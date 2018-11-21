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 Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт, - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отмечает отсутствие скопления автомобилей на перекрытых водителями автомобилей с европейской регистрацией автодорогах.

Об этом сообщили "Интерфакс Украина" в пресс-службе "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

"Информации о скоплении грузового или пассажирского транспорта на перекрытых протестующими автодорогах нет. Протестующие пропускают автотранспорт", - отметили в пресс-службе агентства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Евробляхеры" прекращают блокирование дорог. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3098161
 
 
 Топ комментарии
 
Умиляют плакатики, что протестуны борются за свои И МОИ права на дешевый автомобиль.))
Если бы мордатые нигде не работающие ребятки предложили бороться за снижение налоговых ставок ДО ТОГО, как рванули за кордон, "отслюнявили бабло" польскому шнырю, взятку украинским таможенникам, "трахнули" закон и перегородили мне дорогу контрабасными "мерсами" и БМВ, я бы (может быть) и поверил в сказку "борцунов за мои права" )))
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А в цей час в Італії теж "злочинна влада" почала гнобити італійських бляхерів:
"Італія почала боротьбу з "євробляхами": штраф 700 євро та конфіскація"

Уряд Італії запроваджує штрафи з можливою конфіскацією авто для тих автовласників, які, перебуваючи в країні понад 60 днів, управляють автомобілем на іноземній реєстрації.
Відповідні нововведення містяться у нещодавно схваленому законі про безпеку, повідомляє італійське агентство ANSA.
Таким чином уряд намагається покласти край уникненню сплати податків італійцями, які їздять на зареєстрованих за кордоном автомобілях. Закон стосуватиметься також іноземців, які живуть та працюють в Італії.
Про нововведення оголосив міністр інфраструктури та транспорту Даніло Тонінеллі на прес-конференції. "Ми включили у закон про безпеку положення, яке забороняє тим, хто проживає в Італії понад 60 днів, керувати автомобілями з іноземними номерними знаками", - повідомив міністр.
За його словами, тепер тих, хто намагатиметься обійти сплату податків, чекатимуть серйозні штрафи, а якщо вони не підкоряться та не перереєструють автомобіль - і конфіскація.
Порушники повинні будуть сплатити штраф від 712 євро. Протягом 180 днів автовласник буде змушений перереєструвати автомобіль, у цей період авто зберігатиметься на складі. Якщо автомобіль за цей термін не перереєструють, його конфіскують.
"Я дуже пишаюся цим заходом, який покликаний зупинити поширену практику, що завдає шкоди всім нам, відбирає гроші і шкодить навіть тим багатьом італійським компаніям, які працюють належним чином", - заявив міністр.https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/9/642505/
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Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7053 Ну вот, эти уже закончили.Теперь очередь янтарокопателей, потом контрабандистов сигарет, браконьеров, лесорубов и т.д.
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А бляххеры рады, что евробляхеры дали власти три дня и пока преостанавливают забастовки. ? Типа им нравится , когда их обберают. Бляххеры это не люди, а жабодавщики. Знаю одного противника евроблях. Купил себе с рук в три дорога такую херню, а жене новую с салона ... До сих пор долги отдаёт, взял в кредит. Теперь так жаба давит.
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так такие жабадавы и скулят на этом форуме))) а нормальные люди ездят на авто с иностранной регистрацией и ложили куй на васадзе с влажными лАнусами.
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Он оплатил налоги, и к нему не может быть претензий. В свою очередь его претензии вполне обоснованы. И тебя не должно е..ть как он купил себе и что, если это "что-то" куплено легально. Жаба как раз душит бляхеров. Работать надо, и все будет.
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яка радість! Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4515
хитрожопые и наглые "смилостивились"
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Аваков очнулся. Ну штош, лучше поздно, чем никогда

Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 321

Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2415Поліція закликає водіїв нерозмитнених ТЗ проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян

В разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій - до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи.

Сьогодні, 21 листопада, у низці регіонів держави тривають масові заходи водіїв транспортних засобів на єврономерах. За попередніми підрахунками, станом на ранок загальна кількість учасників загалом по державі становить понад тисячу осіб. Найбільша кількість зафіксована у Дніпропетровській (160 осіб/90 авто), Житомирській (100 осіб/50 авто), Львівській (150 осіб/70 авто) та Чернігівській областях (150 осіб/82 авто).

Рух на автошляхах, через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів, залишається частково обмеженим у 7 регіонах держави: Волинській (с. Княгиніно, траса М-19), Житомирській (с. Грозино, траса М-07; с. Березино, траса М-06), Кіровоградській (с. Степове, траса Н-14), Львівській (с. Розвадів, траса М-06); с. Милятин, траса М-06), Одеській (Біляївський р-н., с. Дачне, траса М-05), Полтавській (м. Кременчук) та Чернігівській областях (ПКПП «Яриловочі, траса М-01).

Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9428
Національна поліція України вкотре наголошує: кожен громадянин має гарантоване Конституцією України право на мирний протест. Водночас обов'язком органів державної влади, зокрема Нацполіції, є не лише забезпечити права учасників таких мирних зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян, які не є учасниками цих масових заходів. Зокрема, їхнього права на вільне пересування.

Станом на сьогодні поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.

Застерігаємо: у випадку порушень законодавства України до порушників будуть застосовані передбачені законодавством заходи поліцейського примусу.
© Офіційний сайт Національної поліції
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Кто Аваков и гда он, а кто ты и где ты? Так что невооруженным глазом видно кто из ху и кто из вас тупой.
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петро порішає)))
Як сьогодні Укрпочті "порішав"))) Видати негайно 500 млн., щоб листоноші почту носили...
Сам при тому такий, що вже і кулачками трусити важко (112 в допомогу. ) Перегляньте хто не вірить."святкував" видно з ранку!
Ще раз наріжеться і бляхєрам "рішить")))
Позорище.
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Это бред.Эти машины не Украина делает а Европа.Человек поехал напрямую купить ее а не через посредников.Какое отношение Украина имеет к товару который не производит ?
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Человек заработал деньги и поехал купить товар который Украина сделать не может.
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це не відповідь.
хтось гарантує безпечність подібних транспр.засобів, бо ж на дорозі не лише вони ?
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Ніхто і не забороняє, просто сплати ввізне мито як всюди
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"Дядя , ты дурак?"© Судя по твоему вопросу можно предположить что.....ну, сам понимаешь что.
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почему? Украина выпускает 100 лАнусов в год по цене 10000 баксов, этого достаточно что бы петь песни про защиту отечественного производителя и дальше издеваться над украинцами.
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А в цей час в Італії теж "злочинна влада" почала гнобити італійських бляхерів:
"Італія почала боротьбу з "євробляхами": штраф 700 євро та конфіскація"

Уряд Італії запроваджує штрафи з можливою конфіскацією авто для тих автовласників, які, перебуваючи в країні понад 60 днів, управляють автомобілем на іноземній реєстрації.
Відповідні нововведення містяться у нещодавно схваленому законі про безпеку, повідомляє італійське агентство ANSA.
Таким чином уряд намагається покласти край уникненню сплати податків італійцями, які їздять на зареєстрованих за кордоном автомобілях. Закон стосуватиметься також іноземців, які живуть та працюють в Італії.
Про нововведення оголосив міністр інфраструктури та транспорту Даніло Тонінеллі на прес-конференції. "Ми включили у закон про безпеку положення, яке забороняє тим, хто проживає в Італії понад 60 днів, керувати автомобілями з іноземними номерними знаками", - повідомив міністр.
За його словами, тепер тих, хто намагатиметься обійти сплату податків, чекатимуть серйозні штрафи, а якщо вони не підкоряться та не перереєструють автомобіль - і конфіскація.
Порушники повинні будуть сплатити штраф від 712 євро. Протягом 180 днів автовласник буде змушений перереєструвати автомобіль, у цей період авто зберігатиметься на складі. Якщо автомобіль за цей термін не перереєструють, його конфіскують.
"Я дуже пишаюся цим заходом, який покликаний зупинити поширену практику, що завдає шкоди всім нам, відбирає гроші і шкодить навіть тим багатьом італійським компаніям, які працюють належним чином", - заявив міністр.https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/9/642505/
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Какой ужас, не иначе там, в итальянском правительстве, окопались украинские агенты-лолиты . Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6262
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Очень похоже на Ляшковский бессрочный "тарифный майдан".
Разбежались более внезапно, чем собрались.
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Умиляют плакатики, что протестуны борются за свои И МОИ права на дешевый автомобиль.))
Если бы мордатые нигде не работающие ребятки предложили бороться за снижение налоговых ставок ДО ТОГО, как рванули за кордон, "отслюнявили бабло" польскому шнырю, взятку украинским таможенникам, "трахнули" закон и перегородили мне дорогу контрабасными "мерсами" и БМВ, я бы (может быть) и поверил в сказку "борцунов за мои права" )))
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Всем как то пофигу во что вы там верите!.И пока у нас находятся такие персонажи как вы,тем сильнее хотелка свалить от сюда за бугор навсегда,а вы уж сами трахайтесь со своими налогами на воздух
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Яда его жаба давит, сволочь он. Гнида.
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Ну вот, эти уже закончили.Теперь очередь янтарокопателей, потом контрабандистов сигарет, браконьеров, лесорубов и т.д.
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Ясно-понятно что зассали евробляхерские ублюдки. Не было, нет и не будет им поддержки от всего народа. В некоторых областях уже начали их избивать нормальные автовладельцы и, надеюсь, это продлится довольно долго.
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От і закінчилась "всеукраїнська" акція, які зібрала аж 3 000 "мітингувальників", просто "зима вже близько")))
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И хорошо бы вернуть закон который запрещал ввоз очень старых автомобилей .
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особенно вернуть закон запрещающий выезжать савецкаму хламу 1968-2018 года выпуска на наши дороги.
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Я поддерживаю евробляхеров. И не поддерживаю бляхеров жабодавов. Лохов.
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