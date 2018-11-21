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Все про:налоги (2514) тарифы (1554) экология (1044) Укрметаллургпром (34) Каленков Александр (33)

 Повышение эконалога отразится на коммунальных тарифах, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков

Повышение экологического налога в 25 раз с 1 января 2019 года приведет к увеличению себестоимости продукции украинских предприятий и, соответственно, к снижению их конкурентоспособности. Кроме того, дополнительные расходы энергокомпаний выльются в повышение коммунальных тарифов для населения.

Такое мнение 112.ua озвучил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в рамках статьи "Бюджетный оброк: Эконалог повышают в 25 раз, но поможет ли это улучшить экологию?".

"Повышение экологического налога безусловно приведет к увеличению себестоимости продукции украинских предприятий и, соответственно, снижению их конкурентоспособности. В этом случае, либо уменьшится количество производимой продукции, либо меньше средств останется для инвестиций, в том числе для тех же экологических мероприятий", - сказал 112.ua Каленков.

По словам Каленкова, с повышением экологического налога в 25 раз дополнительные выплаты только с предприятий ГМК возрастут более чем на 300 млн грн: "Предприятия энергетического комплекса будут платить еще больше, по нашим подсчетам, более 1 млрд грн. Разумеется, повышение затрат энергокомпаний отразится на тарифах. За это дополнительно заплатят как промышленность, так и население. И это, в свою очередь, будет фактором, раскручивающим инфляцию".

По словам эксперта, рынок хотел бы усовершенствования системы экологического налогообложения, когда предприятия, которые инвестируют средства в экологические мероприятия, поощряются.

"Экологические сборы должны уменьшаться пропорционально инвестициям. Деньги, которые собираются с предприятий в центральный или местный бюджеты, должны тратиться на экологические мероприятия", - сказал 112.ua Каленков.

По словам президента объединения предприятий "Укрметаллургпром", даже Беларусь продвинулась в сторону более эффективной системы экологического налогообложения больше, чем Украина. Там предусмотрено уменьшение эконалога на размер инвестиций, которые предприятия вкладывают в экологические проекты: "Украинские предприятия инвестируют самостоятельно и к тому же еще платят эконалог в полном объеме, независимо от вложений в экопроекты".

По его словам, некоторые компании активно инвестируют средства в улучшение экологии: так, в прошлом году предприятия ГМК направили на природоохранные мероприятия 2,9 млрд грн. "Предприятия ГМК понимают важность улучшения экологических показателей в городах, в которых сосредоточены крупные промышленные предприятия. Мы готовы брать на себя обязательства по инвестициям в экологические мероприятия. Предприятия ГМК понимают, что для людей вопросы экологии стоят не менее остро, чем вопрос благосостояния. Предприятия заинтересованы, чтобы в регионах их присутствия экологическая ситуация улучшалась", - сказал Александр Каленков.

Он отметил, что даже два-три года назад, когда металлургическая отрасль переживала не лучшие времена, объем инвестиций в экологические проекты не сокращался.

Источник: https://censor.net.ua/n3098136
 
 
 Топ комментарии
 
как эти рошеновские паскуды замахали все тарифы повышать!!! НА ВЫБОРАХ -МЕСТЬ ЗА ТАРИФЫ !!!
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понимаю, но ты на всякий случай отложи гривён 500 на тарифы.
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А шо эти халявщики хотели? Пусть платят по полной, еще и субсидии отменить надо, а то кто то платит по полной, а кто то нет, надо как с бляхерами ))
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Ну, гдето так, просто ещё не нашли как по оффшорам растыкать это всё.
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как эти рошеновские паскуды замахали все тарифы повышать!!! НА ВЫБОРАХ -МЕСТЬ ЗА ТАРИФЫ !!!
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повышайте, пусть ОСМД платят вместо 20000грн пол ляма. Может тогда анабиоз сойдет с украинцев и снесем этих варваров. ПОДНИМАЙТЕ！
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ОСМД это ОСМД, а еврей это вальцман
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А Путин нападет?А то я сильно об этом беспокоюсь))
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А субсидии платить будет？нет？
Лошара. А вот пэтька маладец！ слава пэтьке
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это пополизм и не наш путь. Украина идёт своим путём. Прочь, от европейских бесплатных садиков и общественного транспорта. Оффшорам нужны свежие вливания!!!
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Парашенко тоже такой подпишет. Или пообещает ))
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Поверили?? Как сохранять веру в людей, проповедовать либерализм и ответственность, если мир полон Айдынчиков????
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"Так то ж Турция. Там тепло". (Х/ф "Джельтмены удачи")
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***
собираемость налогов - это термин, включающий в себя два компонента:
побираемость - у богатых и обдираемость - у бедных
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Бред сивой кобылы, такие суммы в масштабах страны - капля в море.
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понимаю, но ты на всякий случай отложи гривён 500 на тарифы.
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в этом году даже уже не знаю. наверное только с малым на велосипедах по Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение эконалога отразится на коммунальных тарифах, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков
 
 
 
 
 
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