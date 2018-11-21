 В РФ хотят оправдать ввод советских войск в Афганистан: Осуждение 89-го не соответствует "принципам исторической справедливости"

Об этом со ссылкой на "Интерфакс" сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Проект постановления представил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Он назвал неуместной формулировку, которую в 1989 году использовали народные депутаты — тогда они заявили, что ввод войск "заслуживает морального и политического осуждения".

Харитонов сообщил, что Госдума примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

В ноябре "Единая Россия" предложила пересмотреть политическую оценку ввода советских войск в Афганистан. Депутат Госдумы, первый замглавы организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин говорил, что для исторической памяти россиян важна "справедливая политическая оценка афганской войны".