 На полигоне наемников РФ на Донбассе произошел пожар: сгорела техника, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Российское оккупационное командование принимает меры с целью повышения боевых возможностей соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. за счет призыва и увеличения сроков привлечения местных жителей к т. н. "сборам резервистов". При этом, условия проведения указанных мероприятий, их материально-техническое и финансовое обеспечение постоянно ухудшаются, что влияет на снижение мотивации к военной службе и несоблюдению воинской дисциплины личным составом, привлеченным на сборы", - говорится в сообщении.

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В частности, 19 ноября в результате нарушения мер безопасности т. н. "офицерами-резервистами" на учебном месте произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов одного из танков. В результате огнем было уничтожено боевую технику и военное имущество.

"Командование российско-оккупационных войск проводит расследование причин инцидента, скрывает информацию и приостановило проведение занятий, предусмотренных так называемым собранием резервистов", - отмечается в сообщении.

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