 Совет адвокатов призвал ВР не принимать законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" под влиянием манипуляций

Совет адвокатов Украины (САУ) призвал депутатов Верховной Рады Украины не принимать законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" под влиянием манипуляций мнением адвокатуры.
Об этом говорится в резолюции САУ от 21 ноября 2018 года, опубликованной на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины., передают Українські новини.
"Как заслон справедливой критике законопроекта №9055 со стороны адвокатского сообщества всей Украине 19.11.2018 года в Верховную Раду Ассоциацией юристов Украины (АЮУ) было подано открытое обращение в поддержку законопроекта. Но надо учесть, что Ассоциация юристов Украины не представляет интересы именно адвокатского сообщества нашего государства, а является представительством работников прокуратуры, полиции, налогов, таможенников, судей, а также, в частности, определенной незначительной части адвокатов", - говорится в резолюции.
Исходя из такого состава этой организации, ее лоббистские усилия выглядят логичными, ведь законопроект содержит положения о предоставлении преференций в доступе к адвокатской профессии для прокуроров и судьи без прохождения 2-годичной стажировки.
"Законопроектом на откуп суду отдано привлечение адвокатов к ответственности за злоупотребление процессуальными правами, в угоду правоохранительным органам нивелирован принцип конфиденциальности в деятельности адвоката, а также упрощена процедура замены защитника по договору на адвоката из государственной системы бесплатной правовой помощи. Юристы-госслужащие, которые составляют еще одну значительную группу членов АЮУ, пытаются реализовать доступ к суду по принципам, предусмотренным нормами законодательства об адвокатской деятельности. Поэтому становится абсолютно понятным, почему Ассоциация юристов лоббирует этот законопроект. Он внедряет амбициозные планы большинства членов этой организации - работников правоохранительных органов и судов - усилить их профессиональные права за счет давления на адвокатов", - говорится в резолюции.
С момента внесения законопроекта в парламент САУ уже в третий раз обращает внимание народных депутатов на реальные перспективы потери адвокатурой своей независимости, которые прямо противоречат интересам миллионов украинских граждан.
А в чому логіка такого стажування, ну окрім того, що це вигідно? Особливо дивує стажування судді, що він реально може там на стажувати, якщо пропрацював 5-10 років? Може є доцільність обмеження по стажу? Для прикладу якщо прокурор/суддя має стажу 1-3 роки, тоді так, а якщо це прокурор-пенсіонер, яких 20-25 років працював, то хто і чому його може навчити?
Щодо решти "подарунків" то я неодноразово попереджав, колег, у т.ч. і тут, що усе це скотства що вони роблять у справі Януковича, усі ці імітації хвороб і т.п. закінчаться подібним чином... Дочекались..
Їм до речі зараз рік заборонено, але норма доволі розмита.
Ваша главная мечта - вообще не работать с практикой, а кормиться со взносов, взяток и повышений квалификации.