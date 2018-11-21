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 Утром враг в течение 50 минут обстреливал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, - спикер Минобороны Праута

С начала суток 21 ноября зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск в направлении Красногоровки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил во время брифинга спикер ведомства Максим Праута.

"С начала суток по состоянию на 11:00 противник нарушил режим прекращения огня один раз. Со стороны оккупированной Старомихайловки оккупанты с 09:50 в течение 50 минут обстреливали из пулеметов крупного калибра наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи вблизи Красногоровки", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 6 обстрелов по позициям ВСУ, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены четверо террористов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3098117
 
 
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Лолита говорила,шо все изменится. Видно,брехала.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром враг в течение 50 минут обстреливал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, - спикер Минобороны Праута
 
 
 
 
 
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