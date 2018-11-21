 Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Так, на аллее Героев Небесной Сотни, у часовни, участники молебна возложили цветы к монументу погибших майдановцев и зажгли лампадки.
Отец Устима Голоднюка - Владимир
Директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло
Вдова убитого Виктора Швеца - Тамара
-За результатами розгляду справ щодо злочинів під час Майдану судами ухвалено 9 виправдувальних вироків....
-За результатами розгляду справ щодо злочинів під час Майдану судами ухвалено 9 виправдувальних вироків....
Ой, матінко рідна, і батьку мій рідний,
Упали окови, сьогодні я вільний,
Тепер я на Вас із неба дивлюся,
За волю, за спокій, за мир помолюся!
За що в нас стріляли, знущались, вбивали?
Але ми стояли! Стояли! Стояли!
Стояли за правду, стояли за віру,
За наше майбутнє, за всю Україну.
"Небесною Сотнею" ви нас назвали...
Бо голову ми за Вкраїну поклали.
Ми не хотіли ні війн, ні розпуті,
Хотіли лиш владою бути почуті...
Та нас не почули... на нас не зважали,
І снайпери в спини... Стріляли! Стріляли!
Сьогодні ми в Небі, та думкою з вами -
Батьки наші рідні, наш Рідний Майдане!