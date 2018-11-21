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 Политика Украины
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Все про:реформы (3169) Евросоюз (12147) Мингарелли (167)

 За последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса, - Мингарелли

В течение последних четырех лет благодаря нынешнему политическому руководству государства в Украине в разных сферах достигнут значительный прогресс и происходит улучшение жизни.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече Европейской бизнес-ассоциации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны признать, что за последние четыре года в этой стране был достигнут значительный прогресс, и это благодаря нынешнему политическому руководству. Я не буду повторять все те сферы, где был достигнут значительный прогресс. От государственных закупок до макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора. Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа", - отметил дипломат.

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Так, Мингарелли подчеркнул, что глубокое и всеобъемлющее торговое соглашение между Украиной и ЕС является примером, по его словам, одного из самых амбициозных соглашений, которые Евросоюз когда-либо имел со страной-партнером.

"Мы также знаем, что Украина в экономическом аспекте все больше интегрируется с Евросоюзом. Сегодня 42% украинского экспорта идут на рынок ЕС, а четыре года тому назад эта цифра составляла 25%. Это означает, что Украина смогла переориентироваться на западные страны, и мы считаем, что это в интересах суверенной и независимой Украины", - отметил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мингарелли назвал требования для имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Кроме того, он добавил, что решить задачу по обеспечению макрофинансовой стабильности, созданию сильных институтов, привлечению иностранных инвестиций Украины может помочь Соглашение об ассоциации. В этом контексте Мингарелли заметил, что соглашение, прежде всего, касается верховенства права, надлежащего управления, прозрачности и честных правил как для бизнеса, так и для государств.

Источник: https://censor.net.ua/n3098174
 
   
 Топ комментарии
 
что он там курит?
через четыре года мы получили:
первое место в европе по уровню коррупции
первое место в европе по уровню бедности
первое место в европе по оттоку населения
первое место в европе по уровню смертности
в чем значительный прогресс то?
в производстве шакаладных конфет???
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а чего тогда люди бегут???????????
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Вот что пожелаю в первую очередь, так это попробовать хлебнуть "успехов" нашего здравоохранения. И пенсионного обеспечения. И пожить какое-то время на нашу пенсию. За последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 7808 И пусть сначала опросит хотя бы 20 человек на улицах любого населённого пункта, насколько они довольны нынешним "политическим руководством". Удивился бы!
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а если бы путин что то сказал бы за Украину ты бы поверил?
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Рыба ищет - где глубже, а безродный - где лучше...
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а им прогресс и успех не люб
так и говорят - хотим загнивать За последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 6320
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А патамушто смотрят на прогресс невооруженным глазом! А вот если посмотреть вооруженным глазом...
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Мінгареллі виступив в якості порохобота?

-Його виступ можна було б сприйняти, якби він навів безпрецентне розграбування бюджетних коштів владою, цілеспрямоване "угроблененя" соціальної політики,еміграцію, тарифну політику, брехню влади, її пустопорожні обіцянки, не виконання функції гаранта Конституції..., - тоді то виглядало б збалансованою позицією!
А так - платний порохобот, бо так він "цінує" мафіозний кагал України вже не вперше.. На підряді?
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Так нищий, как церковная мышка, развращенный евробюрократ нынче недорого влегкую покупается нашими владельцами заводов, газет пароходов. Вот, например, глава Укрзализныци зарабатывает больше чем Меркель и Макрон вместе взятые
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В деле борьбы с информационными войсками путина прогресс просто невероятный. Бедный Янукович аж позвоночник сломал, когда локти грыз и вопил "а что, и так можно было?!!"
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жрать
скоро народу не станет от успеха За последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1068
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Такой значительный прогресс что аж больше 1млн граждан сдрыснуло из Украины лишь бы подальше от прогерсса!!
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А кто же из патриотов желудка будет согласен свои кровные отдавать на отражение агрессии паРаши!?
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а почему больше всех от бюджета имеют ПЕЦЯ АХМЕТОВ ГРОСЯ а свои последнии кровные должен отдавать Я?!
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Посчитай сначала, счетовод, сколько бы было у ПЕЦИ, АХМЕТОВА И ГРОСИ, если бы они больше имели из бюджета, чем платишь ты и все налогоплательщики в Украине, а потом открывай рот...
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что он там курит?
через четыре года мы получили:
первое место в европе по уровню коррупции
первое место в европе по уровню бедности
первое место в европе по оттоку населения
первое место в европе по уровню смертности
в чем значительный прогресс то?
в производстве шакаладных конфет???
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Странно, что вы глядя на жопу всегда видите жопу?По сторонам пробовали смотреть, а не на свой зрадный манямирок?
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Ну ясное дело, его Порох купил - за конфетки! 😀
Они ж там, в Европах, лохи последние - всему верят на слово!
Надо что бы Тхір им глазенки-то открыл 😏
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Я не буду повторять все те сферы, где был достигнут значительный прогресс. От государственных закупок до макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора.

