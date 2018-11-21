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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве друзья и семьи активистов, погибших во время Революции Достоинства, собрались, чтобы почтить их память. В мероприятии также приняли участие неравнодушные граждане и генеральный директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, на аллее Героев Небесной Сотни, у часовни, участники молебна возложили цветы к монументу погибших майдановцев и зажгли лампадки.

Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 01
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 02
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 03
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 04
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 05
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 06

Отец Устима Голоднюка - Владимир

Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 07

Директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло

Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 08
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 09
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 10

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Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 11
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 12
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 13
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 14
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 15
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 16
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 17
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 18
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 19
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 20

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Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 21
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 22Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 23
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 24
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 25

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Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 26
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 27
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 28
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 29
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 30
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 31
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 32
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 33
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 34

Вдова убитого Виктора Швеца - Тамара

Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 35
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 36
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 37
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 38Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 39
Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве 40

Источник: https://censor.net.ua/n3098096
 
   
 Топ комментарии
 
досягнень Майдану вистачить на десятиліття, головне, пам'ятати.
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все достижения Майдана про@баны за пять лет бездарной властью
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все достижения Майдана про@баны за пять лет бездарной властью
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досягнень Майдану вистачить на десятиліття, головне, пам'ятати.
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Досягнення - ахметов с лолитой стал втрое багаче ))) А украинцы втрое беднее. И это не конец их злоключений.
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Не за словами, а за ділами влади ...
-За результатами розгляду справ щодо злочинів під час Майдану судами ухвалено 9 виправдувальних вироків....
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Не бездарной. Все было уготовано далеко до Майдана. Тот же предатель ярош вынырнул как чертик из табакерки,не случайно. Похоронив "радикализмом" Свободу". А та ведь была реальным претендентом на власть на фоне беспредела олигархии.
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Докази давай, а не ефемерні побрехенькі. Я чекаю.
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Ну самые простые ))- Чистить зброю - его слова .- Ничего же за ним дальше не последовало. Убили Лесника,но не его.)) На самом деле - чистил ,что то в штанах у себя ))
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так в чому зрада ? кого він зрадив ? диванних писаків, яким не вистачає грошей на цигарки і пиво ?
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Хряк 2 развел лохов и заполз на трон. Кому то смерти. Кому-то бабло.... - А надо было думать !
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Извинюсь за лохов. Но как иначе назвать ,обманутых ? Это же было очевидно !
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Кому було думать? Совкам, які прийшли після цього на вибори? Вадінтур, атопутіннападьот! А я голосував за Гриценка.
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Не нужно было доводить до выборов. Пока не была бы произведена зачистка коммунистов и регионалов с олигархами.Вот потом - и выборы.
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Царство небесное и светлая память этим мужественным людям.
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Вічна пам'ять загиблим і нехай земля буде їм пухом.
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Я не знаю,как у них хватает сил терпеть все эти судебные издевательсва.Мало того,что их родных тупо расстреляли,эти бесконечные суды,на которых над ними ценично изгаляются...Не конца,не края не видно их душевным и моральным мучениям.
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Рабы и не такое вытерпят...
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Ну,а как ты расцениваешь эти издевательства ? Я же не издеваюсь над ними. ценично изгаляются ..- не я.А они вроде как не против...
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Не за словами, а за ділами влади ...
-За результатами розгляду справ щодо злочинів під час Майдану судами ухвалено 9 виправдувальних вироків....
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ПОГИБЛИ НИ ЗА ЧТО!
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Так и есть,брат...
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Ну и я себя когда-то лайкал.Ради смелости для других. Это унижает его,но не делает преступником
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У вас же кацапів все за гроші, навіть коментарі дибільні писати і то не просто так.
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***
Ой, матінко рідна, і батьку мій рідний,
Упали окови, сьогодні я вільний,
Тепер я на Вас із неба дивлюся,
За волю, за спокій, за мир помолюся!

За що в нас стріляли, знущались, вбивали?
Але ми стояли! Стояли! Стояли!
Стояли за правду, стояли за віру,
За наше майбутнє, за всю Україну.

"Небесною Сотнею" ви нас назвали...
Бо голову ми за Вкраїну поклали.
Ми не хотіли ні війн, ні розпуті,
Хотіли лиш владою бути почуті...

Та нас не почули... на нас не зважали,
І снайпери в спини... Стріляли! Стріляли!
Сьогодні ми в Небі, та думкою з вами -
Батьки наші рідні, наш Рідний Майдане!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиБлизкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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