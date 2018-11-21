 Иск в ЕСПЧ от антикоррупционеров по деньгам Януковича открывает путь к тому, чтобы беглецы вернули украденные миллиарды, - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании комитета, сообщает пресс-служба политика, передает Цензор.НЕТ.
"Все вы помните, как в 2015-2016 годах мы требовали конфисковать деньги Януковича, речь шла о 1,5 млрд долларов арестованных средств, которые конфисковали в доход государственного бюджета. Вы помните, какое колоссальное сопротивление нам оказывалось. Какие только силы не были брошены окружением Януковича, чтобы сорвать принятие этого законопроекта (о конфискации. - Ред.), который только раз нам удалось поставить в повестку дня", - заявил Пашинский.
Одним из аргументов, который использовали сторонники неконфискации денег Януковича, было то, что Янукович якобы подаст в ЕСПЧ, выигрывает и заберет себе эти средства обратно.
"Прошло несколько лет, деньги мы слава Богу, конфисковали, они попали в бюджет государства абсолютно прозрачно и понятно для всех. В том числе на вопросы обороны и безопасности, но сегодня появилась информация, что некая Дарья Каленюк, которая представляет некую организацию Центр содействия (противодействия. - Ред.) коррупции, подал в ЕСПЧ иск с целью раскрыть Януковичу путь к возвращению этих средств" , - сообщил нардеп.
"Это вопрос не только Генеральной прокуратуры, этот вопрос и ВР, и нашего комитета по вопросам нацбезопасности. Несомненно, что такие попытки вернуть Януковичу украденные средства, они дестабилизируют бюджетно-финансовую ситуацию, они дестабилизируют выполнение бюджета, выполнение оборонного бюджета и они недопустимы", - подчеркнул Пашинский.
"Я обращаюсь в первую очередь к так называемым борцам с коррупцией. Уважаемые мои, ни одни взятки не оправдывают возвращения Януковичу украденных денег. Это все за пределами не только здравого смысла и закона, это вне морали", - подытожил Сергей Пашинский.
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
Корупционеры будущего будут называть себя антикорупционерами...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/uroven-korrupcii-v-ukraine-ne-uvelichilsya-no-teper-gorazdo-bolshe-grazhdan-strany-znayut-o-ney-direktor-centra-protivodeystviya-korrupcii-kalenyuk-182888.html
Я бы еще понял если б клоун луцик шапито устроил!
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Весь доход Каленюк за год составила зарплата в размере 639 тыс. 397 грн. При этом ее муж Орест Рудый получил 7 тыс. 740 грн помощи при рождении ребенка.
Наличным у директора ЦПК есть $10,3 тыс., на банковских счетах 579 евро.
Кроме того, активистка задекларировала арт-объект современного искусства акционизма - картину "Антикоррупционная задница" и футболку с надписью "Ukraine: Fuck Corruption".
Указано, что в собственности ее мужа есть три квартиры, гараж и автомобиль Volkswagen Caddy 2011 года выпуска.
http://www.dsnews.ua/politics/aktivistka-kalenyuk-zadeklarirovala-svoyu-antikorruptsionnuyu-30032018192300
Любое предложение, даже хорошее и нужное, из его говняных уст, звучит как издевательство.
Уберите этого мыша куда нибудь на...й!.Оно же собой еще больше дискедитирует украинскую владу, и так дискредитированную и захопленную врагами Украины.
рука крембля
ИНТЕРЕСНО НО У ЦИВИЛИЗОВАНЫХ ЛЮДЕЙ СЕКРЕТНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ НИКАК НЕСВЯЗАНЫ.