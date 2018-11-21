 487 украинских десантников погибли в боях с российским агрессором, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

"К сожалению, война - это не только победы. 487 "крылатых пехотинцев" не вернулись с боевых заданий, погибнув в боях с российским агрессором. Вечная им память и слава. Свою жизнь они положили за святую украинскую землю, за светлое и мирное будущее каждого украинца. Герои не умирают!", - сказал Президент.

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