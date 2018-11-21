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Все про:Черновицкая область (292) обыск (1211) ГФС (2902) орехи (9)

 ГПУ провела обыски в помещении ГФС в Черновицкой области в рамках "орехового дела"

В среду, 21.11.2018 года, Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины был проведен ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте "грецких орехов".

Стоит отметить, что Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины в этом году на территории области обезврежена преступная организация, участники которой используя аналогичные схемы по экспорту орехов нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

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Сейчас продолжается досудебное расследование, начальнику ГУ ДФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098146
 
 
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Саакашвили еще хер знает когда указал на хамутыника,как главаря этого незаконного промысла. И шо ? Где результат ?
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Мне он симпатичен тем,что реально называет проблему и способы ее решения. Никто кроме него не называет конкретных фамилий ! А он смело ими афиширует и указывает пальцем. Тимошенко таким и близко не занимается. Отсюда и вопросы к ней.
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ГПУ провела обыски, сняла мзду с фигурантов дела и продолжает "следить за законностью в Украине" - такое последует продолжение.
Уже бы меньше упоминали ГПУ в новостных лентах, шобы не вызывать рвотных рефлексов у большинства украинцев.
Лично для меня, такого легитимного института как ГПУ - в Украине уже не существует. Его успешно развалил кум нашего президента вместе со своим кумом и шоблой-ёблой "соратников"
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Что Кролик шатает будку , раз взялись за дела его ХомяБурбака ГПУ провела обыски в помещении ГФС в Черновицкой области в рамках "орехового дела" - Цензор.НЕТ 973
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Орехи для Сени мелковато, скорее за Бурбака.
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только цыгане начали переквалификацию с проституции и наркотиков на орехи...и тут на тебе...аблом...
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Схема "уклонения" при экспорте не раскрыта.
Мне, например, не ясно от чего можно уклониться при декларировании экспорта орехов?! Если речь идёт об возврате НДС, то причём тут экспорт - его можно сдуру вернуть и так
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ провела обыски в помещении ГФС в Черновицкой области в рамках "орехового дела"
 
 
 
 
 
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