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Все про:журналистика (2326) клевета (138) Блок Петра Порошенко (1547) Паламарчук (7)

 Нардепы Паламарчук, Палатный и Великин предлагают сажать журналистов в тюрьму "за клевету"

Депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин предлагают парламенту ввести уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы за клевету.

Об этом говорится в законопроекте №9306, зарегистрированном в Раде 20 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

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Депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс новую статью 151-2, которой предусмотрена ответственность за клевету, то есть умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию.

За это правонарушение предлагается ввести наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) или исправительных работ на срок до 1 года, или ограничения свободы до 2 лет.

Те же действия, совершенные путем публичного демонстрирования в произведениях, в СМИ или в сети Интернет, будут наказываться штрафом в размере от 500 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 25500 гривен) или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет, или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если же клеветники публично обвинили человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то за это они могут быть наказаны ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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В пояснительной записке инициаторы проекта закона отмечают, что уголовная ответственность за клевету есть в большинстве развитых стран мира, в частности в США, Франции, Италии.

При этом подчеркивается, что от клеветы пострадал и один из авторов законопроекта - депутат Паламарчук, которого недавно в СМИ обвинили в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3098152
 
   
 Топ комментарии
 
Есть встречное предложение депутангам: неприкосновенность долой и вешать за воровство.
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За клевету конечно наказывать журнашлюшек нужно, ну а кто будет определять кто журналист, а кто журнашлюха?
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Пещерный Суд конечно. Кто же еще? У нас все суды пещерные.
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За клевету конечно наказывать журнашлюшек нужно, ну а кто будет определять кто журналист, а кто журнашлюха?
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Пещерный Суд конечно. Кто же еще? У нас все суды пещерные.
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Порошенко как всегда (посоветовавшись с путиным).
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Порох конечно не фонтан, но с хуйлом он точно враги. хуйло его ненавидит, потому как он сумел договориться с олигархатом и сорвать план хуйла под названием малоотсоссия. За что его хуйло ненавидит.
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Лавров: Порошенко - лучший шанс, который в настоящее время есть у Украины.
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Не надоело эту глупость в качестве "аргумента" честности Лаврова постить?
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Ссыль давай, ну хотя бы своего маиСру, а не какой то фейковый сайт из лугандонии.
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тяпни бояры и поучись
поисковиком пользоваться
и все услышишь
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Шо только в 2014-м этот конь педальный не говорил вместе с хуйлом. Ты еще и распятых мальчиков вспонмни и ихтамнетов. Про них эта лошадь тоже говорила...
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ну да это конечно весомый аргумент
в твоих суждениях что хуйло ненавидит
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А за клевету чинушь можно?
Не то грося, луцик, авакян и Ко ТАКИЕ СКАЗКИ иногда рассказывают!
Шо Роиулинг и Гримм отдыхают!
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За клевету - одно дело, а эти "слуги народа" хотят принять закон о наказании за критику и обнародование неприятных для жуликов фактов. Как говорится, почувствуйте разницу.
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Ну слуги не слуги, а не самозванцы. Кого выбрали то выбрали. В марте народ может исправить ошибку, если это была ошибка. Так Шо бачылы очи Шо купували... Не нравится власть? Есть законные выборы. В свое время хряк беглый мог досидеть свою каденцию, его никто не собирался убивать, но хуйло далО ему команду бежать да бы этим посеять хаос в стране и тыкать всему мировому сообществу, что в Украине засела хунта и законной власти нет. Но хуйлу утерли нос.
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Хотелось бы увидеть хотя бы один факт критики...

