 487 украинских десантников погибли в боях с российским агрессором, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента Украины Петра Порошенко в Twitter.
"К сожалению, война - это не только победы. 487 "крылатых пехотинцев" не вернулись с боевых заданий, погибнув в боях с российским агрессором. Вечная им память и слава. Свою жизнь они положили за святую украинскую землю, за светлое и мирное будущее каждого украинца. Герои не умирают!", - сказал Президент.
Пепа там не сказал случайно кто ответил за ребят, борт с которыми сепары в луганске завалили?
Засідання проводиться за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5.