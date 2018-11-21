 В РФ хотят оправдать ввод советских войск в Афганистан: Осуждение 89-го не соответствует "принципам исторической справедливости"

Об этом со ссылкой на "Интерфакс" сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Проект постановления представил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Он назвал неуместной формулировку, которую в 1989 году использовали народные депутаты — тогда они заявили, что ввод войск "заслуживает морального и политического осуждения".
Харитонов сообщил, что Госдума примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана.
В ноябре "Единая Россия" предложила пересмотреть политическую оценку ввода советских войск в Афганистан. Депутат Госдумы, первый замглавы организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин говорил, что для исторической памяти россиян важна "справедливая политическая оценка афганской войны".
https://charter97.org/ru/news/2018/11/21/313660/
скоро перейдут к рассмотрению правомерности изгнания адама и евы с рая
у них он уже точно есть в рабочем варианте
просто, не могут определиться, кто больше был изгнан: Адам или Ева
"Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде,
Крестьянам отдать....."
И так было везде, в Гренде, Монголии, Манчжурии, Китае, Иране, Финляндии, Польше, Украине, Афганистане, Анголе, Ичкерии.................(((
Они под это "затачиваются"....
Но, говно, с собственного двора, я выносить не буду((( Я НЕ РАБ((((
Как-то так(((
-А в Україні слід розпочинати судовий процес проти Порошенка-Полторака за зраду чи цілеспрямований саботаж укріплення оброноздатності України:
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-на пропозицію США розглянути передачу нам фрегатів типу Oliver, в ВМС України дають зрозуміти, що не збираються найближчим часом включатися в серію переговорів, щоб якомога швидше прийняти і поставити їх на бойове чергування в акваторіях Чорного або Азовського морів. Такі зволікання - це є прямий саботаж на державному рівні, що на руку Москві.
или просто следак по приколу
Цих дебілів історія нічому так і не навчила і навряд чи коли ще навчить....😕😕😕