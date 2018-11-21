 Судьи стали жить скромнее, исчезает потихоньку показушность - перестали прикрываться "корочками", - замглавы ВККС Щотка

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

Смотрите: "Вбивцям волю?! Судді в долі!" - в Черкассах с бордов взывают к судьям, отменившим арест обвиняемых в убийстве Сергиенко. ФОТО

"Общественные активисты нас ругают, утверждая, что мы очень спешим. По-человечески понимаю судей, которые еще не прошли процедуру оценивания до конца, но возможности комиссии не безграничные. Квалифоценивание – это целый комплекс. Для начала – тест и практическое задание. В августе все судьи прошли этот этап. Уже проверено 3 370 практических заданий. Остальные – это 1 632 – в работе. Также большая часть судей уже прошла психологическое тестирование. А пока оно продолжается и судьи готовятся к собеседованиям, мы собираем досье по каждому", - подчеркнул Щетка.

"Мы засылаем (в НАБУ. - Ред.) списки, аналитики собирают информацию. Артем Сергеевич Сытник нам уже говорит: "Наши аналитики ничем другим не могут заниматься, хоть бери и увеличивай их штат в пять раз в связи с судебной реформой". (проверяют) во-первых, соответствие доходов расходам. У них есть возможности, позволяющие проверить, насколько правдиво то, что указано в декларации. Такая возможность скоро будет и у НАПК, просто сейчас они еще не получили доступ к некоторым реестрам. Аналитики НАБУ заходят в реестры недвижимого и движимого имущества, земли, смотрят реестры РАГСов по близким лицам, у них есть и право войти в реестры юридических лиц. А также доступ к системе, позволяющей отследить, сколько раз судья пересекал границу и куда он ездил. Кстати, судьи накануне собеседования имеют право ознакомиться со своим досье и предоставить доказательства по тем позициям, которые вызывают вопросы. Кто-то старается передать все документы заблаговременно, кто-то везет в день собеседования. Приносят договора, доверенности, свидетельства о чем-то и т.д. Может быть 200-300 страниц. И нам надо время на то, чтобы все это изучить. Конечно, когда полноценно заработают все системы антикоррупционного контроля, будет легче. Пока нашей Комиссии приходится запрашивать данные в различных органах", - отметил замглавы ВККС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 96 судей, 172 - уволены за совершение существенного дисциплинарного нарушения, - Высший совет правосудия

"Если аналитики НАБУ находят у судей незадекларированное имущество, чаще всего они заявляют, что забыли или ошиблись, когда заполняли декларацию. Бывает, что человек ездит на дорогостоящей машине, все об этом знают, а в декларации этого автомобиля нет. Спрашиваем, откуда автомобиль – внятных объяснений нет. Или обнаруживается, что у человека десяток единиц элитного оружия. А он нас пытается убедить, что купил, потому что оно недорого стоило. Оружие – это же не предмет первой необходимости, это своего рода дорогая игрушка... Знаете, что сейчас изменилось, если говорить о судьях? Исчезает потихоньку показушность. Раньше ведь как было? Нажитым хвастались. И делали это так, словно хотели показать: мол, смотрите, а я – крутой. Сейчас судьи стали жить скромнее. Понимают, что теперь нужно не хвастаться статусностью и шикарными вещами, а доказывать обществу, что все твои доходы прозрачны и ты готов объяснить происхождение своего имущества. Кроме того, судьи перестали прикрываться "корочками". Если единичные случаи и бывают, то массово такого точно нет", - рассказал Щотка.

Полный текст интервью со Станиславом Щоткой: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада" читайте ЗДЕСЬ.