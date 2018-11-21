 Услуга "муниципальная няня" не обязывает женщину или мужчину выходить на работу, - Рева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.
"Ни одна из существующих на сегодня гарантий по уходу за ребенком не будет отменена, уменьшена или ограничена. Все предлагаемые меры по социальной поддержке семей с детьми только расширяют уже существующую программу", - отметил он.
По словам Ревы, программа "муниципальная няня", предоставление бэбибокса и другие программы, которые утвердило правительство в июне 2018 года, имеют цель расширить существующие услуги.
"Другой вопрос, который возникает, что якобы те, кто будет пользоваться услугой "муниципальная няня", должны будут идти на работу. Это не так. Проекты решений, которые мы готовим, предполагают, что все женщины или мужчины могут воспользоваться этой опцией как при выходе на работу, так и находясь в отпуске по уходу за ребенком", - пояснил министр.
Наче все для людей, а потім якийсь фокус
В СВОИ ПРОГРАММЫ БРЕД ОТ ЕВРЕЕВ .
Дайем каждом по муниципальному Презику Премьеру Прокурору Министру МВД Министра освиты и Министра Охороны здоровья Главу Банка короче чем бы евреи не занимались вместо "мастурбации" мозга я уж и не знаю в Сраюле те хоть пиф паф делают по Сирии или Палестине а тут скучно.. и придумывают и придумывают что ни один раввин растолковать не может...
Кто не работает,
тот ест. Учись
студент.
Приключения
Шурика
Назар Лазарев
YouTube - 16 січ. 2013 р.
Знов придумав як людей обікрасти
да и субсидия не положена
ибо олигарх