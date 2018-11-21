 Гройсман предложил Раде назначить Маркарову министром финансов, а Фриз - министром по делам ветеранов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, Премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас выполняет обязанности Министра. Также Владимир Гройсман предлагает назначить Ирину Фриз, которая сейчас является народным депутатом Украины, Министром Украины по делам ветеранов", - говорится в сообщении.
Он также предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.
рехформаторки яресько
Блін, у них більше роботи немає, як нові "будки" для прібліжонних до соєвої дупи клепать?
у Гройсмана под столом?
на должность министра финансов обязательно нужно поставить человека,
у которого постоянно чешется левая ладошка...
На Варшавском саммите НАТО Украину представила звезда порнофильмов Ирина Фриз.
Об этом сообщает польское издание Dziennik-polityczny.
Девушка является бывшим пресс-секретарём Петра Порошенко, а сейчас занимает пост депутата в Верховной Раде.
http://dzerkalo-zakarpattya.com/?p=112876
1 воздержится от изменений конституции в свою пользу
2 воздержится от звонков генпрокурору и СБУ шнику с личными поручениями
3 воздержится от принятия подарков от русских "дипломатов" ( конфет, заводов, скидок на газ, дешевых кредитов)
p. s. и от хихиканья на шутки Путина
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