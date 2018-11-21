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 Принято решение о разблокировании всех перекрытых "евробляхерами" дорог, - Аваков

Участников протеста призывают разблокировать все дороги. В случае неповиновения обещают "действовать жестко",

Полиция призывает водителей автомобилей на еврономерах, принимающих участие в акции протеста, разблокировать дороги и не нарушать права других граждан. Соответствующее обращение пресс-служба Нацполиции обнародовала в среду, 21 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций к нарушителям будут применяться предусмотренные законом меры полицейского принуждения", – говорится в сообщении.

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В полиции сообщают, что по состоянию на среду уже открыты и расследуются 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках статьи 279 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

Принято решение о разблокировании всех перекрытых евробляхерами дорог, - Аваков 01

По данным полицейских, сейчас в протестах "евробляхеров" по всей стране принимают участие более тысячи человек. Протестующие частично перекрывают трассы в семи регионах: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Черниговской областях.

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В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере заявляет, что "либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили право на протест в ущемление прав других".

Принято решение о разблокировании всех перекрытых евробляхерами дорог, - Аваков 02

"Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения – жестко", – написал Аваков.

Напомним, накануне, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.

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Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.

В среду, 21 ноября, участники акции протеста продолжают перекрывать часть трасс всеукраинского значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3098104
 
   
 Топ комментарии
 
Помню так же говорили антимайдановцы
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Не сравнивай МАЙДАН, который поддержал народ Украины и собачью свадьбу гопников в трикотанах.
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Попросите помощи у людей.. особенно тех кто в пробках изза них. Народ подтянется...надоело за 3 года это бляхерство
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согласен ГРОСЮ АВКОВА и ПЕЦЮ с АХМЕТОВЫМ давно пора разгонять! почему ты еще здесь?!!
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а помоему вас порохоботов пора разгонять - срете и срете
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Каждому Украинцу по еврбляхе!Барыги ворюгы.Банду геть!...
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не фанат авакяна но он прав, право на протест не даёт тебе право ущемлять права других граждан! Самые хитрожопые накупили корыт со всех свалок европы (собственно потому они и дешевые) и пытаются потом нам их же и впарить уже в растаможенном виде, бизнесмены херовы, всё риа уже завалено утопленниками с США. Ну а те, кто для себя ввозит такой бедный, что нет денег растаможить по ставкам в 2-3 раза ниже трехлетней давности, так купи себе авто по карману! в чем проблема? Я открыто заявляю, если введут налог на авто из-за них то я буду первый кто запишется в ряды поджигателей этих корыт!!! Из-за этих жмотов будут платить ВСЕ! И не нужно рассказывать про бедных людей у которых нет денег, у меня пол города ездить на бляхах 10-14 года, вся немецкая троица, и всякого рода кабриолет, вчера буквально видел купе MB CL класс на 63 моторе!!! а растаможить денег нет, вот так. Есть люди на откровенных корытах, проезжает и столб дыма такой, что хоть падай!
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это корыто дешовое, по многим праметрам покруче будет местной тачки которую ты прикупил втридорого!!
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Плохая примета бить Украинцев перед Новым Годом.
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Так право на протест дозволяє Конституція України
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПринято решение о разблокировании всех перекрытых "евробляхерами" дорог, - Аваков
 
 
 
 
 
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