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 ФСБ заявляет о задержании на границе с оккупированном Крымом двух украинцев

Оккупационные власти утверждают, что мужчина и женщина находились в федеральном розыске России за перевозку наркотиков.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму утверждают, что задержали двух граждан Украины, объявленных в розыск в соседней России. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на российское погрануправление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мужчина был объявлен в федеральный розыск в 2015 году за совершение уголовно наказуемого деяния, квалифицирующегося в соответствии с УК России по части 1 статьи 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере)", – говорится в сообщении.

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В тот же день сотрудники ФСБ на пункте пропуска "Армянск" задержали гражданку Украины, следовавшую из Каланчака в Севастополь. Женщина находилась в российском розыске по инициативе московской полиции. Она обвиняется по той же статье.

Сообщается, что двое граждан Украины были "переданы правоохранительным органам".

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

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После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Источник: https://censor.net.ua/n3098159
 
 
 Топ комментарии
 
одно не понятно - если они в розыске в раше...что ж туда шастать ?
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А, нічого! Просто нєхрєн шастать по кримам.
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А, нічого! Просто нєхрєн шастать по кримам.
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- «В лучшем случае два года со строгой изоляцией - подумал Кислярский, начиная дрожать. - Зачем я сюда пришел?»
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
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После 2014 года обвинения рашки надо проверять трижды.
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одно не понятно - если они в розыске в раше...что ж туда шастать ?
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Всех,кого задерживают по дороге в Крым ,мне абсолютно не жалко!!!!
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В Україні проблеми зараз з наркотою, усі стіни розписані фарбою з рекламою наркодилерів, є версія що це одна з складових гібридної війни рашки. тому якщо це дійсно ділери нефіг їх міняти взагалі.
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Хранение,перевозка,изготовление...бла,бла,бла...и концовочка,без цели сбыта!Тоесть сами себе делали,дабы самим употреблять не кому не продавая и не кого не подсаживая...Безобразие!Помню громкое дело в рашке было.Чувачок один мак для булочек на свою хлебопикарню покупал,дЫк за то,что не захотел со своего бизнеса мусоров кормить,отказав им в ежемесячной мзде,ему 15 лет за распростронение дали и бизнес к рукам прибрали,вот и всё кино по рашистски!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ заявляет о задержании на границе с оккупированном Крымом двух украинцев
 
 
 
 
 
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