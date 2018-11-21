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 Услуга "муниципальная няня" не обязывает женщину или мужчину выходить на работу, - Рева

Все женщины или мужчины, пользующиеся услугой "муниципальная няня", не будут обязаны при этом выходить на работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Ни одна из существующих на сегодня гарантий по уходу за ребенком не будет отменена, уменьшена или ограничена. Все предлагаемые меры по социальной поддержке семей с детьми только расширяют уже существующую программу", - отметил он.

По словам Ревы, программа "муниципальная няня", предоставление бэбибокса и другие программы, которые утвердило правительство в июне 2018 года, имеют цель расширить существующие услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Муниципальная няня - это бонус, который не будет лишать права на декретные выплаты и отпуск, - Рева

"Другой вопрос, который возникает, что якобы те, кто будет пользоваться услугой "муниципальная няня", должны будут идти на работу. Это не так. Проекты решений, которые мы готовим, предполагают, что все женщины или мужчины могут воспользоваться этой опцией как при выходе на работу, так и находясь в отпуске по уходу за ребенком", - пояснил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3098099
 
 
 Топ комментарии
 
Рева десь знову каламутить..
Наче все для людей, а потім якийсь фокус
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Субсидію може отримати тільки морально стійка, щаслива, фізично здорова, розумна...людина, у якої нічого нема Услуга "муниципальная няня" не обязывает женщину или мужчину выходить на работу, - Рева - Цензор.НЕТ 3707
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А услуга "муниципальная жена" (на крайняк, "муниципальная соседка") не предполагается?
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Рева десь знову каламутить..
Наче все для людей, а потім якийсь фокус
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КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИКИ
В СВОИ ПРОГРАММЫ БРЕД ОТ ЕВРЕЕВ .
Дайем каждом по муниципальному Презику Премьеру Прокурору Министру МВД Министра освиты и Министра Охороны здоровья Главу Банка короче чем бы евреи не занимались вместо "мастурбации" мозга я уж и не знаю в Сраюле те хоть пиф паф делают по Сирии или Палестине а тут скучно.. и придумывают и придумывают что ни один раввин растолковать не может...
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А услуга "муниципальная жена" (на крайняк, "муниципальная соседка") не предполагается?
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Я нічого не зрозумів, бо треба писати "із збереженням робочого місця".
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Так Рева завжди так говорить, щоб ніхто нічого не розумів
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Ну,ну...А на субсидиях это как отразится?Помнится,когда субсидии раздавали тоже много чего обещали.
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Субсидію може отримати тільки морально стійка, щаслива, фізично здорова, розумна...людина, у якої нічого нема Услуга "муниципальная няня" не обязывает женщину или мужчину выходить на работу, - Рева - Цензор.НЕТ 3707
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главное если 0 доходов - олигарх = не забудте))))) Послуга "муніципальна няня" не зобов'язує жінку або чоловіка виходити на роботу, - Рева - Цензор.НЕТ 8660
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Главное, чтоб "муниципальная няня" много не ела.
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После "украинцы много едят" я как-то не могу воспринимать всерьез и с уважением этого худосочного бухенвальдского крепыша Реву...
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А зря. Треба просто разделять казочки от Ревы и реальную деятельность Ревы, бо грабит он под веселые зажигательные истории вполне всерьез.
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А Ви пожалійте його, бо таку кількість їжі треба довго жувати і при цьому псуються зуби. Також багато витрачається грошей, щоб це купити...і головне: великі рахунки за воду із бачка унітазу
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Будучи украинцем, сейчас иду много поем, чтоб на коммуналку даже не хватило. И чтоб не подрывать авторитет Ревы.
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Після цього одразу лягайте, щоб мати живіт більший, ніж у Реви.
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Начальство на работе против. Да и в роду у нас никого с пузиком никогда не было. Все жилистые, мускулистые и спортивного телосложения. Даже как-то неудобно перед Ревой.
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Для чого вам робота, яка заважає випити і смачно поїсти?
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От ненажерлива скотина
Знов придумав як людей обікрасти
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Этот Рёва-корова не только много ест , но и много вякает всяких глупостей ...
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проще говоря няня это диагноз
да и субсидия не положена
ибо олигарх Послуга "муніципальна няня" не зобов'язує жінку або чоловіка виходити на роботу, - Рева - Цензор.НЕТ 4078
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУслуга "муниципальная няня" не обязывает женщину или мужчину выходить на работу, - Рева
 
 
 
 
 
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