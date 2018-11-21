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 Судьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка заявил, что судьи понимают, что теперь нужно не хвастаться статусностью и шикарными вещами, а доказывать обществу, что все твои доходы прозрачны и ты готов объяснить происхождение своего имущества.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Общественные активисты нас ругают, утверждая, что мы очень спешим. По-человечески понимаю судей, которые еще не прошли процедуру оценивания до конца, но возможности комиссии не безграничные. Квалифоценивание – это целый комплекс. Для начала – тест и практическое задание. В августе все судьи прошли этот этап. Уже проверено 3 370 практических заданий. Остальные – это 1 632 – в работе. Также большая часть судей уже прошла психологическое тестирование. А пока оно продолжается и судьи готовятся к собеседованиям, мы собираем досье по каждому", - подчеркнул Щетка.

"Мы засылаем (в НАБУ. - Ред.) списки, аналитики собирают информацию. Артем Сергеевич Сытник нам уже говорит: "Наши аналитики ничем другим не могут заниматься, хоть бери и увеличивай их штат в пять раз в связи с судебной реформой". (проверяют) во-первых, соответствие доходов расходам. У них есть возможности, позволяющие проверить, насколько правдиво то, что указано в декларации. Такая возможность скоро будет и у НАПК, просто сейчас они еще не получили доступ к некоторым реестрам. Аналитики НАБУ заходят в реестры недвижимого и движимого имущества, земли, смотрят реестры РАГСов по близким лицам, у них есть и право войти в реестры юридических лиц. А также доступ к системе, позволяющей отследить, сколько раз судья пересекал границу и куда он ездил. Кстати, судьи накануне собеседования имеют право ознакомиться со своим досье и предоставить доказательства по тем позициям, которые вызывают вопросы. Кто-то старается передать все документы заблаговременно, кто-то везет в день собеседования. Приносят договора, доверенности, свидетельства о чем-то и т.д. Может быть 200-300 страниц. И нам надо время на то, чтобы все это изучить. Конечно, когда полноценно заработают все системы антикоррупционного контроля, будет легче. Пока нашей Комиссии приходится запрашивать данные в различных органах", - отметил замглавы ВККС.

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"Если аналитики НАБУ находят у судей незадекларированное имущество, чаще всего они заявляют, что забыли или ошиблись, когда заполняли декларацию. Бывает, что человек ездит на дорогостоящей машине, все об этом знают, а в декларации этого автомобиля нет. Спрашиваем, откуда автомобиль – внятных объяснений нет. Или обнаруживается, что у человека десяток единиц элитного оружия. А он нас пытается убедить, что купил, потому что оно недорого стоило. Оружие – это же не предмет первой необходимости, это своего рода дорогая игрушка... Знаете, что сейчас изменилось, если говорить о судьях? Исчезает потихоньку показушность. Раньше ведь как было? Нажитым хвастались. И делали это так, словно хотели показать: мол, смотрите, а я – крутой. Сейчас судьи стали жить скромнее. Понимают, что теперь нужно не хвастаться статусностью и шикарными вещами, а доказывать обществу, что все твои доходы прозрачны и ты готов объяснить происхождение своего имущества. Кроме того, судьи перестали прикрываться "корочками". Если единичные случаи и бывают, то массово такого точно нет", - рассказал Щотка.

Полный текст интервью со Станиславом Щоткой: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3098175
 
   
 Топ комментарии
 
Среднестатистический украинский судья наколядовал себе и своим детям поколений на 10 вперед.

Теперь судя по всему, среди судей задача-максимум - вывезти наколядованное за кордон, чтобы здесь не отобрали )

Лицемерные лживые подонки.
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Черного кобеля не отмыть добела!
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Хаха и это говорит судья, да просто стали лучше скрывать свои доходы и все.
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Поки українські лідери переконують Захід у своїй відданості реформам, їхні соратники у правоохоронних органах та регіонах часто сприймають активістів та репортерів як тих, хто створює проблеми, принижує їх та перешкоджає їхній роботі та відмиванню грошей

https://www.radiosvoboda.org/a/29613328.html
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Все прячут, скоро будут жить, как простой народ... Судьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 5585
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Хаха и это говорит судья, да просто стали лучше скрывать свои доходы и все.
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Судя по всему, судьи сейчас действительно не хотят светить кэшем. Ситуация в стране неопределенная. Они выводят свои миллионы за кордон, где легализируют в недвижимости, офшорных счетах и т.д.
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Тико самые вумные. Упоротых с кэшем в банках (стеклянных) тоже хватает.
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Не хотят светить не только кэшем, но и домами. Как пример - сам Щотка.)) В декларации указал недостроенный садовый домик, а как оказалось - дом достроен и расположен в коттеджном городке, где цена за дом достигает до 1 млн. долларов. Главное промурлыкать про прозрачность доходов, а е-декларирование можно и нарушить. Почти та же история и с главой ВККСУ.
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Среднестатистический украинский судья наколядовал себе и своим детям поколений на 10 вперед.

