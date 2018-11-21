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 В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыск у крымскотатарского активиста

Оккупационные власти подозревают Исмета Меметова в причастности к деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Сотрудники ФСБ России проводят обыск у жителя Старого Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность". На предприятие к нему силовики приехали со своими понятыми.

Меметова подозревают в причастности к деятельности запрещенного в России и оккупированном ею Крыму Меджлису крымскотатарского народа. По версии ФСБ, Меметов осуществляет финансирование Меджлиса и "хранит экстремистскую литературу".

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"Сам Исмет Меметов с предъявляемыми ему обвинениями не согласен и связывает данное давление со своим активным посещением судов по политически мотивированным делам", – сказано в сообщении.

После оккупации Крыма так называемые "власти" практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098094
 
 
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Всё как в чечне,активист,не активист,пох.Главное самых активных высмыкнуть из своей среды и показательно казнить или посадить,в лучшем случае покалечить.Остальные сами соберут манатки и съедут,а не съедут или начнут сопротивлятся,можно паказательно баб перенасиловать,а мужикам брюхи повспарывать,при этом всё конфисковав.Русьський мир ёбт!У них это на поток поставлено и десятилетиями отработано.Уверенна,что основная часть рАссЕйских мусаров и вояк,работающих в Крыму,прошло через Чечню и Донбас .
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Мокші їх звідти виживуть. Кримчани їм там не потрібні. Ненадійний елемент. Завезуть ісконних запаребриків з різних мухосранськів.
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Уже более 150000 завезли.Это инфа на 2016.У меня подруга там не вдалике от моста живёт,рассказывает за 4года москвичи и сибиряки скупили всё.И даже местных русьськоговорящих выживают по полной программе,пользуясь услугами ФСБ.
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