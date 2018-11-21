EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  631  8
Материалы по теме:
Все про:Верховный Суд (664) Газпром (2836) Антимонопольный комитет (268) штраф (799)

 Верховный суд отклонил кассацию "Газпрома" по штрафу Антимонопольного комитета на 172 млрд грн

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда оставила без рассмотрения жалобу ПАО "Газпром" на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении на компанию штрафа в размере 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Соответствующее постановление Верховного Суда от 14 ноября обнародовано в едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кассационную жалобу ПАО "Газпром" оставить без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 19 июня 2018 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа 2018 по делу № 910/18299/16 – без изменений", – отмечено в постановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антимонопольный комитет оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн, - глава АМКУ Терентьев

В тексте документа отмечено, что судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Министерство юстиции Украины 21 апреля 2017 года инициировало исполнительное производство по принудительному взысканию с "Газпрома" суммы штрафа, пени (аналогичной по размеру штрафу), исполнительного и судебного сборов путем наложения взыскания на активы "Газпрома" на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Газпром подал иск против Украины в международный арбитраж

В конце октября 2018 года "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины в связи со штрафом АМКУ. "Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

Источник: https://censor.net.ua/n3098164
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тема "хаза" , для срепнутых ,ето как для мух материал якутского скульптора - сейчас ольгинские набегут и расскажут почему ето так плохо для Украины. Адепты "зубожілої" бабушки- ельфийки им подпоют в унисон.
 показать весь комментарий
 
 
Герои!
Хай петро наградит их медальками и премиями. У нас же так положено?
Те хто льёт кровь за Украину в зоне АТО, не все получают даже дешовых бронзовых кругляшков, а не то шо более веской благодарности от страны.
Зато всякая офисная шлаюбень регулярно и много пэтей награждается и примируется. За какие бля заслуги? Об этом знает лишь пэдро-донхуян.
 показать весь комментарий
 
 
Ударься головкой (верхней, шо на плечах) об стенку. Тебе поможет.
Токо не перепутай.
 показать весь комментарий
 
Сынок, обижаться на такую плесень как ты, я уже давно разучился.
Ты все таки не тем о стенку стукнул, просил же - не перепутай!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд отклонил кассацию "Газпрома" по штрафу Антимонопольного комитета на 172 млрд грн
 
 
 
 
 
 вверх