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Все про:Кабмин (10737) увольнение (1486) Гослекслужба (42) Супрун Ульяна (358) Гудзь (3)

 Кабмин уволил главу Гослекслужбы Гудзь, которая запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, дифтерии и столбняка, - Супрун

Кабинет Министров уволил главу Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталию Гудзь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Твиттере.

"Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Н.Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны", - написала она.

Кабмин уволил главу Гослекслужбы Гудзь, которая запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, дифтерии и столбняка, - Супрун 01

Напомним, 19 сентября Правительство приняло решение отстранить и инициировало дисциплинарное производство в отношении председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целины, по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один ребенок в Украине не умер от прививки, Гослекслужба должна отменить запрет вакцин для профилактики полиомиелита и столбняка, - Минздрав

Ранее Супрун объяснила, что против Гудзь инициировано дисциплинарное производство.

"При руководстве этих лиц (кроме Гудзь - первый заместитель Владислав Целина. - Ред.) Гослекслужба неоднократно выносила запреты на реализацию и применение жизненно важных вакцин, которые в частности предназначались для бесплатных прививок детей в украинских медучреждениях. Вместо этого они не имели достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов.

Запреты выносились вопреки установленному порядку применения временных запретов и без обоснований, подтверждающих необходимость такого решения. После каждого запрета проводилось расследование региональными группами и каждый раз эксперты доказывали, что угроз нет.

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В то же время, часть детей не могли вовремя сделать критически важные прививки. Только в 2018 году временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

Вред от таких ложных распоряжений Гослекслужбы коснулся всей страны. Запреты вакцин широко освещались в СМИ, что способствовало дискредитации вопроса вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил отобранных на конкурсе глав Гослекслужбы Гудзь и Госводагентства Овчаренко

В то время, когда российские боты раздувают скандалы по вакцинам и ставят под сомнение науку, мы должны быть особенно внимательными. Подобные необоснованные запреты подрывают национальную безопасность, ведь усиливают риски отказов украинцев от прививок.

Именно поэтому Министерство здравоохранения Украины обратилось к премьер-министру Украины с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих лиц Гослекслужбы. Спасибо Владимиру Гройсману за принятие важного решения!" 

Источник: https://censor.net.ua/n3098093
 
   
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Одобряю! Давно пора избавиться от мед- и фарм- мафии.
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А на фото смотришь вроде "честная" женщина, чем то напоминает Гонтареву, то же честную, ее кстати уволили или она до сих пор в отпуске?
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«В то время, когда российские боты раздувают скандалы по вакцинам и ставят под сомнение науку, мы должны быть особенно внимательными. Подобные необоснованные запреты подрывают национальную безопасность, ведь усиливают риски отказов украинцев от прививок. Источник: https://censor.net.ua/n3098093»

Ще б проти ботів вакцину якусь...
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Якщо забороняла вакцини імпортного виробництва - то злочинно, безумовно, бо вони потрібні, а , головне - якісні ( крім російських)
А якщо виробництва заводу сина Богатирьової? Там же кілька випадків було, коли навіть для проби Манту живу туберкульозну паличку використовували та ще кілька випадків, що діти хворіли.
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"... которая противозаконно запрещала ..." - кто определил противозаконность?
Супрун? Гройсман? ... может есть решения суда? ... балаболы в стране не пуганных идиотов!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин уволил главу Гослекслужбы Гудзь, которая запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, дифтерии и столбняка, - Супрун
 
 
 
 
 
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