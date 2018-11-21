 Из системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
"Прямые потери от оценивания – 10%. Это те, которые не сдали экзамен и не прошли собеседование. Но за последние годы из системы ушло суммарно примерно 35% судей. Часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили. На сегодняшний день в комиссии побывало 2 050 судей. Из них 1 610 подтвердили соответствие занимаемой должности, 165 – не подтвердили. По 75 судьям оценивание пока приостановлено, а в отношении 200 объявлен перерыв", - рассказал Щотка.
"Если комиссия в процессе квалифоценивания приходит к выводу, что судья не может внятно объяснить происхождение своих доходов, мы можем обратиться в НАПК с соответствующим запросом, для того, чтобы они провели полную проверку по имуществу судьи. И пока такая проверка идет, мы имеем право остановить квалификационное оценивание. Либо другая ситуация: в процессе оценивания выяснились аспекты деятельности судьи, которые говорят о том, что его можно привлечь к дисциплинарной ответственности. В этих случаях Комиссия обращается в Высший совет правосудия для того, чтобы они эту информацию оценили и дали нам свое заключение. На это время мы тоже можем остановить оценивание", - пояснил замглавы ВККС.
Полный текст интервью с Станиславом Щоткой: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада" читайте ЗДЕСЬ.
нет чтобы заносить втихаря
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Голактекосистема (в) опасносте!
Кому он это все лепит?
да побомжуют по виллам с конца в конец и снова на теплые местечки - шерсть она и есть шнрсть - никто оттуда в бомжи ещё не ушел