 Во Львове погасили пожар в больнице: огонь пылал больше 2 часов

Спасатели ликвидировали пожар в больнице во Львове. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в 11:27 к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Черниговская произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

Также на Цензор.НЕТ: В течение прошедшей недели на пожарах погибли 78 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Сложность пожара заключалась в плотной задымленности на чердаке здания. Пламя распространялось в пустотах под кровлей. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось разрезать и срывать металлическое покрытие крыши. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

"В 13:10 пожар в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы локализован на площади 200 квадратных метров. В 14:12 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Всего спасателям пришлось эвакуировать из больницы 276 пациентов. Кроме этого, спасатели эвакуировали 55 работников и 150 посетителей. Всего больницу пришлось покинуть 481 человеку.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пожарная машина провалилась в яму в Киеве. ВИДЕО

В результате происшествия никто не пострадал. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение или уничтожение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет.