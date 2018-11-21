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Все про:Афганистан (202) Госдума (956) Россия (71133)

 В РФ хотят оправдать ввод советских войск в Афганистан: Осуждение 89-го не соответствует "принципам исторической справедливости"

Депутаты Госдумы одобрили проект постановления о том, что решение Съезда народных депутатов СССР, осудившего ввод советских войск в Афганистан, не соответствует "принципам исторической справедливости".

Об этом со ссылкой на "Интерфакс" сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Проект постановления представил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Он назвал неуместной формулировку, которую в 1989 году использовали народные депутаты — тогда они заявили, что ввод войск "заслуживает морального и политического осуждения".

Харитонов сообщил, что Госдума примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

В ноябре "Единая Россия" предложила пересмотреть политическую оценку ввода советских войск в Афганистан. Депутат Госдумы, первый замглавы организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин говорил, что для исторической памяти россиян важна "справедливая политическая оценка афганской войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3098163
 
 
 Топ комментарии
 
89 был вывод - а так прикольно
скоро перейдут к рассмотрению правомерности изгнания адама и евы с рая В РФ хотят оправдать ввод советских войск в Афганистан: Осуждение 89-го не соответствует "принципам исторической справедливости" - Цензор.НЕТ 3925
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На очереди восхваление подавления восстаний тамбовских крестьян при помощи газовых атак Тухачевким и к концу 2020 года госдума отменит манифест Александра || «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»....
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Черного кобеля не отмоешь добела... Прилетели, убили президента, привезли своего пьяницу Бабрака и попытались нагнуть народ. Получили под зад. Потом в Чечне также обосрались. История их ничему не учит.
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Неизвестные напали на «Отряды Путина» в Краснодаре