Хотелось бы узнать подробности.
Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа.

Кто бы в этом сомневался!
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Та не, он бывал тут проездом, да и только на Банковой.
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Сейчас зрадоонанисты и ольгинцы вам расскажут чтовы все врети
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а что 35 лет минимального стажа после пенсионной реформы это прогресс? назови мне хоть одну страну Европы с таким прогрессом!!
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Все страны Европы имеют такой стаж, протсо ты тупой и ничем не интересуешься кроме зрады
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а факты можешь предоставить? или как говорится мое дело спиздеть а дальше меня не волнует!!

я знаю что в польше минимальный стаж 15 лет, а в германии 5!! назови хоть одну страну Европы где минимальный стаж 35 лет!! ну понятно не просто назови а с сылкой на закон соответсвующий!!
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Ну во первых не 35 а 25 гонидло ольгинское, а 25 лет во всей европе. Гугл в помощь
Я же не буду лахтоботу ещё ссылки искать, это западло
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тогда открой и почитай закон ХА ХА ХА
даже не знаешь что у нас приняли!!
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Я же говорбю ты тупой
Почитай внимательно закон для начала целка-истеричка
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а если я тебе щас цитату из закона покажу где написано 35 лет минимального стажа, что бушь делать?!! напишешь 100 раз что ты долбоеб?!!
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это гросин прогресс - он тебе таких успехов вывалит вагон
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за миску похлебки работать не хочу! буду работать за адекватную оплату а за миску работай ты, ты же у нас патриот!!
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Найди работу с достойной зарплатой по своим возможностям.
Я свои 35 лет стажа уже заработал.

Кстати кто ввел эту норму, знаешь?
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какая разница кто это ввел, главное что это охеренный прогресс, такого нигде нет!!
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да ишо немного прогресса и останутся в стране пенсы менты и гроси с решалами и прокуВоришками За останні чотири роки в Україні досягли значного прогресу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5545
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Вот что пожелаю в первую очередь, так это попробовать хлебнуть "успехов" нашего здравоохранения. И пенсионного обеспечения. И пожить какое-то время на нашу пенсию. За последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 7808 И пусть сначала опросит хотя бы 20 человек на улицах любого населённого пункта, насколько они довольны нынешним "политическим руководством". Удивился бы!
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он повторяю тут не бывает а рехВорматор петя такого напел про успешные рошенки За останні чотири роки в Україні досягли значного прогресу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 2938
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Люди всегда будут недовольны денег всегда будет мало
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нет все довольны что комуналка больще зарплаты
а - это бесконечность За останні чотири роки в Україні досягли значного прогресу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 4253
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практически да
изобретена гросина математика За останні чотири роки в Україні досягли значного прогресу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 2962
где 0 это бесконечнсть на него мона множить и делить и с него есв платить За останні чотири роки в Україні досягли значного прогресу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 2671
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мингарелли, ты Украину за врага держишь???
Я бы такого "прогресса" и врагу не пожелал бы!
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Ось шо робить легалізація легких наркотиків з людиною!
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Роль Больгарії - злиденної провінції на околиці Євросоюза з маріонеточними політиками.
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Я больше верю Мингарелли, чем истеричным ботам на зарплате у Москвы
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ого скільки написали)))
з першого абзацу - порохоботи якісь писали))-
В течение последних четырех лет благодаря нынешнему политическому руководству государства в Украине в разных сферах достигнут значительный прогресс и происходит улучшение жизни.Источник:https://censor.net.ua/n3098174"
тут нічого добавити)))
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Накиньте этому товарщу ещё пару тысяч , и он в три глотки будет орать , что только при Петре народ зажил как "сыр в масле"
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Вона працювала! Січень 2009: без тепла Львів, Ялта, Севастополь, Житомир, на грані Запорожжя, Київ.

