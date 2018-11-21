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Все про:дети (3383) ПДД (307) Гройсман (4439)

 Гройсман поручил Мининфраструктуры отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами: "Давайте сделаем специальные наборы"

Премьер Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры разработать программу обеспечения детей дошкольного и школьного возраста специальными светоотражающими наборами с целью повышения безопасности на дорогах в вечернее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел сегодня выйти с инициативой и поручить Мининфраструктуры чтобы подумать, каким образом можно обеспечить детей специальными светоотражающими средствами, чтобы их было заметно вечером. Это будет серьезное мероприятие, и это будет влиять на уровень безопасности", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что в Украине сейчас уже темнеет рано и необходимо позаботиться о том, чтобы дети были заметны для водителей.

"Давайте сделаем специальные наборы, обеспечим детей в школах и думаю, что это будет наш вклад в безопасность. Поэтому, пожалуйста, обработайте, внесите предложения по этому поводу", - предложил Гройсман.

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Он отметил, что вопрос защиты жизни и здоровья участников дорожного движения в этом году стал приоритетным в политике развития дорожной отрасли. В качестве примеров, премьер напомнил об усилении ответственность водителей за нарушение скоростного режима, строительстве островков безопасности и безопасных переходов.

Источник: https://censor.net.ua/n3098141
 
   
 Топ комментарии
 
Рюкзачная афера заразительна ?
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А помните светоотражающие наклейки на авто?Видать у Гроси в погребе еще остались с тех времен,не все распродал на Винницком базаре))
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Капец)) какие ещё 'отражающие наборы'.
И ещё и это названо 'серьезным мероприятием'
Это ппц просто. Одной таможни мало, нужны ещё и наборы ((
Аппетит растёт во время еды.
Нужно ещё и санки каждому ребёнку, а родителям по лапшеприемнику
Иди уже, рехформатор хренов
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будут наборы стоимостью 500грн из бюджета, а в реале - там светоотражающих ленточек на 100грн будет.. ну как с беби-боксами которые типа по 5000, а в реале РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА всех товаров оказалась 2500 ))
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Ну,прямо,отец родной.Позаботился о наших детях.
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Наших детей?С этим надо бы самим.Но что-то х...то получается.Смертность в 2 раза превысила рождаемость в этом году.
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О!!!! Вот это тема для гиперлупа. Правда одно - омелька даже с такой ерундой не справится ( в смысле обеспечения украинских детей) Но попилят - однозначно.
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Ипланы знают, что нажиться можно только в Украине, сибнув в эвропу - только работать или проживать наворованное
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Бгг Гройсман поручил Мининфраструктуры отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами: "Давайте сделаем специальные наборы" - Цензор.НЕТ 4483 Из рубрики: "Чтобы его такого украсть еще?".))
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за оставшиеся 130 дней растянут страну полностью
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растянуть не успеют, а своих смотрящих оставят, на это у ПердраПа и расчет
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Є ще варіант, але він не сподобається надліберальній публіці: законодавчо зобов'язати мати на одягу світловідбиваючі елементи, а як нема - пiiiзда батькам. В сучасному дитячому одязі вони є, їх видно за 300 метрів.
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Вы и так угробили села где нет работы своими законами, убили пенсионеров отсутствием медицины, транспорта, теперь закрыты почты, поотрезали все что смогли, даже аналоговое тв.
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Теж переживаю за жителів окупованих територій. Проїхав такий 4 квартали, ніде стати, а сам думаю - хіба це біда? От там біда, ні правди, ні порядку, ні закону, тіки гуманітарку кидають як собаці.
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Каких окупованих, Вы из города выедите в села до 500-1000 человек и посмотрите как люди живут, их отрезали от мира.
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Ви там самі хоч трохи в'їжджаєте яку хєрню ви несете? Давайте краще щось про газ, це кумедніше.
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А помните светоотражающие наклейки на авто?Видать у Гроси в погребе еще остались с тех времен,не все распродал на Винницком базаре))
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Капец)) какие ещё 'отражающие наборы'.
И ещё и это названо 'серьезным мероприятием'
Это ппц просто. Одной таможни мало, нужны ещё и наборы ((
Аппетит растёт во время еды.
Нужно ещё и санки каждому ребёнку, а родителям по лапшеприемнику
Иди уже, рехформатор хренов
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Кстати, очень правильная идея. Если бы ее еще смогли довести до ума...
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Идея надо сказать для воровства тупая и не креативная, первое место я бы отдала гениальной схеме с субсидиями половины Украины , в которой мы даже не знаем, сколько нас осталось. Второе место делят Роттердам с Дюссельдорфом. Третье - укрепле6ие гонтаревой заведомо падающих банков с концами и тд
Список огромен.
И тут такой гройсман с отражателями )) Нет порошенкиного размаха ((
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А освещение на улицах не судьба установить ...или гению управления державой не пришло в голову ,что темно - потому что света нет
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а що гойсман має світло ставити на вулиці, а не місцева влада? знову гойсман винен що у вас сільський чи міський голова гроші не туди витрачає?
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я считаю, что это абсолютно правильная идея. у всех школьников должна быть такая государственная светоотражающая лента.
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Ну, во-первых, я не ребёнок, а во-вторых, давайте государственную мигалку- установим.
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может это и смешно, но не практично в действительности, светоотражающие ленты, по госпрограмме для школьников, это впелне применимо и необходимо. в школе должны изучать также и правила общей безопасности, не только дорожной.
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Теперь от пьяного на джипе дети точно не убегут.Где бы они не прятались.Найдет и переедет.
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Откат это святое , как же без него . На гос заказах с ВСУ Педро сидит , а Гросе тоже хоца чего то укусить . Как это до сих пор дети в школу без этого ходили вообще не понятно . Бля..дь в стране война идет , людей доят по полной программе , а эти только о карманах думают .
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а зачем детям дошкольного возраста ходить по дорогам ?
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Одна кацапня набігла висратись, щоб на стакан бояри заробити. Ну біжіть тепер, накатіть і зноу до праці.
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а можна такие на которые собаки не бросаются?
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если этим озаботился Каб Мин, то найдите решение, профинансируйте, попробуйте на детях нескольких школ (будут ли дети терпеть на себе ваши предложения), и тогда внедряйте за свой (гос) счет во всех школах. пту . техникумах и вузах...
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Проще ввести это обязательство для производителей школьных аксессуаров - рюкзаков, портфелей, рукавных повязок(на обе руки).
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а давайте бэби-боксы комплектовать катафотами.
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Это типа отмаза для сбивающих мажоров и номенклатуры для суда.Мол почему вы выпустили своего ребёнка без жилетки? Гройсман доручив Мінінфраструктури відпрацювати можливість забезпечення дітей світловідбивними засобами: "Зробімо спеціальні набори" - Цензор.НЕТ 9445
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поручил Мининфраструктуры отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами: "Давайте сделаем специальные наборы"
 
 
 
 
 
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