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 Политика Украины
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Все про:ВР (22454) Минфин (1247) назначение (1371) Гройсман (4439) Фриз (124) Маркарова (18) Министерства по делам ветеранов (8)

 Гройсман предложил Раде назначить Маркарову министром финансов, а Фриз - министром по делам ветеранов

Премьер-министр предлагает парламенту утвердить Оксану Маркарова в должности министра финансов Украины и назначить Ирину Фриз на должность Министра Украины по делам ветеранов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, Премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас выполняет обязанности Министра. Также Владимир Гройсман предлагает назначить Ирину Фриз, которая сейчас является народным депутатом Украины, Министром Украины по делам ветеранов", - говорится в сообщении.

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Он также предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3098144
 
 
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От перемены мест слагаемых,жопа не меняется.
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а они такие же потужные реформаторы как продан?
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а где воевала или волонтерила Ирина Фриз?
у Гройсмана под столом?
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От перемены мест слагаемых,жопа не меняется.
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а они такие же потужные реформаторы как продан?
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А міністром по ділам піонерів кого призначити?
Блін, у них більше роботи немає, як нові "будки" для прібліжонних до соєвої дупи клепать?
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Ну как немае? А решительная, самоотверженная, непримиримая борьба с информационными войсками путина?
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Это вы так думаете по наивности и незнанию. А знающие люди судят по динамике размера счета в панамском банке.
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Європейський суд із прав людини прийняв до розгляду справу про незрозуміле засекречення вироку суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента України Віктора Януковича,.... і де вони ділися...
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а где воевала или волонтерила Ирина Фриз?
у Гройсмана под столом?
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Ні, вона строго з петром інкогніто валяється!
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***
на должность министра финансов обязательно нужно поставить человека,
у которого постоянно чешется левая ладошка...
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Вона - подружка Рижкової-Яресько, які прямо причетні до банкрутства банків...
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Головокружительная карьера от валютной проститутки в министры. Про фрезу до сих пор легенды ходят Гройсман запропонував Раді призначити Маркарову міністром фінансів, а Фріз - міністром у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 9339
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Порнозірка і любовниця Порошенка представила Україну на саміті НАТО, - ЗМІ

На Варшавском саммите НАТО Украину представила звезда порнофильмов Ирина Фриз.
Об этом сообщает польское издание Dziennik-polityczny.
Девушка является бывшим пресс-секретарём Петра Порошенко, а сейчас занимает пост депутата в Верховной Раде.
http://dzerkalo-zakarpattya.com/?p=112876
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Риго-соєвим виродкам треба іще двох млядей пристроїти...
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він вже порекомендував Продана який в бігах
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на это раз хотелось бы нанять сдержанного президента

1 воздержится от изменений конституции в свою пользу
2 воздержится от звонков генпрокурору и СБУ шнику с личными поручениями
3 воздержится от принятия подарков от русских "дипломатов" ( конфет, заводов, скидок на газ, дешевых кредитов)
p. s. и от хихиканья на шутки Путина
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Яка чудова жiночка ця Маркарова.С такой финансам Украины ничего не загрожуэ.Я спокоен.
Фінансова удача замміністра фінансів • Портал АНТИКОР Гройсман запропонував Раді призначити Маркарову міністром фінансів, а Фріз - міністром у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 5645
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман предложил Раде назначить Маркарову министром финансов, а Фриз - министром по делам ветеранов
 
 
 
 
 
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