 Верховный суд отклонил кассацию "Газпрома" по штрафу Антимонопольного комитета на 172 млрд грн

Соответствующее постановление Верховного Суда от 14 ноября обнародовано в едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кассационную жалобу ПАО "Газпром" оставить без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 19 июня 2018 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа 2018 по делу № 910/18299/16 – без изменений", – отмечено в постановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антимонопольный комитет оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн, - глава АМКУ Терентьев

В тексте документа отмечено, что судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Министерство юстиции Украины 21 апреля 2017 года инициировало исполнительное производство по принудительному взысканию с "Газпрома" суммы штрафа, пени (аналогичной по размеру штрафу), исполнительного и судебного сборов путем наложения взыскания на активы "Газпрома" на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Газпром подал иск против Украины в международный арбитраж

В конце октября 2018 года "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины в связи со штрафом АМКУ. "Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.