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Все про:Житомир (428) Зубко (389) децентрализация (391) ОТГ (18)

 Житомир стал первым областным центром, который создал объединенную территориальную громаду, - вице-премьер Зубко

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что Житомир стал первым областным центром, который создал объединенную территориальную громаду (ОТГ).

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня он сказал на заседании Кабинета Министров, которое правительство транслировало в YouTube.

"Сегодня (в Украине) начался процесс присоединения к городам областного значения. И самое главное – у нас есть города областного значения, включая областные центры, которые становятся объединенными территориальными громадами", – заявил Зубко.

По его словам, это дает возможность присоединить сельские территории к городам и развивать их инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 72 ОТГ в Украине могут полноценно осуществлять свое самоуправление, - Минрегион



Вице-премьер сообщил, что сегодня 25 городов областного значения получили возможность стать ОТГ:

Хмельник (Винницкая область);
Доброполье (Донецкая область);
Константиновка (Донецкая область);
Мариуполь (Донецкая область);
Мирноград (Донецкая область);
Покровск (Донецкая область);
Новогродовка (Донецкая область);
Селидово Донецкой области;
Бердичев (Житомирская область);
Коростень (Житомирская область);
Малин (Житомирская область);
Новоград-Волынский (Житомирская область);
Бердянск (Запорожская область);
Коломыя (Ивано-Франковская область);
Львов;
Червоноград (Львовская область);
Тернополь;
Бережаны (Тернопольская область);
Купянск (Харьковская область);
Лозовая (Харьковская область);
Славута (Хмельницкая область);
Староконстантинов (Хмельницкая область);
Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
Хмельницкий;
Черновцы.
Процесс децентрализации начался в 2014 году с принятия концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.

Первая община была создана 13 июля 2015 года в Луганской области: в Новопсковскую ОТГ вошли шесть населенных пунктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создано 838 ОТГ, до 2020 года должно быть около 1450, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/n3098138
 
   
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Как говорил Саакашвили - Западная Украина продана парашенко, сепаратистам. Не верю,шо там все в ажуре. Одна видимость. Как и все его липовые реформы.
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Порошенко! жги паспортные столы ны западенщине и вырубай интернет.
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Нужно не лапшу вешать людям на уши, а проводить реальную децентрализацию!
А такая децентрализация начнется тогда, когда губернаторов будут выбирать на местах, все предприятия будут зарегистрированы по месту деятельности и подавляющая часть налогов тоже будет оставаться на местах. А то эта киевская диктатура уже всем надоела. Ведь из-за неё нет порядка ни на часных предприятиях, ни на государственных.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖитомир стал первым областным центром, который создал объединенную территориальную громаду, - вице-премьер Зубко
 
 
 
 
 
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