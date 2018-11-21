 ФСБ заявляет о задержании на границе с оккупированном Крымом двух украинцев

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму утверждают, что задержали двух граждан Украины, объявленных в розыск в соседней России. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на российское погрануправление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мужчина был объявлен в федеральный розыск в 2015 году за совершение уголовно наказуемого деяния, квалифицирующегося в соответствии с УК России по части 1 статьи 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере)", – говорится в сообщении.

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В тот же день сотрудники ФСБ на пункте пропуска "Армянск" задержали гражданку Украины, следовавшую из Каланчака в Севастополь. Женщина находилась в российском розыске по инициативе московской полиции. Она обвиняется по той же статье.

Сообщается, что двое граждан Украины были "переданы правоохранительным органам".

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

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После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".