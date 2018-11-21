 Нардепы Паламарчук, Палатный и Великин предлагают сажать журналистов в тюрьму "за клевету"

Об этом говорится в законопроекте №9306, зарегистрированном в Раде 20 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
Депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс новую статью 151-2, которой предусмотрена ответственность за клевету, то есть умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию.
За это правонарушение предлагается ввести наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) или исправительных работ на срок до 1 года, или ограничения свободы до 2 лет.
Те же действия, совершенные путем публичного демонстрирования в произведениях, в СМИ или в сети Интернет, будут наказываться штрафом в размере от 500 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 25500 гривен) или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет, или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Если же клеветники публично обвинили человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то за это они могут быть наказаны ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В пояснительной записке инициаторы проекта закона отмечают, что уголовная ответственность за клевету есть в большинстве развитых стран мира, в частности в США, Франции, Италии.
При этом подчеркивается, что от клеветы пострадал и один из авторов законопроекта - депутат Паламарчук, которого недавно в СМИ обвинили в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.
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в твоих суждениях что хуйло ненавидит
Не то грося, луцик, авакян и Ко ТАКИЕ СКАЗКИ иногда рассказывают!
Шо Роиулинг и Гримм отдыхают!
Лишь грязеполивание и критиканство, а фактов критики я не встречал...
Народний депутат з "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін дивно поводився сьогодні у Верховній Раді.
Відповідне відео опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов. (гуглите)
Дмитро прийшов в зал у перерві засідання, посидів хвилин 10 і вийшов
На відео Добкін-молодший крутить пальці і регоче.
Кстати, всех оставшихся 447 свиней, это тоже касается.
Даже в чем-то завидую вашей слепоте (фигулярно конечно).
Дуракам и наивнякам в нашей стране легче выживается, чем все остальным.
наказывать лишением свободы на 5 лет. Если журналистам нельзя врать, так почему
можно врать депутатам?
Потрібно приймати не декларативний кодекс журналістської етики, а нормативний документ, із відповідальністю, процедурою притягнення і т.п. Нехай це буде самоврядний журналістський орган, але люди мають мати право ініціювати питання, а в разі незгоди оскаржувати у суді.
ОТВЕТ: Действительно, Уголовным кодексом Украины, который введен в действие с 1 сентября 2001 года, в отличие от ранее действовавшего Уголовного кодекса, не предусмотрена уголовная ответственность за такие действия, как оскорбление и клевета.
Какую ответственность несут за клевету в развитых странах мира
https://www.vb.kg/doc/356713_kakyu_otvetstvennost_nesyt_za_klevety_v_razvityh_stranah_mira.html
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-Так.Фанаты Мизулиной