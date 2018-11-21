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 "Укрзализныця" 5 декабря начнет продажу билетов на дополнительные "праздничные" поезда

У перевозчика рассказали, когда окончательно решат вопрос с расписанием.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" с 5 декабря начнет продажу билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Кроме того, 26 ноября начнется продажа билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря.

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В компании утверждают, что сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры, запуском скоростного экспресса Киев-Пассажирский – Международный аэропорт "Борисполь", а также учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава.

Отмечается, что с 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

В пресс-службе компании принесли пассажирам извинения за временные неудобства.

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Ранее в ноябре "Укрзализныця" ограничила продажу билетов на декабрь из-за подготовки к запуску ж/д экспресса Киев – аэропорт "Борисполь" и проведения ремонта инфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3098172
 
 
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