https://charter97.org/ru/news/2018/11/21/313660/
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89 был вывод - а так прикольно
скоро перейдут к рассмотрению правомерности изгнания адама и евы с рая В РФ хотят оправдать ввод советских войск в Афганистан: Осуждение 89-го не соответствует "принципам исторической справедливости" - Цензор.НЕТ 3925
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папрашу не лыбиться!!! У РФ хочуть виправдати введення радянських військ в Афганістан: Засудження 1989-го не відповідає "принципам історичної справедливості" - Цензор.НЕТ 2393
у них он уже точно есть в рабочем варианте У РФ хочуть виправдати введення радянських військ в Афганістан: Засудження 1989-го не відповідає "принципам історичної справедливості" - Цензор.НЕТ 671
просто, не могут определиться, кто больше был изгнан: Адам или Ева
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На очереди восхваление подавления восстаний тамбовских крестьян при помощи газовых атак Тухачевким и к концу 2020 года госдума отменит манифест Александра || «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»....
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Тогда Тамбовские волки погибли- от газа Тухачевского!
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он уже тогда газовал за всю педерацию У РФ хочуть виправдати введення радянських військ в Афганістан: Засудження 1989-го не відповідає "принципам історичної справедливості" - Цензор.НЕТ 729
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Черного кобеля не отмоешь добела... Прилетели, убили президента, привезли своего пьяницу Бабрака и попытались нагнуть народ. Получили под зад. Потом в Чечне также обосрались. История их ничему не учит.
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С Чечней они приспособились. За счет тупых расиян.
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Это их обычная "схема":
"Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде,
Крестьянам отдать....."
И так было везде, в Гренде, Монголии, Манчжурии, Китае, Иране, Финляндии, Польше, Украине, Афганистане, Анголе, Ичкерии.................(((
Они под это "затачиваются"....
Но, говно, с собственного двора, я выносить не буду((( Я НЕ РАБ((((
Как-то так(((
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Але чомусь ЦЮ внутрішню проблему швидко "затерли" в ЗМІ?
-А в Україні слід розпочинати судовий процес проти Порошенка-Полторака за зраду чи цілеспрямований саботаж укріплення оброноздатності України:
-
-на пропозицію США розглянути передачу нам фрегатів типу Oliver, в ВМС України дають зрозуміти, що не збираються найближчим часом включатися в серію переговорів, щоб якомога швидше прийняти і поставити їх на бойове чергування в акваторіях Чорного або Азовського морів. Такі зволікання - це є прямий саботаж на державному рівні, що на руку Москві.
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А чем можно объяснить твои постоянные автолайки? У РФ хочуть виправдати введення радянських військ в Афганістан: Засудження 1989-го не відповідає "принципам історичної справедливості" - Цензор.НЕТ 246
У РФ хочуть виправдати введення радянських військ в Афганістан: Засудження 1989-го не відповідає "принципам історичної справедливості" - Цензор.НЕТ 9678
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а ты мент?
или просто следак по приколу
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Пусть сразу оправдают и ввод войск в Польшу с Гитлером. Полякам это понравится.
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Поляки и так русофобы, их этим не проймёшь. Лучше оправдать ввод своих войск в Венгрию в 56-ом. Мадьяры это оценят, им понравится. А заодно оправдать и их ввод в Чехословакию в 68-ом.
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Вони праві. Краще воювати на чужій території ніж на своїй.
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Вірно, тільки таке закінчується Нюрнбергом або Гаагою.
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А ніхто ще не виграв. Ні Гітлер, ні Саддам, ні Хуйло, ніхто. До речі, іноді Гаага чи Потсдам успішно замінюються кулею чи шибеницею.
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Чому ніхто. Французів ще ніхто не судив за Гвінею. Прикладів безліч.
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Війну в Афгані для маскви закінчено . Кацапія виграла ???
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Афган еще аукнется,Хуйло завозит туда уйму горючего и БК!
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Интересная все -таки у них Дума? Интересный случай! Они там дружно не лупанулись с дуба???? В РФ хотят оправдать ввод советских войск в Афганистан: Осуждение 89-го не соответствует "принципам исторической справедливости" - Цензор.НЕТ 2553
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Уже давно. Только лупанулись не с дуба, а с берёзы. По исконно скрепному.
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Та вони і без дуба були генетично масгамі трахнутими . Лишня хромосома .
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РФ с стреском продула Афганистану и вынуждена была вывести войска позорно.. это и есть показатель армии РФ, всю страну не могут захватить, только насрать чуть чуть через забор соседу (Южная Осетия, Приднестровье, Украина) везде кусочек отхватила и сидит пердит себе под нос от гордости что то типа может )))
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ИМПЕРИАЛИСТЫ не могут осуждать захватнический ИМПЕРИАЛИЗМ, потому что все блага и бабло метрополии существуют только за счёт эксплуатации и грабежа провинций!
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Та припиніть вже називати російські війська савєцкімі!
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Афганцев,если они участвовали в войне против Орды-шанувать,явных инвалидив-теж,остальных-снять с льгот -пусть в орде их шанують.
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Моксель- дуже токсична країна. Світова спільнота має відгородитись від реї, як від лєпрозорію. Є велика небезпека інфікування інших членів мокшанським вірусом. Тому- повна ізоляція. Всі виходи з їх території на карантин Будьмо обережні!
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До речі це цікаво, що рашка визнала що рф зразка 2018 року більш репресивна ніж срср. Дебілізм (путінізм) прогресує.
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Если бы люди знали,что их детей послали на смерть,дабы советское правительство могло всунуть свои рыла в международный транзит опиума и зарабатывать миллиарды себе любимым,они бы не поверили.А тех,кто знал какие интересы преследует СССР в афгане и пытался поведать об этом,стирали с лица земли вместе с семьями и знакомыми.
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Тогда в начале восьмидесятых, кокс шел малыми партиями,не то что сейчас на паРашу..!Разве можно было в гробах много перевезти?
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Во первых не кокс,а героин.А во вторых гробы с герычем,это мелкие проделки среднего офицерского звена.А государственные поставки шли бортами.Есть куча статей времён перестройки,где всё рассказано и указано.Почему,что,сколько,куда,и как...Интересно Вам,ищите.
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А в чём проблема- введите войска ещё раз. Тогда парашные трупаки под Хишамом умножатся для начала раз в тысячу- сразу обратно и выведете. И успокоитесь (вернее упокоитесь) надолго).
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А вот и "историческая справедливость":
У РФ хочуть виправдати введення радянських військ в Афганістан: Засудження 1989-го не відповідає "принципам історичної справедливості" - Цензор.НЕТ 128
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На рассее всё в порядке -- нормальное привычное им состояние:
У РФ хочуть виправдати введення радянських військ в Афганістан: Засудження 1989-го не відповідає "принципам історичної справедливості" - Цензор.НЕТ 8568

У РФ хочуть виправдати введення радянських військ в Афганістан: Засудження 1989-го не відповідає "принципам історичної справедливості" - Цензор.НЕТ 9938
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Нет прелдела человеческой глупости, особенно когда речь идет о глупости так называемых"русских".
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Наступного року 30 років з часу початку більшовицької окупації Афганістану. Не здивуюся,коли на вулиці міст РаSSєї вийдуть Марші памяті рашенфашистів з плакатами "Ни забудем- Ни прастим!" - "Деди ваевали!" - "Можем повторить!"...

Цих дебілів історія нічому так і не навчила і навряд чи коли ще навчить....😕😕😕
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То что хотят свинособаки - всем в мире на их мнение насцать и насрать, потому что свинособаки не имеют отношения к роду человеческому вообще.


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ РФ хотят оправдать ввод советских войск в Афганистан: Осуждение 89-го не соответствует "принципам исторической справедливости"
 
 
 
 
 
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