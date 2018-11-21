 Совет Европы предоставил положительное заключение по законопроекту № 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"



Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

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"Законопроект является шагом вперед по сравнению с редакцией Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", действующей с 2012 года, - говорится в заключении, подготовленном в рамках проекта Совета Европы "Поддержка внедрению судебной реформы в Украине". Положения этого законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы по регулированию и защите профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже больше, чем требуют стандарты, защиту адвокатов в осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, в саморегулировании и самоуправлении своего сообщества ".

Наиболее положительные достижения законопроекта касаются расширения прав и гарантий адвокатов, что, среди прочего, включает участие адвокатов во всех следственных или процессуальных действиях, участие в которых имеет право принимать клиент; беспрепятственный доступ к помещениям суда, прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел и правоохранительных органов; идентифицирован доступ ко всем государственным реестрам; усиление защиты информации в рамках адвокатской тайны, включая неразглашение даже при наличии разрешения клиента, а также использование любых технических средств без специального разрешения.

Также, как отмечают эксперты Совета Европы, законопроект совершенствует структуру органов адвокатского самоуправления, определение конфликта интересов, расширяет формы осуществления адвокатской деятельности, балансирует подходы к дисциплинарной ответственности и уменьшает риски злоупотребления со стороны дисциплинарных органов.

Эксперты также приветствуют положения законопроекта о доступе к профессии адвоката. "Независимое и автоматизированное тестирование профессиональных знаний и навыков способно привести к уменьшению коррупционных рисков. Кроме того, отмена требования о том, что стажеры должны оплачивать стажировку, может обеспечить более справедливый доступ к адвокатской профессии ".