение и дал четкие поручения по поводу начала этого процесса за 2 часа, и за сутки заключить соответствующие договоры по поставкам газа между "Нафтогазом" и городом Смела. На самом деле, это уникальный шанс начать сегодня новую страницу отношений, тем более что прямые договоры с "Нафтогазом" предусматривают льготную цену, которая не является рыночной и составляет 7, 4 тысяч гривен за один кубический метр газа. А также предусматривает предоставление кредита от "Нафтогаза" для текущих платежей связанных с согласованием этого процесса, а возвращение этих платежей будет происходить по ходу оплаты счетов потребителей тепла до 25 числа следующего месяца.

Поэтому условия, которые есть сейчас, абсолютно приемлемы и должны быть одобрены. Тариф, который ставился для людей и был обременительным, так как применялся двойной тариф, умноженный на два, то есть коэффициент за несанкционированный отбор, за несвоевременный отбор, штрафы, пеня и поэтому действительно это бремя было очень страшное, но ситуация сложилась не вчера, не с начала этого года - эта история продолжается несколько лет, поэтому одно из требований людей - это чтобы она не стала для них обузой, требование, чтобы это не стало обузой для бюджета.

Но вместе с тем, долг не может зависнуть, он имеет четкую привязку к коммунальному предприятию, к исполнительному контролирующему органу - комитету горсовета, и только исками можно считать, или не признавать, или перекладывать эти долги на конкретных исполнителей, то есть на представителей Энергоинвеста и должностных лиц.

Более того, я считаю, что составляющая бездействия депутатского корпуса и городского головы или исполняющего его обязанности, но самое главное, что эту ситуацию радикально начали решать сейчас, когда долги стали страшными, 86 миллионов долгов - это прямой долг с начислением пени и штрафных санкций - это 150 миллионов, но здесь речь идет, вообще о 200 миллионах, но здесь уже пугают горожан, поскольку годовой бюджет города - 210 миллионов.

В данной ситуации основное понять роль и место местной власти, которая в свое время через сознательное, либо несознательное отсутствие контроля допустила наращивание таких долгов коммунальным предприятием. Создали эти долги, которые просто в воздухе зависнуть не могут. Поэтому именно урегулирование этой ситуации является основной задачей, которую поставил президент. Он лично отметил, что контролирует этот вопрос, чтобы долг в очередной раз не был возложен на население, как дополнительный платеж. Это основная задача, которую должны осознать люди это тот посыл с которым я приехал. А промедление заключения прямого соглашения по льготной цене 7,4 тысячи с признанием долга и его реструктуризации, и регрессным искам, именно позволяет этот регресс начать не допустив, чтобы после 25 ноября, когда "Нафтогаз" начнет выставлять счета, не допустить, чтобы применение коэффициента 2 по рыночной цене 14,3 суммарно будет 8, то есть вы понимаете, что это в четыре раза выше тариф на потребление - вот это угроза для населения, которой они должны бояться.

Дискуссия, которая будет проходить в городском совете по урегулированию с депутатами, с городским головой, с коммунальными предприятиями, они должны принять соответствующее решение, взять на себя ответственность и дальше искать пути финансовой поддержки из госбюджета, через соответствующие субвенции, дотации или выполнения других государственных программ или местных в части развития города, чтобы ресурс, который будет направляться на реструктуризацию долга не повлек отсутствие развития города, который и так много лет по существу не развивался.

Это очевидно, и это признают люди, что задача сегодня, взять ответственность должна власть, а мы ее к этому побудить и объяснить, что нельзя дальше наращивать эти долги и не заводить в кабалу население непомерными для них тарифам, мы должны ситуацию урегулировать в ближайшие два дня, как дал поручение президент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тариф на газ для населения Смелы будет таким, как во всей Украине, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3098176
 
 
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А ведь были времена и цены снижали,когда директоров Елисеевских магазинов за взятки и подлог расстреливали?
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Да, и были такие времена, когда за воровство отрубали руку, а за прелюбодеяние - .....
Но сейчас другие времена - времена гуманных законов.
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А генпрокуратура не желает начать искать деятелей из фирмы прокладки укравшей более сотни миллионов гривен и наделавшей долгов.Или шо?Одни обокрали,другие придумали кучу законов защищающих воров и тех,кто этим ворам газ поставлял,а виноваты власти Смелы и люди исправно платившие за газ.Виноваты все,кроме тех кто крал и тех кто несколько лет знал что,воры воруют и тем не менее поставлял газ ворам.А другие"не причастные"под шумок приняли закон,защищающий тех,кто ворам ежегодно поставлял газ,якобы не получая за него денег.Просто вилы выкидные!
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такая политика влады
-жыты по новому-
все переложить на плечи граждан
пока не поменяем рыгошаКАЛадников
будут проблемы
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зараз вони вам розкажуть за що "стояв Майдан"...
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Нє, ну це піпец... Ви чули? Мер Сміли має брати на себе відповідальність, щось там робити... а Петро значить буде нікуя не робити?
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Міська влада Сміли має взяти відповідальність і т. д і т. п. - голова Черкаської ОДА Вельбівець
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Далі буде сміттєва війна мера міста Сміли і голови Черкаської ОДА (ставленика Пороха) - Садовий може розказати всі нюанси по цій сміттєвій війні......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГородская власть Смелы должна взять ответственность и заключить новый договор с "Нафтогазом", - глава Черкасской ОГА Вельбивец
 
 
 
 
 
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