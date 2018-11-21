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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 487 украинских десантников погибли в боях с российским агрессором, - Порошенко

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 487 украинских десантников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

"К сожалению, война - это не только победы. 487 "крылатых пехотинцев" не вернулись с боевых заданий, погибнув в боях с российским агрессором. Вечная им память и слава. Свою жизнь они положили за святую украинскую землю, за светлое и мирное будущее каждого украинца. Герои не умирают!", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили воинов и ветеранов десантно-штурмовых войск

487 украинских десантников погибли в боях с российским агрессором, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098110
 
 
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поросенко продолжает пиариться на крови украинцев
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А що повинен був сказати Порошенко з цього приводу?
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смотрю и темы так научились делать на цензоре с петром алексеичем, что особо не влезешь по морально-этическим принципам
Пепа там не сказал случайно кто ответил за ребят, борт с которыми сепары в луганске завалили?
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В цю п'ятницю 23-го листопада о 11:30 відбудеться засідання Касаційного адміністративного суду за позовом Михайла Саакашвілі у справі про позбавлення його українського громадянства.
Засідання проводиться за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5.

487 украинских десантников погибли в боях с российским агрессором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7758
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины487 украинских десантников погибли в боях с российским агрессором, - Порошенко
 
 
 
 
 
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