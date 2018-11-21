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 На полигоне наемников РФ на Донбассе произошел пожар: сгорела техника, - ГУР

В результате нарушения мер безопасности на учебном полигоне российско-оккупационных войск на Донбассе произошел пожар, который привел к детонации боеприпасов одного из танков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Российское оккупационное командование принимает меры с целью повышения боевых возможностей соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. за счет призыва и увеличения сроков привлечения местных жителей к т. н. "сборам резервистов". При этом, условия проведения указанных мероприятий, их материально-техническое и финансовое обеспечение постоянно ухудшаются, что влияет на снижение мотивации к военной службе и несоблюдению воинской дисциплины личным составом, привлеченным на сборы", - говорится в сообщении.

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В частности, 19 ноября в результате нарушения мер безопасности т. н. "офицерами-резервистами" на учебном месте произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов одного из танков. В результате огнем было уничтожено боевую технику и военное имущество.

"Командование российско-оккупационных войск проводит расследование причин инцидента, скрывает информацию и приостановило проведение занятий, предусмотренных так называемым собранием резервистов", - отмечается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098107
 
   
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Понедельник - трудный день. Все из рук валится. Или взрывается?..
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Как жаль,как жаль,что так мало взорвалось.Я надеюсь,что не обошлось без трупов?А то как-то не продуктивно получается.Технику порвало,это гут,но если бы порвало максимальное количество уродов управляющих этой теникой,было бы ваще офигенно!
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в красной шубе, с красным носом, Дед фигарит по морозу.
В шапке, с палкой и мешком и с бухим снеговиком.
Рядом кролик в каблуках и снегурка на рогах.
Если встретишь этот сброд, значит скоро Новый год!!!"
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