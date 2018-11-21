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 Из системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка заявил, что только в процессе квалификационного оценивания 10% судей ушло из системы.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Прямые потери от оценивания – 10%. Это те, которые не сдали экзамен и не прошли собеседование. Но за последние годы из системы ушло суммарно примерно 35% судей. Часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили. На сегодняшний день в комиссии побывало 2 050 судей. Из них 1 610 подтвердили соответствие занимаемой должности, 165 – не подтвердили. По 75 судьям оценивание пока приостановлено, а в отношении 200 объявлен перерыв", - рассказал Щотка.

"Если комиссия в процессе квалифоценивания приходит к выводу, что судья не может внятно объяснить происхождение своих доходов, мы можем обратиться в НАПК с соответствующим запросом, для того, чтобы они провели полную проверку по имуществу судьи. И пока такая проверка идет, мы имеем право остановить квалификационное оценивание. Либо другая ситуация: в процессе оценивания выяснились аспекты деятельности судьи, которые говорят о том, что его можно привлечь к дисциплинарной ответственности. В этих случаях Комиссия обращается в Высший совет правосудия для того, чтобы они эту информацию оценили и дали нам свое заключение. На это время мы тоже можем остановить оценивание", - пояснил замглавы ВККС.

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Полный текст интервью с Станиславом Щоткой: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3098162
 
   
 Топ комментарии
 
"из системы"... дальше можна не читать.
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лохоторату каму же Из системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 7371
да побомжуют по виллам с конца в конец и снова на теплые местечки - шерсть она и есть шнрсть - никто оттуда в бомжи ещё не ушел Из системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 490
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аха посадили в новые кресла Из системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 2660
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ну да не дают виллы строить - вот негодяииии
нет чтобы заносить втихаря Из системы ушло примерно 35% судей -часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 3213
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"из системы"... дальше можна не читать.
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это комиссию уже стоко раз мокнули носом в дерьмо что уже по барабану что и кто там говорит! ВЕРЫ НЕТ НИКОМУ!!
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Во беда... И куда же ушли эти... судьи? Невже бомжевать начали?
Кому он это все лепит?
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лохоторату каму же Из системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 7371
да побомжуют по виллам с конца в конец и снова на теплые местечки - шерсть она и есть шнрсть - никто оттуда в бомжи ещё не ушел
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а кого посадили???????????? или ушли те кто уже нормально отправосудил))))))
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Почти по библейски: исход судей из судов на поиски мест обетованных. Ну которые пока не мониторятся. Из системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 4765
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Ушли те,кто наворовал и не имеет "крыши".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз системы ушло примерно 35% судей - часть из них потому, что не хотели, чтобы их мониторили, - замглавы ВККС Щотка
 
 
 
 
 
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