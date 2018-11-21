 Принято решение о разблокировании всех перекрытых "евробляхерами" дорог, - Аваков

Полиция призывает водителей автомобилей на еврономерах, принимающих участие в акции протеста, разблокировать дороги и не нарушать права других граждан. Соответствующее обращение пресс-служба Нацполиции обнародовала в среду, 21 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций к нарушителям будут применяться предусмотренные законом меры полицейского принуждения", – говорится в сообщении.

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В полиции сообщают, что по состоянию на среду уже открыты и расследуются 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках статьи 279 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

По данным полицейских, сейчас в протестах "евробляхеров" по всей стране принимают участие более тысячи человек. Протестующие частично перекрывают трассы в семи регионах: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Черниговской областях.

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В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере заявляет, что "либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили право на протест в ущемление прав других".

"Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения – жестко", – написал Аваков.

Напомним, накануне, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.

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Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.

В среду, 21 ноября, участники акции протеста продолжают перекрывать часть трасс всеукраинского значения.