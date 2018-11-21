 Гройсман предложил Раде назначить Маркарову министром финансов, а Фриз - министром по делам ветеранов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, Премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас выполняет обязанности Министра. Также Владимир Гройсман предлагает назначить Ирину Фриз, которая сейчас является народным депутатом Украины, Министром Украины по делам ветеранов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он также предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.