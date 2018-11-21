 Близкие Героев Небесной Сотни приняли участие в поминальном молебне в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, на аллее Героев Небесной Сотни, у часовни, участники молебна возложили цветы к монументу погибших майдановцев и зажгли лампадки.













Отец Устима Голоднюка - Владимир

Директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло







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