Лишь грязеполивание и критиканство, а фактов критики я не встречал...
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///ну как без журналистов?
Народний депутат з "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін дивно поводився сьогодні у Верховній Раді.
Відповідне відео опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов. (гуглите)
Дмитро прийшов в зал у перерві засідання, посидів хвилин 10 і вийшов
На відео Добкін-молодший крутить пальці і регоче.
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Нардепов величука, палатного и великина я бы подвесил за ноги вниз на киевских каштанах и посмотрел бы, как с их упитанных лиц стекает "неприкосновенность". И как там, вместо обычной чванливости, расползается страх и появляются сопли и слёзы...
Кстати, всех оставшихся 447 свиней, это тоже касается.
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В этом созыве их меньше. Учите мат.часть
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Наивный вы человечек...
Даже в чем-то завидую вашей слепоте (фигулярно конечно).
Дуракам и наивнякам в нашей стране легче выживается, чем все остальным.
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Вот смертную казнь за коррупцию вводить действительно надо
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Нет и никогда . Кто будет убивать и брать на себя грехи за убийство ? Ты ?
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В палачах нехватки не будет. Слишком много у нас людей, ограбленных коррупционерами. В Китае расстреливают коррупционеров десятками и сотнями, без проблем...
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Я за справедливость, и если журналист пишет неправду , то должен за это отвечает перед судом.
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ну так в чем вопрос, гражданско-правовая ответственность сейчас есть, судись. Нет, они хотят уголовкой пугать
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Эти тоже решили попробовать принять диктаторские законы? Ну-ну...
Нардепы Паламарчук, Палатный и Великин предлагают сажать журналистов в тюрьму "за клевету" - Цензор.НЕТ 4449
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Есть встречное предложение депутангам: неприкосновенность долой и вешать за воровство.
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Так вешать за воровство яиц или вешать за половые придатки?
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а у кого нет - сначала пришить, а потом повесить?
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Причём вешать всех, кто не сможет объяснить происхождение своих денег.
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пусть журналисты предложат парламенту ввести уголовную ответственность до 13 лет лишения свободы за неисполнения обещаний при избрании депутатов
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та пусть хоть за прострелянные ноги отвечают и за украденные млны, не говоря про млрды!
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простреленные ноги появились после того, как наобещал, набрэхав , избрали и оно стало богочеловек...(жаль...кровная месть в почете лишь среди мужчин кавказа)
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А на сколько лет сажать тех падл, которые за кило гречки избирают многообещальцев? Вот сейчас за отрихтованный гудок, обещающий манну небесную, рисуют проплаченные рейтинги, этих рисовальщиков тоже на 13 лет сажать?
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есть такая полит технология, когда фальшивый подсчет голосов (ночью после выборов), начинают объяснять продажностью пенсов за гречку....поверьте , в процентном отношении пенсы в вопросе "за-против" на выборах ничем не отличаются от слоев помоложе....или вы верите, что в Украине возможны честные выборы и победа в один тур?
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А я предлагаю принять закон согласно которому всю фракцию, не выполнившую свои предвыборные обещания, а значит, обманувшую своих избирателей, всем составом
наказывать лишением свободы на 5 лет. Если журналистам нельзя врать, так почему
можно врать депутатам?
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В большинстве развитых стран мира и чиновники отвечают за свои слова, действия и бездействие! Начните с себя ! На крайняк идут в отставку на время расследования или вообще, чтобы не позорить свою партию!
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Зачем придумывать колесо? В мире давным давно отрегулирован механизм защиты от клеветы. Подача в суд и последующее назначение огромных штрафов и денежных компенсаций пострадавшему заставляет журналиста 150000 раз проверять обоснованность своих обвинений. А посадить - не помешало бы инициаторов законопроекта. Наверняка есть за что.
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Дык, это ж нормально для продолжателей дела Евнуховича-Чичикова.
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Так "лавры" ПРдаунов БППшлюхам не дают покоя.
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Ребята, скоро эти депутаты и их помощники выйдут к вам на улицы общатся с народом. Тогда вы будете иметь все возможности спросить лично или через доверенное лицо: "а собственно говоря на каком основании...?" Не упустите момент, следующий представится только через пять лет.
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А кто тебя заставляет ждать 5 лет? Депутаты избираются от округов, там функционируют приемные, иди записывайся на прием и общайся с тем, кого ты избрал. Или собирайтесь громадой и идите требовать выполнения обещаний.
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И шо, много навыполнялись? Пора уже отчёты давать.
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А ты много натребовался, ждешь пять лет, и гречку хаваешь, не? Если есть на ветке предприниматели, пусть скажут что будет, если работников не контролировать вообще хоть пару месяцев?
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Та да, хай брешуть 1 дал1 продажн1 журнашлюхи прокремл1вського розливу.
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Звісно що ні, але крок до диктатури.
Потрібно приймати не декларативний кодекс журналістської етики, а нормативний документ, із відповідальністю, процедурою притягнення і т.п. Нехай це буде самоврядний журналістський орган, але люди мають мати право ініціювати питання, а в разі незгоди оскаржувати у суді.
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ВОПРОС: Слышал, что с принятием нового Уголовного кодекса Украины отменена уголовная ответственность за оскорбление и клевету. Так ли это и не могут ли остаться безнаказанными лица, допустившие подобные действия?

ОТВЕТ: Действительно, Уголовным кодексом Украины, который введен в действие с 1 сентября 2001 года, в отличие от ранее действовавшего Уголовного кодекса, не предусмотрена уголовная ответственность за такие действия, как оскорбление и клевета.

Какую ответственность несут за клевету в развитых странах мира

https://www.vb.kg/doc/356713_kakyu_otvetstvennost_nesyt_za_klevety_v_razvityh_stranah_mira.html
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за те цивільно-матеріальна передбачена
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В Соединенных Штатах Америки за клевету применяется достаточно суровое наказание. В различных штатах законодательство имеет некоторые отличия. Наказание за клевету может доходить до 250 тыс. долларов штрафа или 10 лет лишения свободы.

...
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Ну це вони даремно...Закон не приймуть,а увагу до себе притягнули...Тепер ту нардепівську компашку будуть травити усі - і журношлюхи,і порядні...докопуватись будуть до трусів і далі...І питається - навіщо?..
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спочатку потрібно пересадити всіх брехливих депутатів та чиновників.
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Надалі ніяких танців на Майдані! Спіймали "слугу народу" і на палю!
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Паламарчук пусть готовится, его помощника закрыли, сейчас он сдаст хозяина. О в отношении необоснованного обвинения в совершении тяжких преступлений, так Луценко, Аваков, Холодницкий и Сытник уже столько людей публично обвинили, что после того как этих людей оправдали или вообще закрыли дела, пора идти на нары по этому закону.
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Что ж, тогда пойманных на горячем или в результате журналистских расследований "слуг народа" сразу сажать на кол, чтоб не смогли откупиться.
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Это вас, падлов, сажать надо и чем больше, тем лучше. А пока хорошо бы посадить судей, принимающих неправосудные судебные решения против Украины и украинского народа, выпускающих за взятки мошенников, воров, убийц, террористов, и пока это делают совершенно безнаказанно.
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Ще три пацака обозначились куме.
-Так.Фанаты Мизулиной Нардепи Паламарчук, Палатний і Велікін пропонують ув’язнювати журналістів "за наклеп" - Цензор.НЕТ 1647
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А чё так мало - всего три года? Расстреливать на месте даже за попытку очернить депутангов. Тем более, что это легко осуществимо, у депутунгов арсенал оружия впечатляющий. Зря что ли им обзаводились?.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы Паламарчук, Палатный и Великин предлагают сажать журналистов в тюрьму "за клевету"
 
 
 
 
 
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