 За последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса, - Мингарелли

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече Европейской бизнес-ассоциации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны признать, что за последние четыре года в этой стране был достигнут значительный прогресс, и это благодаря нынешнему политическому руководству. Я не буду повторять все те сферы, где был достигнут значительный прогресс. От государственных закупок до макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора. Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа", - отметил дипломат.

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Так, Мингарелли подчеркнул, что глубокое и всеобъемлющее торговое соглашение между Украиной и ЕС является примером, по его словам, одного из самых амбициозных соглашений, которые Евросоюз когда-либо имел со страной-партнером.

"Мы также знаем, что Украина в экономическом аспекте все больше интегрируется с Евросоюзом. Сегодня 42% украинского экспорта идут на рынок ЕС, а четыре года тому назад эта цифра составляла 25%. Это означает, что Украина смогла переориентироваться на западные страны, и мы считаем, что это в интересах суверенной и независимой Украины", - отметил посол.

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Кроме того, он добавил, что решить задачу по обеспечению макрофинансовой стабильности, созданию сильных институтов, привлечению иностранных инвестиций Украины может помочь Соглашение об ассоциации. В этом контексте Мингарелли заметил, что соглашение, прежде всего, касается верховенства права, надлежащего управления, прозрачности и честных правил как для бизнеса, так и для государств.