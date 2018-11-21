 За последние четыре года в Украине достигли значительного прогресса, - Мингарелли

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече Европейской бизнес-ассоциации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны признать, что за последние четыре года в этой стране был достигнут значительный прогресс, и это благодаря нынешнему политическому руководству. Я не буду повторять все те сферы, где был достигнут значительный прогресс. От государственных закупок до макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора. Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа", - отметил дипломат.
Так, Мингарелли подчеркнул, что глубокое и всеобъемлющее торговое соглашение между Украиной и ЕС является примером, по его словам, одного из самых амбициозных соглашений, которые Евросоюз когда-либо имел со страной-партнером.
"Мы также знаем, что Украина в экономическом аспекте все больше интегрируется с Евросоюзом. Сегодня 42% украинского экспорта идут на рынок ЕС, а четыре года тому назад эта цифра составляла 25%. Это означает, что Украина смогла переориентироваться на западные страны, и мы считаем, что это в интересах суверенной и независимой Украины", - отметил посол.
Кроме того, он добавил, что решить задачу по обеспечению макрофинансовой стабильности, созданию сильных институтов, привлечению иностранных инвестиций Украины может помочь Соглашение об ассоциации. В этом контексте Мингарелли заметил, что соглашение, прежде всего, касается верховенства права, надлежащего управления, прозрачности и честных правил как для бизнеса, так и для государств.
так и говорят - хотим загнивать
-Його виступ можна було б сприйняти, якби він навів безпрецентне розграбування бюджетних коштів владою, цілеспрямоване "угроблененя" соціальної політики,еміграцію, тарифну політику, брехню влади, її пустопорожні обіцянки, не виконання функції гаранта Конституції..., - тоді то виглядало б збалансованою позицією!
А так - платний порохобот, бо так він "цінує" мафіозний кагал України вже не вперше.. На підряді?
скоро народу не станет от успеха
через четыре года мы получили:
первое место в европе по уровню коррупции
первое место в европе по уровню бедности
первое место в европе по оттоку населения
первое место в европе по уровню смертности
в чем значительный прогресс то?
в производстве шакаладных конфет???
Они ж там, в Европах, лохи последние - всему верят на слово!
Надо что бы Тхір им глазенки-то открыл 😏
Хотелось бы узнать подробности.
Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа.
Кто бы в этом сомневался!
я знаю что в польше минимальный стаж 15 лет, а в германии 5!! назови хоть одну страну Европы где минимальный стаж 35 лет!! ну понятно не просто назови а с сылкой на закон соответсвующий!!
Я же не буду лахтоботу ещё ссылки искать, это западло
даже не знаешь что у нас приняли!!
Почитай внимательно закон для начала целка-истеричка
Я свои 35 лет стажа уже заработал.
Кстати кто ввел эту норму, знаешь?
а - это бесконечность
изобретена гросина математика
где 0 это бесконечнсть на него мона множить и делить и с него есв платить
Я бы такого "прогресса" и врагу не пожелал бы!
з першого абзацу - порохоботи якісь писали))-
В течение последних четырех лет благодаря нынешнему политическому руководству государства в Украине в разных сферах достигнут значительный прогресс и происходит улучшение жизни.Источник:https://censor.net.ua/n3098174"
тут нічого добавити)))
Золотой век воны Напомню, как было с отоплением при премьере Юле. 9 января 2009 года. От тепла отключены Львов, Ялта, Севастополь, Житомир, на грани Запорожье и Киев.
ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДОВ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОПОЛНИЛИ ЛЬВОВ И ЯЛТА
В разгар зимы украинские города начинают понемногу отключать от горячей воды. Под угрозой и отопление.
Из-за долгов теплоснабжающим предприятиям Львова населению прекращают подачу горячей воды. Кроме того, как сообщил директор департамента ЖКХ городского совета Юрий Голец, газовики планируют снизить давление в газовой сети города.
Пока еще в городе все дома получают тепло и горячую воду, но для экономии газа горячую воду отключат в ближайшее время.
Между тем в Ялте уже прекращена подача горячей воды в жилищный фонд и отключена подача газа потребителям промышленной группы.
"Ситуация критическая - давление газа упало вдвое, система теплоснабжения находится на пределе. Поэтому принято решение полностью прекратить подачу горячей воды в жилищный фонд и отключить от подачи газа всех потребителей промышленной группы. Эта мера принята с единственной целью - обеспечить подачу тепла в дома, больницы, детские садики. Если ситуация с поставками газа не улучшится - мы будем вынуждены принимать еще более жесткие меры", - заявил заместитель городского председателя Ялты Юрий Кириченко
Также прекращена подача горячей воды в Севастополе. По мнению чиновников, это позволило стабилизировать теплоснабжение. На данный момент все котельные Севастополя работают в нормальном режиме.
"Газоснабжение города остается стабильным. Мы недобирали около 800 тыс. кубометров из-за низкого давления в газопроводе. Отказ от горячего водоснабжения позволил поднять температуру теплоносителя до положенных 80 градусов, улучшить теплоснабжение в домах севастопольцев", - говорит начальник Главного управления ЖКХ Владимир Хибученко.
Ранее горячее водоснабжение уже отключили в Житомире.
Днепропетровск, чтобы не отключать отопление населению, был вынужден ограничить поставки газа предприятиям. 20 промышленных гигантов теперь поставлены перед вопросом: или переходить на другое топливо, или останавливать производство.
На грани отключения тепла вчера оказался город Запорожье. Основными причинами этого местная власть назвала сокращение подачи газа теплосетям, а также значительную задолженность населения за теплоснабжение.
Начиная с завтрашнего дня может быть нечем отапливать и Киев. Столичные власти просят правительство позволить им использовать резервные запасы мазута. В другом случае, город может замерзнуть. Собственных запасов мазута, который используется для поддержания работы ТЭЦ, в столице осталось лишь до завтрашнего вечера.
При этом "Нафтогаз Украины" гарантировал бесперебойные поставки газа для обеспечения теплоснабжения населения Украины в течение всего отапливаемого периода. Компания заявляет, что предприятия ТЭК и население продолжают получать газ в полном объеме.
Всем очень смешно, продолжайте шутить!
Ещё немного и вы достигните уровня Петросяна