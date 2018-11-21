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Все про:адвокат (1052) законопроект (1980)

 Совет Европы предоставил положительное заключение по законопроекту № 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"

Эксперты Совета Европы предоставили заключение по проекту Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055), разработанному Советом по вопросам судебной реформы в сотрудничестве с адвокатским сообществом.


Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

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"Законопроект является шагом вперед по сравнению с редакцией Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", действующей с 2012 года, - говорится в заключении, подготовленном в рамках проекта Совета Европы "Поддержка внедрению судебной реформы в Украине". Положения этого законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы по регулированию и защите профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже больше, чем требуют стандарты, защиту адвокатов в осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, в саморегулировании и самоуправлении своего сообщества ".

Наиболее положительные достижения законопроекта касаются расширения прав и гарантий адвокатов, что, среди прочего, включает участие адвокатов во всех следственных или процессуальных действиях, участие в которых имеет право принимать клиент; беспрепятственный доступ к помещениям суда, прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел и правоохранительных органов; идентифицирован доступ ко всем государственным реестрам; усиление защиты информации в рамках адвокатской тайны, включая неразглашение даже при наличии разрешения клиента, а также использование любых технических средств без специального разрешения.

Также, как отмечают эксперты Совета Европы, законопроект совершенствует структуру органов адвокатского самоуправления, определение конфликта интересов, расширяет формы осуществления адвокатской деятельности, балансирует подходы к дисциплинарной ответственности и уменьшает риски злоупотребления со стороны дисциплинарных органов.

Эксперты также приветствуют положения законопроекта о доступе к профессии адвоката. "Независимое и автоматизированное тестирование профессиональных знаний и навыков способно привести к уменьшению коррупционных рисков. Кроме того, отмена требования о том, что стажеры должны оплачивать стажировку, может обеспечить более справедливый доступ к адвокатской профессии ".

Источник: https://censor.net.ua/n3098160
 
 
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К сожалению к этим законам,нужны и законные действия. Которые не будут выполнены должным образом. А значит и сведет на нет все положительное. Вот проблема Украины. - Гнилая власть,пихающая бревна в колеса и роющая ямы перед ними.
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Вы, эта... если мой ЕСВ хотите, то делайте без экзаменов и стажировки - по диплому.
Побыстрее. А то я вообще передумаю.
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Цікаво, а та Рада Європи знає про цей висновок, і взагалі який вони законопроект читали? Може то якась громадська організація, що називається "Рада Європи" дала такий висновок, бо вже є прктика реєстрації ГО і ТОВ з назвами "Рада адвокатів ______ області".
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