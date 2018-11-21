 Нардепы Паламарчук, Палатный и Великин предлагают сажать журналистов в тюрьму "за клевету"

Об этом говорится в законопроекте №9306, зарегистрированном в Раде 20 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

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Депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс новую статью 151-2, которой предусмотрена ответственность за клевету, то есть умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию.

За это правонарушение предлагается ввести наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) или исправительных работ на срок до 1 года, или ограничения свободы до 2 лет.

Те же действия, совершенные путем публичного демонстрирования в произведениях, в СМИ или в сети Интернет, будут наказываться штрафом в размере от 500 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 25500 гривен) или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет, или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если же клеветники публично обвинили человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то за это они могут быть наказаны ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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В пояснительной записке инициаторы проекта закона отмечают, что уголовная ответственность за клевету есть в большинстве развитых стран мира, в частности в США, Франции, Италии.

При этом подчеркивается, что от клеветы пострадал и один из авторов законопроекта - депутат Паламарчук, которого недавно в СМИ обвинили в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.