 Кабмин уволил главу Гослекслужбы Гудзь, которая запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, дифтерии и столбняка, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Твиттере.
"Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Н.Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны", - написала она.
Напомним, 19 сентября Правительство приняло решение отстранить и инициировало дисциплинарное производство в отношении председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целины, по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один ребенок в Украине не умер от прививки, Гослекслужба должна отменить запрет вакцин для профилактики полиомиелита и столбняка, - Минздрав
Ранее Супрун объяснила, что против Гудзь инициировано дисциплинарное производство.
"При руководстве этих лиц (кроме Гудзь - первый заместитель Владислав Целина. - Ред.) Гослекслужба неоднократно выносила запреты на реализацию и применение жизненно важных вакцин, которые в частности предназначались для бесплатных прививок детей в украинских медучреждениях. Вместо этого они не имели достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов.
Запреты выносились вопреки установленному порядку применения временных запретов и без обоснований, подтверждающих необходимость такого решения. После каждого запрета проводилось расследование региональными группами и каждый раз эксперты доказывали, что угроз нет.
В то же время, часть детей не могли вовремя сделать критически важные прививки. Только в 2018 году временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.
Вред от таких ложных распоряжений Гослекслужбы коснулся всей страны. Запреты вакцин широко освещались в СМИ, что способствовало дискредитации вопроса вакцинации.
В то время, когда российские боты раздувают скандалы по вакцинам и ставят под сомнение науку, мы должны быть особенно внимательными. Подобные необоснованные запреты подрывают национальную безопасность, ведь усиливают риски отказов украинцев от прививок.
Именно поэтому Министерство здравоохранения Украины обратилось к премьер-министру Украины с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих лиц Гослекслужбы. Спасибо Владимиру Гройсману за принятие важного решения!"
Ще б проти ботів вакцину якусь...
А якщо виробництва заводу сина Богатирьової? Там же кілька випадків було, коли навіть для проби Манту живу туберкульозну паличку використовували та ще кілька випадків, що діти хворіли.
Супрун? Гройсман? ... может есть решения суда? ... балаболы в стране не пуганных идиотов!!!