Теперь судя по всему, среди судей задача-максимум - вывезти наколядованное за кордон, чтобы здесь не отобрали )

Лицемерные лживые подонки.
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Это он говорит по принципу "Чем чудовищнее ложь - тем вероятнее, что в нее поверят".
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У меня такое ощущения что все судьи считают граждан Украины минимум ИДИОТАМИ!! По другому я просто не могу объяснить те перлы что они выдают в публичной плоскости!!
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Это он-Щотка пошутил так,или опечатка в тексте?Ну вроде сегодня не первое апреля,или я водовки мало выпил.
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Нет,просто он хочет в президенты.И лавры Вовы Зеленского не дают ему покоя.
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Судья - а ты сегодня посадил коррупционера?? Нет! Мандат на стол и пошёл вон.
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Приморский районный суд Одессы в понедельник,19 ноября, принял решение смягчить меру пресечения для двух подозреваемых в нападении на инкассаторов, обслуживавших терминалы пополнения счета.
Об этом сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, практически в течение дня лица, причастные к этому нападению, были разоблачены и задержаны правоохранителями.
"Но речь о другом: уважаемый суд решил, что достаточно удерживать иностранных граждан под стражей целых 60 суток, пусть уже идут на домашний арест, а вы, следователи, и так практически уже раскрыли это дело, что вы еще хотите? Это не первый раз Приморский суд "радует" общество, прокуратуру и правоохранителей необычным гуманизмом и заботой к преступникам", - пишет Форостяк.
Он отметил, что совсем недавно были также отпущены под домашний арест фигуранты заказного убийства, задержанные при помощи планов Перехват и Сирена.
Также, напомним, вечером в пятницу, 28 сентября, в Одессе произошло нападение на инкассаторов. Два охранника ранены, один из них - в крайне тяжелом состоянии.
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Напомнило: "В Украине больше нет привелегий и влияния на власть у олигархов" Судьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 2060
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Спасибо!!! Поржал от души !!! Все что нужно знать о судовой реформе …
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Эта щотка это эаметило?
Мы почему-то этого так и не видим. Може мы не туда смотрим? Или все таки пиздит эта щотка?
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жить скромнее они стали, но лаве меньше брать врядле
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коли про це говорить чмошнік з їх середовища, це все одно що харкак всьому суспільству з того ж середовища, тому фамілію цього вилупка прийдеться запамятати.
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Судьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка

Просто они ушли в Тень. Деньга у них, нажитая неправедным путем есть, в заначках. Стали изворотливей, хитрей, как обойти Закон , они прекрасно знают.А вот этот Щетка, как один из корпорации, вешает тень на плетень.Знает все прекрасно, но строит дурачка. Авось все поверят.
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и не говори, с десяток судей знаю, которые переселились в хрущёвки и ездят на работу в трамвае))
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очередная перемога офшорного барыги, судьи стали жить не показушно, дурдом
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Красиво лежит.Прям так натурально.Это конечно мечты,но все таки, выложить бы всех этих тварей штабелями в клетчатых одеялах.И фото на память,на парашу каждому,лет так на пятнадцать.
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Судья Виктория Джарты:Плевок в гражданское общество
«Донецкие» судьи из шайки Януковича прекрасно вписались в «судебную реформу» Порошенко
Знакомьтесь,судья Хозяйственного суда Киева-Виктория Джарты.
http://argumentua.com/stati/sudya-viktoriya-dzharty-plevok-v-grazhdanskoe-obshchestvo …
Судьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 7421
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похожую полициянтку видал - и умом такая же Судді стали жити скромніше, зникає потихеньку показовість - перестали прикриватися "корочками", - заступник голови ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 8001
оказываю на германию - первый вопрос = это стриптизерка?
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О чём он тут говорит.. Судді стали жити скромніше, зникає потихеньку показовість - перестали прикриватися "корочками", - заступник голови ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 2844 кто не будь поймёт.....кончита. Судді стали жити скромніше, зникає потихеньку показовість - перестали прикриватися "корочками", - заступник голови ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 3873 Судді стали жити скромніше, зникає потихеньку показовість - перестали прикриватися "корочками", - заступник голови ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 5795
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Что-то интересное эта щотка употребляет.
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Это капец... то есть взятки берут, но ведут себя скромнее
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Икру втихаря жрать стали, тока отрыжка публичная
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по скромному, по тихому выпуская убийц и взяточников
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка
 
 
 
 
 
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