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Все про:конфискация (395) Пашинский (595) Янукович (30393) Европейский суд по правам человека (570)

 Иск в ЕСПЧ от антикоррупционеров по деньгам Януковича открывает путь к тому, чтобы беглецы вернули украденные миллиарды, - Пашинский

Иск в Европейский суд по правам человека относительно возврата денег Януковича назад бывшему президенту-беглецу от борцов с коррупцией свидетельствует о том, что люди, которые называют себя борцами с коррупцией способны на все, чтобы дальше жить за гонорары от тех, кто ограбил страну и бежал в 2014 г.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании комитета, сообщает пресс-служба политика, передает Цензор.НЕТ.

"Все вы помните, как в 2015-2016 годах мы требовали конфисковать деньги Януковича, речь шла о 1,5 млрд долларов арестованных средств, которые конфисковали в доход государственного бюджета. Вы помните, какое колоссальное сопротивление нам оказывалось. Какие только силы не были брошены окружением Януковича, чтобы сорвать принятие этого законопроекта (о конфискации. - Ред.), который только раз нам удалось поставить в повестку дня", - заявил Пашинский.

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Одним из аргументов, который использовали сторонники неконфискации денег Януковича, было то, что Янукович якобы подаст в ЕСПЧ, выигрывает и заберет себе эти средства обратно.

"Прошло несколько лет, деньги мы слава Богу, конфисковали, они попали в бюджет государства абсолютно прозрачно и понятно для всех. В том числе на вопросы обороны и безопасности, но сегодня появилась информация, что некая Дарья Каленюк, которая представляет некую организацию Центр содействия (противодействия. - Ред.) коррупции, подал в ЕСПЧ иск с целью раскрыть Януковичу путь к возвращению этих средств" , - сообщил нардеп.

"Это вопрос не только Генеральной прокуратуры, этот вопрос и ВР, и нашего комитета по вопросам нацбезопасности. Несомненно, что такие попытки вернуть Януковичу украденные средства, они дестабилизируют бюджетно-финансовую ситуацию, они дестабилизируют выполнение бюджета, выполнение оборонного бюджета и они недопустимы", - подчеркнул Пашинский.

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"Я обращаюсь в первую очередь к так называемым борцам с коррупцией. Уважаемые мои, ни одни взятки не оправдывают возвращения Януковичу украденных денег. Это все за пределами не только здравого смысла и закона, это вне морали", - подытожил Сергей Пашинский.

Источник: https://censor.net.ua/n3098148
 
 
 Топ комментарии
 
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами...
Корупционеры будущего будут называть себя антикорупционерами...
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Этот вирус (человеком назвать это существо - язык не поворачивается) лучше бы молчал.
Любое предложение, даже хорошее и нужное, из его говняных уст, звучит как издевательство.
Уберите этого мыша куда нибудь на...й!.Оно же собой еще больше дискедитирует украинскую владу, и так дискредитированную и захопленную врагами Украины.
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А ур-д найбільше скористав з "повернених" коштів і боїться,що їх у нього заберуть...
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Плешивый лукавит. Ничего они не хотят. Сделать плохого друзьям.
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- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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Фашисты будущего будут называть себя антифашистами...
Корупционеры будущего будут называть себя антикорупционерами...
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Один из отъявленных воров и мерзавцев рассказал как можно заполучить деньги других воров и мерзавцев.
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Уровень коррупции в Украине не увеличился, но теперь гораздо больше граждан страны знают о ней - директор Центра противодействия коррупции Каленюк

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/uroven-korrupcii-v-ukraine-ne-uvelichilsya-no-teper-gorazdo-bolshe-grazhdan-strany-znayut-o-ney-direktor-centra-protivodeystviya-korrupcii-kalenyuk-182888.html
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А этот ур-д причем?
Я бы еще понял если б клоун луцик шапито устроил!
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А ур-д найбільше скористав з "повернених" коштів і боїться,що їх у нього заберуть...
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Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк указала в своей электронной декларации 0,6 млн грн доходов за 2017 год и трехметровую картину "Антикорупційна дупа"

...

Весь доход Каленюк за год составила зарплата в размере 639 тыс. 397 грн. При этом ее муж Орест Рудый получил 7 тыс. 740 грн помощи при рождении ребенка.
Наличным у директора ЦПК есть $10,3 тыс., на банковских счетах 579 евро.
Кроме того, активистка задекларировала арт-объект современного искусства акционизма - картину "Антикоррупционная задница" и футболку с надписью "Ukraine: Fuck Corruption".
Указано, что в собственности ее мужа есть три квартиры, гараж и автомобиль Volkswagen Caddy 2011 года выпуска.

http://www.dsnews.ua/politics/aktivistka-kalenyuk-zadeklarirovala-svoyu-antikorruptsionnuyu-30032018192300
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Этот вирус (человеком назвать это существо - язык не поворачивается) лучше бы молчал.
Любое предложение, даже хорошее и нужное, из его говняных уст, звучит как издевательство.
Уберите этого мыша куда нибудь на...й!.Оно же собой еще больше дискедитирует украинскую владу, и так дискредитированную и захопленную врагами Украины.
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ЦПК начали защищать деньги "овоща", мда крутые у нас "антикоррупционеры" с ними мы далеко пойдем))
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УКРАИНСКИЕ ,,СПРАВЕДЛИВЫЕ" ПРИГОВОРЫ ПОДРАЗЫМЕВАЕТ СЕКРЕТНОСТЬ.
ИНТЕРЕСНО НО У ЦИВИЛИЗОВАНЫХ ЛЮДЕЙ СЕКРЕТНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ НИКАК НЕСВЯЗАНЫ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИск в ЕСПЧ от антикоррупционеров по деньгам Януковича открывает путь к тому, чтобы беглецы вернули украденные миллиарды, - Пашинский
 
 
 
 
 
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