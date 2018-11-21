 Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт, - "Укравтодор"

Об этом сообщили "Интерфакс Украина" в пресс-службе "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.
"Информации о скоплении грузового или пассажирского транспорта на перекрытых протестующими автодорогах нет. Протестующие пропускают автотранспорт", - отметили в пресс-службе агентства.
хитрожопые и наглые "смилостивились"
Поліція закликає водіїв нерозмитнених ТЗ проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян
В разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій - до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи.
Сьогодні, 21 листопада, у низці регіонів держави тривають масові заходи водіїв транспортних засобів на єврономерах. За попередніми підрахунками, станом на ранок загальна кількість учасників загалом по державі становить понад тисячу осіб. Найбільша кількість зафіксована у Дніпропетровській (160 осіб/90 авто), Житомирській (100 осіб/50 авто), Львівській (150 осіб/70 авто) та Чернігівській областях (150 осіб/82 авто).
Рух на автошляхах, через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів, залишається частково обмеженим у 7 регіонах держави: Волинській (с. Княгиніно, траса М-19), Житомирській (с. Грозино, траса М-07; с. Березино, траса М-06), Кіровоградській (с. Степове, траса Н-14), Львівській (с. Розвадів, траса М-06); с. Милятин, траса М-06), Одеській (Біляївський р-н., с. Дачне, траса М-05), Полтавській (м. Кременчук) та Чернігівській областях (ПКПП «Яриловочі, траса М-01).
Національна поліція України вкотре наголошує: кожен громадянин має гарантоване Конституцією України право на мирний протест. Водночас обов'язком органів державної влади, зокрема Нацполіції, є не лише забезпечити права учасників таких мирних зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян, які не є учасниками цих масових заходів. Зокрема, їхнього права на вільне пересування.
Станом на сьогодні поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.
Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.
Застерігаємо: у випадку порушень законодавства України до порушників будуть застосовані передбачені законодавством заходи поліцейського примусу.
© Офіційний сайт Національної поліції
Як сьогодні Укрпочті "порішав"))) Видати негайно 500 млн., щоб листоноші почту носили...
Сам при тому такий, що вже і кулачками трусити важко (112 в допомогу. ) Перегляньте хто не вірить."святкував" видно з ранку!
Ще раз наріжеться і бляхєрам "рішить")))
Позорище.
хтось гарантує безпечність подібних транспр.засобів, бо ж на дорозі не лише вони ?
"Італія почала боротьбу з "євробляхами": штраф 700 євро та конфіскація"
Уряд Італії запроваджує штрафи з можливою конфіскацією авто для тих автовласників, які, перебуваючи в країні понад 60 днів, управляють автомобілем на іноземній реєстрації.
Відповідні нововведення містяться у нещодавно схваленому законі про безпеку, повідомляє італійське агентство ANSA.
Таким чином уряд намагається покласти край уникненню сплати податків італійцями, які їздять на зареєстрованих за кордоном автомобілях. Закон стосуватиметься також іноземців, які живуть та працюють в Італії.
Про нововведення оголосив міністр інфраструктури та транспорту Даніло Тонінеллі на прес-конференції. "Ми включили у закон про безпеку положення, яке забороняє тим, хто проживає в Італії понад 60 днів, керувати автомобілями з іноземними номерними знаками", - повідомив міністр.
За його словами, тепер тих, хто намагатиметься обійти сплату податків, чекатимуть серйозні штрафи, а якщо вони не підкоряться та не перереєструють автомобіль - і конфіскація.
Порушники повинні будуть сплатити штраф від 712 євро. Протягом 180 днів автовласник буде змушений перереєструвати автомобіль, у цей період авто зберігатиметься на складі. Якщо автомобіль за цей термін не перереєструють, його конфіскують.
"Я дуже пишаюся цим заходом, який покликаний зупинити поширену практику, що завдає шкоди всім нам, відбирає гроші і шкодить навіть тим багатьом італійським компаніям, які працюють належним чином", - заявив міністр.https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/9/642505/
Разбежались более внезапно, чем собрались.
Если бы мордатые нигде не работающие ребятки предложили бороться за снижение налоговых ставок ДО ТОГО, как рванули за кордон, "отслюнявили бабло" польскому шнырю, взятку украинским таможенникам, "трахнули" закон и перегородили мне дорогу контрабасными "мерсами" и БМВ, я бы (может быть) и поверил в сказку "борцунов за мои права" )))