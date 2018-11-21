 Житомир стал первым областным центром, который создал объединенную территориальную громаду, - вице-премьер Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня он сказал на заседании Кабинета Министров, которое правительство транслировало в YouTube.



"Сегодня (в Украине) начался процесс присоединения к городам областного значения. И самое главное – у нас есть города областного значения, включая областные центры, которые становятся объединенными территориальными громадами", – заявил Зубко.



По его словам, это дает возможность присоединить сельские территории к городам и развивать их инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 72 ОТГ в Украине могут полноценно осуществлять свое самоуправление, - Минрегион





Вице-премьер сообщил, что сегодня 25 городов областного значения получили возможность стать ОТГ:



Хмельник (Винницкая область);

Доброполье (Донецкая область);

Константиновка (Донецкая область);

Мариуполь (Донецкая область);

Мирноград (Донецкая область);

Покровск (Донецкая область);

Новогродовка (Донецкая область);

Селидово Донецкой области;

Бердичев (Житомирская область);

Коростень (Житомирская область);

Малин (Житомирская область);

Новоград-Волынский (Житомирская область);

Бердянск (Запорожская область);

Коломыя (Ивано-Франковская область);

Львов;

Червоноград (Львовская область);

Тернополь;

Бережаны (Тернопольская область);

Купянск (Харьковская область);

Лозовая (Харьковская область);

Славута (Хмельницкая область);

Староконстантинов (Хмельницкая область);

Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

Хмельницкий;

Черновцы.

Процесс децентрализации начался в 2014 году с принятия концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.



Первая община была создана 13 июля 2015 года в Луганской области: в Новопсковскую ОТГ вошли шесть населенных пунктов.





Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создано 838 ОТГ, до 2020 года должно быть около 1450, - Зубко