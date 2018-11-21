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 "Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") сообщает, что протестующие против принятия законопроектов №8487 и №8488 блокировали в среду движение по дорогам государственного значения в 20 местах в 15 областях Украины.

Как сообщает госагентства, по состоянию на 12:00 продолжались акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в Волынской области на 140 км дороги М-19 Доманово-Ковель-Черновцы (с.Княгининок Луцкого р-на), в Житомирской на 126 км трассы М-06 Киев-Чоп (поворот на с.Гадзинка) и 144 км трассы М-07 Киев-Ковель-Ягодин" (поворот на Грозино) путем движения по пешеходным переходам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Киевской области перекрывали движение на 76 км трассы М-03 Киев-Харьков-Должанский и 79 км дороги М-05 Киев-Одесса с периодическим пропуском транспорта. В Кировоградской области перекрывали дорогу Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на 76 км (с.Степное).

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Во Львовской области трассу М-06 Киев-Чоп перекрывали в двух местах – на 500 км (с.Старый Милятин Бусского р-на) и 585 км (с.Розвадов Николаевского района). В Одесской области перекрывали трассу М-05 Киев-Одесса на 450 км (в 50 км от Одессы), в Полтавской – трассу М-03 Киев-Харьков-Должанский на 332 км путем движения по пешеходному переходу.

В Ривненской области перекрывалась трасса М-06 Киев-Чоп на 322 км (у АЗС "Сокар") и трасса М-07 Киев-Ковель-Ягодин на 307 км. В Сумской области была акция протеста с перекрытием на 221 км дороги Н-07 Киев-Сумы, в Тернопольской – на 154 км трассы М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий, в Харьковской – на 472 км дороги М-03 Киев-Харьков-Должанский (пгт Песочин), в Херсонский – на 206 км дороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск" и 57 км дороги Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ.

В Хмельницкой области протестующие перекрывали Н-03 Житомир-Черновцы на 285 км (с.Смотрич, Каменец-Подольского р-на), в Черновицкой – на 303 км той же догори (с.Атаки Хотинского р-на), в Черниговской перекрывали автодорогу М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи на 223 км (у КПП "Новые Яриловичи).

По данным "Укравтодора", начало акций протеста пришлось на промежуток с 10:30 до 11:15.

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Позже поступила информация о прекращении некоторых акций, в частности, у ПП "Новые Яриловичи".

Кроме того, в Госагентстве напоминают, что протестующие против установленных тарифов на газоснабжение в г.Смела Черкасской области проводят с 19 ноября свою акцию на км 207 авторогоги Н-01 "Киев – Знаменка" на выезде из Смелы в направлении Знаменки.

В то же время, в Национальной полиции сообщают, что движение на автодорогах из-за блокирования дорог водителями нерастаможенных автомобилей, остается частично ограниченным в 7 областях: Волынской (с.Княгинино, трасса М-19), Житомирской (с.Грозино, М-07; с.Березино, М-06), Кировоградской (с.Степное, Н-14), Львовской (с.Розвадов и с.Милятин, М-06), Одесской (Беляевский район, с.Дачное, М-05), Полтавской (г.Кременчуг) и Черниговской областях (ПП "Яриловичи, М-01). Суммарное количество участников составляет более тысячи человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3098109
 
 
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Евробляхерам подсказка : Нужно не отмены растаможки требовать, а требовать ухода этой власти

"Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 2243
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у порівнянні з цією відьмою чорноротою "жінкою 3-го тисячоліття" - так і є ... "Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 2164
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Евробляхерам подсказка : Нужно не отмены растаможки требовать, а требовать ухода этой власти

"Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 2243
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у порівнянні з цією відьмою чорноротою "жінкою 3-го тисячоліття" - так і є ... "Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 2164
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Экскаваторами их давить и эвакуаторами забирать!
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аби вони щезли ті євроблядьхери--тільки й новин що про кучку злидарів і нероб
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Кацап, не "кучку", а "горстку". Тільки та горстка - 2 млн. осіб. "Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 6849
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Да? Ну так не диван пропёрдывай, а бегом под Раду: требовать повышения растаможки, дятел. "Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 3548
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Заводи боевой диван и выезжай)))Давить и разгонять))).Или будешь за мусорскими рядами прятаться)))
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не зовсім все - це нагадує !"податковий майдан" що розігнав Яник незадовго перед Євромайданом - локальні вимоги не ефективні , треба вимагати того , що підтримає вся країна , а саме - відставки уряду і повного перезавантаження влади !
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С чего то нужно начинать, вон рюкзакян собирается силой их разогнать, а это будет искра, туда уже пойдут и другие недовольные, в т.ч. и я
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а ви помітили , що їх офіційно не підтримала ЖОДНА з політичних сил - а ні "опозиційна" , а ні тим більш провладна ...
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Нужно блокировать органы власти машинами и выдвигать полит. требования и идти на выборы. Полезные идиоты, которых власть использует в своих целях "Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 731
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Є така класна штука. Бойова машина розогородження.
Дуже допомагає. "Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 7329
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Интересно, кого евробляхеры выдвинут на пост президента?
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правильно делают
нужно на месяц заблокировать по всей стране
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вопрос к ппавому сектору - а не пора ли им обьяснить физическим способом шо до дороги перекрывать нельзя?
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Проблему євроблях можна було вирішити ще рік тому,але відложили це і тепер майже перед самими виборами цю тему дуже почали вирішувати. Значить нас хочуть від чогось відволікти або це новий хід політтехнологів,кому це вигідно ми зможемо побачити на весні
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Це питання можна вирішити за місяць максимум. І то якщо з нуля починати.
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Блокування доріг державного значення це питання державної безпеки. І тому всі замовники, організатори і провокатори-підбурювачі повинні в першу чергу понести заслужене покарання.
І понесуть, нехай будуть в цьому спокійні...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Евробляхеры" сегодня блокировали дороги в 20 местах в 15 областях, - Укравтодор
 
 
 
 
 
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