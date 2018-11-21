 Утром враг в течение 50 минут обстреливал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, - спикер Минобороны Праута

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил во время брифинга спикер ведомства Максим Праута.

"С начала суток по состоянию на 11:00 противник нарушил режим прекращения огня один раз. Со стороны оккупированной Старомихайловки оккупанты с 09:50 в течение 50 минут обстреливали из пулеметов крупного калибра наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи вблизи Красногоровки", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 6 обстрелов по позициям ВСУ, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены четверо террористов, - штаб ОС