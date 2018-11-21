 Житомир стал первым областным центром, который создал объединенную территориальную громаду, - вице-премьер Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня он сказал на заседании Кабинета Министров, которое правительство транслировало в YouTube.
"Сегодня (в Украине) начался процесс присоединения к городам областного значения. И самое главное – у нас есть города областного значения, включая областные центры, которые становятся объединенными территориальными громадами", – заявил Зубко.
По его словам, это дает возможность присоединить сельские территории к городам и развивать их инфраструктуру.
Вице-премьер сообщил, что сегодня 25 городов областного значения получили возможность стать ОТГ:
Хмельник (Винницкая область);
Доброполье (Донецкая область);
Константиновка (Донецкая область);
Мариуполь (Донецкая область);
Мирноград (Донецкая область);
Покровск (Донецкая область);
Новогродовка (Донецкая область);
Селидово Донецкой области;
Бердичев (Житомирская область);
Коростень (Житомирская область);
Малин (Житомирская область);
Новоград-Волынский (Житомирская область);
Бердянск (Запорожская область);
Коломыя (Ивано-Франковская область);
Львов;
Червоноград (Львовская область);
Тернополь;
Бережаны (Тернопольская область);
Купянск (Харьковская область);
Лозовая (Харьковская область);
Славута (Хмельницкая область);
Староконстантинов (Хмельницкая область);
Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
Хмельницкий;
Черновцы.
Процесс децентрализации начался в 2014 году с принятия концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.
Первая община была создана 13 июля 2015 года в Луганской области: в Новопсковскую ОТГ вошли шесть населенных пунктов.
А такая децентрализация начнется тогда, когда губернаторов будут выбирать на местах, все предприятия будут зарегистрированы по месту деятельности и подавляющая часть налогов тоже будет оставаться на местах. А то эта киевская диктатура уже всем надоела. Ведь из-за неё нет порядка ни на часных предприятиях, ни на государственных.