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Все про:закон (2533) Парубий (1785) Порошенко (15768) евробляхи (43)

 Законы о "евробляхах" сегодня передадут на подпись президенту, - Парубий

Сегодня, 21 ноября, на подпись президенту Петру Порошенко будут переданы законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и растаможки автомобилей на еврономерах при ввозе на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время заседания парламента заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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Он отметил, что были отклонены четыре проекта постановлений, которыми предусматривалась отмена решений парламента от 8 ноября о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (регистрационный №8488) и закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (регистрационный №8487).

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Во вторник, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Чай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж

Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.

В среду, 21 ноября, акция протеста продолжается в семи областях Украины. Ее участники перекрывают часть трасс всеукраинского значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3098103
 
 
 Топ комментарии
 
Лично пойду помогать полиции разгонять клоунов
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Давайте уже подписывайте.. и контробандистов разганите с дорог!
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а я помогу бляхерам убивать порохотварей. буду лично вам черепа проламывать молоткоми в глаза вам гвозди шиферные вбивать
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Лично пойду помогать полиции разгонять клоунов
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а я помогу бляхерам убивать порохотварей. буду лично вам черепа проламывать молоткоми в глаза вам гвозди шиферные вбивать
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И вам бы не мешало попасть под его руку, чтобы х@рню здесь не постили.
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не дождетесь мадам, партизаны друг-друга ценят Закони про "євробляхи" сьогодні передадуть на підпис президенту, - Парубій - Цензор.НЕТ 1113
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...которые будешь пальцами выдергивать из своей евросраки? Да просто евроблохер!!! Как ты крут! Круче только варенные яйца!
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сдохни вся твоя семья от рака, тварь рошеном траханая!
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Какой страшный ольгинский воин, а че под проксей европейской чтоб айпишник кацапский не палить?
Цензор, меня два раза блокировали за фразу типа "мозги купи". Фразы этого чувака все ок, соответствуют вашей политике?
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рак твоим недоноскам-детям и трахай дьявол твоих сдохших родственников в могилах! твоя мать-подзаборная шалава траханая бомжами как и ты- петух опущеный!
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Как у тебя пердачек то полыхнулУ вас уже школьников набирать стали? 😂
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псина порохопадальная! пердак разваленый чурками - у твоей шлюхоматери рванопесдой
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Ты, подшконочное сцыкливое чудило , ддавно в чужих руках не усцыкался?
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подходи- посмотришь как я тебе из трамата в рыло шмальну в твои лупалы гнилые. а потом в твое закровавленое рыло плюну и пну как псину с носака в харю
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Их приговор уже давно подписан, по этому не стесняются скосить денег по максимуму перед выборами.
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Та у него и без блях шансы не радужные. Есть мнение, шо увесь наблюдаемый нами у последние месяцы невиданный всплеск трэша, угара и содомии - не что иное, как обычный дембельский аккорд.
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ну, тебе конечно из питерского дойчлянда виднее. Закони про "євробляхи" сьогодні передадуть на підпис президенту, - Парубій - Цензор.НЕТ 7240
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Не подпишет. Выедет на белой лошади с "заботой" и наложит (вето). Голоса нужны. Бляхеров после выборов дрюкать будут.
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Вважаю, що не підпише)) Побоїться втратити і так не високий рейтинг...
Відправить на доопрацювання, ще на кілька місяців... приблизно до лютого, а там приймуть без акцису, відмінять сертифікацію, і заберуть вік авто))
...а потім пєтя в дебатах буде байки розказувати, як він переміг депутатів та змісив їх прийняти європейське законодавство... буде на запчастинах заробляти Закони про "євробляхи" сьогодні передадуть на підпис президенту, - Парубій - Цензор.НЕТ 2227
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Ну все, ща владельцы украинских номеров заживут наконец то
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Давайте уже подписывайте.. и контробандистов разганите с дорог!
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А Киселя, который возит из крыма через одессу в Болгарию контрабандные сигареты - в Верховную Раду. Социальный лифт
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давай контрабандистов с железной дороги с лесом кругляком уберешь. Или то пусть будет？
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тест на дееспособность аваковской рехформы....
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Дурень ты, бляхеры добиваются не только легализации уже завезенных авто, но и чтоб в будущем растаможка была доступной.
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Не рвите душу.Вас тупо провоцируют рашка и парашка боты.Им пофиг на Ваши объяснения.У них другая задача,вывести вас из равновесия и перевести тему с конструктивного обсуждения,на примитивную ругань в стиле рашкомата!О великий и могучий рАссЕйский мат!Не ведитесь на кремлесосов!Игнорьте их,они меньше денег получат,а то и вообще с работы вылетят!
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проблема в выборах. Юля тихонечко выжидает. Вангую - как только Петя подписывает, Юля начинает заламывать руки и срывать голос вопя "Любі мої! Корупційні закони олігархічної влади мають бути скасовані!", со всех экранов. А поскольку половина народа у нас - биомасса которая считает что демократия = колбаса по 2,20, то это будет весомый аргумент на выборах.
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Самое смешное, что ездили бы себе на бляхах, шум не поднимая, и никто бы их не трогал. Но ребятам захотелось шары. Получите, распишитесь)
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Он уверен в мертвых душах и математическом гении ЦВК. Ведь уже обьявили, что в стране проживает 42 млн человек, хотя на самом деле половина от этого
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не випустити соєвих після виборів а краще до виборів,вони мають гнити на нарах!
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Если люди на еврономерах поднимут волну , которая сметёт эту сволочную и антинародную власть , следующая власть просто обязана будет отменить растаможку автомобилей вообще .
Может быть , и лекарства наконец-то станут дешевле . И газ . И электричество .
А то эти суки просто задавили народ .
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Да-да, все будет бесплатным и за коммуналку нам всем будет доплачивать государство. из рассчета $1000 за квадратный метр площади.
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вам не буде - всі , хто вилизує владі , ті будуть платити в 10 разів більше Закони про "євробляхи" сьогодні передадуть на підпис президенту, - Парубій - Цензор.НЕТ 1107
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Будешь долго смеяться , но в Европе , куда мы , якобы , так стремимся , да даже в Китае (!!!) , есть такое понятие , как минимальный доход , получая каковой ( или меньше) гражданин не платит налоги .
Мало того !
Государство оплачивает такому гражданину ЖКХ и услуги связи , поскольку эти услуги тоже входят в список базовых потребностей этого гражданина . А в некоторых случаях - и лекарства .
Причём этот уровень минимальных доходов в разы больше средней зароботной платы по нашей стране . а вот цены у нас даже выше .
Такие дела .
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цетроболт, твой европсихиатр знает что ты здесь такую хрень постишь?
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и каждой бабе по сиськам 5 размера. Бесплатно. И чтоб снег зимой шел не чаще 1 раза - на Новый Год.
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Не уж то есть реально такие деб#лы? Отменить растаможку и может лекарства станут дешевле? А че не пенсиии в 6 раз выше это же все взаимосвязано)) Надеюсь таки кацапло набежало и под проксей английской сидит чтоб не палиться
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не отменить а сделать как в Польше 25% от зарплаты только рошеновыглядки тупопесдные этого не понимают
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Про отменить не я писал алень безмозглый
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NNN, пока что ты явно вылизываешь мне, вон и смайлик лижущий поставил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконы о "евробляхах" сегодня передадут на подпись президенту, - Парубий
 
 
 
 
 
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