Золотой век воны Напомню, как было с отоплением при премьере Юле. 9 января 2009 года. От тепла отключены Львов, Ялта, Севастополь, Житомир, на грани Запорожье и Киев.
ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДОВ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОПОЛНИЛИ ЛЬВОВ И ЯЛТА

В разгар зимы украинские города начинают понемногу отключать от горячей воды. Под угрозой и отопление.
Из-за долгов теплоснабжающим предприятиям Львова населению прекращают подачу горячей воды. Кроме того, как сообщил директор департамента ЖКХ городского совета Юрий Голец, газовики планируют снизить давление в газовой сети города.
Пока еще в городе все дома получают тепло и горячую воду, но для экономии газа горячую воду отключат в ближайшее время.
Между тем в Ялте уже прекращена подача горячей воды в жилищный фонд и отключена подача газа потребителям промышленной группы.
"Ситуация критическая - давление газа упало вдвое, система теплоснабжения находится на пределе. Поэтому принято решение полностью прекратить подачу горячей воды в жилищный фонд и отключить от подачи газа всех потребителей промышленной группы. Эта мера принята с единственной целью - обеспечить подачу тепла в дома, больницы, детские садики. Если ситуация с поставками газа не улучшится - мы будем вынуждены принимать еще более жесткие меры", - заявил заместитель городского председателя Ялты Юрий Кириченко
Также прекращена подача горячей воды в Севастополе. По мнению чиновников, это позволило стабилизировать теплоснабжение. На данный момент все котельные Севастополя работают в нормальном режиме.
"Газоснабжение города остается стабильным. Мы недобирали около 800 тыс. кубометров из-за низкого давления в газопроводе. Отказ от горячего водоснабжения позволил поднять температуру теплоносителя до положенных 80 градусов, улучшить теплоснабжение в домах севастопольцев", - говорит начальник Главного управления ЖКХ Владимир Хибученко.
Ранее горячее водоснабжение уже отключили в Житомире.
Днепропетровск, чтобы не отключать отопление населению, был вынужден ограничить поставки газа предприятиям. 20 промышленных гигантов теперь поставлены перед вопросом: или переходить на другое топливо, или останавливать производство.
На грани отключения тепла вчера оказался город Запорожье. Основными причинами этого местная власть назвала сокращение подачи газа теплосетям, а также значительную задолженность населения за теплоснабжение.
Начиная с завтрашнего дня может быть нечем отапливать и Киев. Столичные власти просят правительство позволить им использовать резервные запасы мазута. В другом случае, город может замерзнуть. Собственных запасов мазута, который используется для поддержания работы ТЭЦ, в столице осталось лишь до завтрашнего вечера.
При этом "Нафтогаз Украины" гарантировал бесперебойные поставки газа для обеспечения теплоснабжения населения Украины в течение всего отапливаемого периода. Компания заявляет, что предприятия ТЭК и население продолжают получать газ в полном объеме.
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Истерикой зрадофилов удовлетворен За останні чотири роки в Україні досягли значного прогресу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5381
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"Народное радио" спрашивают: действительно ли искренним был Мангерелли, заявляя, что украинские власти "за последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса". "Народное радио" отвечает, что у представителя ЕС в Украине Хьюго Мингарелли произошел сбой. Он представил состояние дел в узкорегиональном аспекте. Информация охватывает в Украине лишь представителей Печерских Холмов, исключительно с которыми Мангерелли имеет контакты.
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Я чуть под стол не упал от смеха!
Всем очень смешно, продолжайте шутить!
Ещё немного и вы достигните уровня Петросяна
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Прогресс налицо: за четыре года Украину превратили в нищую сиделку для старушки-Европы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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