 Законы о "евробляхах" сегодня передадут на подпись президенту, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время заседания парламента заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Он отметил, что были отклонены четыре проекта постановлений, которыми предусматривалась отмена решений парламента от 8 ноября о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (регистрационный №8488) и закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (регистрационный №8487).
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.
Во вторник, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.
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Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.
В среду, 21 ноября, акция протеста продолжается в семи областях Украины. Ее участники перекрывают часть трасс всеукраинского значения.
Цензор, меня два раза блокировали за фразу типа "мозги купи". Фразы этого чувака все ок, соответствуют вашей политике?
Відправить на доопрацювання, ще на кілька місяців... приблизно до лютого, а там приймуть без акцису, відмінять сертифікацію, і заберуть вік авто))
...а потім пєтя в дебатах буде байки розказувати, як він переміг депутатів та змісив їх прийняти європейське законодавство... буде на запчастинах заробляти
Может быть , и лекарства наконец-то станут дешевле . И газ . И электричество .
А то эти суки просто задавили народ .
Мало того !
Государство оплачивает такому гражданину ЖКХ и услуги связи , поскольку эти услуги тоже входят в список базовых потребностей этого гражданина . А в некоторых случаях - и лекарства .
Причём этот уровень минимальных доходов в разы больше средней зароботной платы по нашей стране . а вот цены у нас даже выше .
Такие дела .