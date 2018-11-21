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Все про:ВР (22454) голосование (1147) растаможка (76) евробляхи (43)

 Рада не смогла отменить новые правила растаможки "евроблях"

Вернуться к старым правилам предлагали нардепы Деревянко и Каплин. Депутаты не поддержали оба постановления.

В Верховной Раде не набралось голосов, чтобы отменить решение об изменениях в Налоговый кодекс относительно новых правил налогообложения авто на еврономерах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

За проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады от 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обложении акцизным налогом легковых транспортных средств"", автором которого был народный депутат Юрий Деревянко, проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Читайте на Цензор.НЕТ: 122 тыс. "евроблях", ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока, - ГФС

Второй проект постановления внес депутат Сергей Каплин. За его предложение проголосовали 56 депутатов.

И Деревянко, и Каплин называли в качестве причины, по которой следует отменить решение об изменениях в Налоговый кодекс, то, что эти изменения были приняты Верховной Радой с нарушением процедуры.

Теперь председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил право подписать закон с регистрационным №8487 и отправить его на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Во вторник, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Чай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж

Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.

В среду, 21 ноября, акция протеста продолжается в семи областях Украины. Ее участники перекрывают часть трасс всеукраинского значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3098090
 
   
 Топ комментарии
 
Миллион голосов - это та жалкая кучка гопников на ржавых корытах возле ВРУ? Рада не смогла отменить новые правила растаможки "евроблях" - Цензор.НЕТ 2554
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Этим самым бепепе и антинародный фронт подписали себе приговор в виде миллиона голосов против на следующих выборах.
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Нечего идти на поводу у хитрожопых.
Хлам сдать на металлолом, владельцев оштрафовать.
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А что ты украл, для спасения страны? что бы путин не напал ? А?

вон
У нашого головноторгуючого Сезонну цвітну капусту Міноборони закупило по 57,00 гривень за кіллограм. Для порівняння освітяни Дніпровської РДА у Києві купили її втричі дешевше - по 15,00 гривень, а Національна академія внутрішніх справ удвічі дешевше - по 19 гривень. Звичайну ріпчасту цибулю Міністерство оборони закупило по 15 гривень за кілограм, тоді як в гіпермаркетах її продають за 11 - 12 гривень.
h

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Може це стратегічна капуста якась? Ну, щоб гроші вкрасти, а потім зробити ворогу "мальдівський розгром"? Для цього і офшори в Панамі? Російський агресор зламає собі зуби об нашу відчизняну корупцію!!!
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......вот БЛЯХЕРЫ вам выход из ПОЛОЖЕНИЯ вашего УЩЕРБНОГО : вы должны ВЕРНУТЬ деньги ВСЕМ ЛЮДЯМ ,которые ОНИ оплатили при покупке за свое авто !!! и тогда я буду на вашей стороне !!! вы ведь на ПРЯМУЮ подкосили цену моему АВТО если я решу его продать !!! значит вы РАЗ нае...ли ( при покупке нового авто и второй раз НАС наеб при бросовой цене если я его решу продать ) кто вам дал такое право ??? хитрожопить ((((
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Завтра разобьешь свое,авто-что ты потом запоешь?
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А дружину свою вдовольняти когось зі сторони не потребуєш?
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Давайте лучше поговорим о евроценах и украиноценах на лекарства .

И попытаемся понять , почему в укроаптеках цена на одни и те же лекарства дороже , чем в евроаптеках . В разы !
А не потому ли , что эта власть - антинародна , паразитична и совершенно сволочная ?
И что это и есть основная наша проблема ?
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У нас вообще нет лекарств, что бы ты был в курсе.
На хорошее лекарства нужны кучу специфических разрешений и откатов.
Поэтому продают леденцы и мел под "умными" названиями.
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Что не мешает Гнойсману от души пиариться на этой теме ...
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Не только ему. Аферу с Тамифлю вспомните
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Не бреши В Німеччині якщо без рецепта лікаря медикаменти в рази дорожчі ніж в Україні. Багато які ліки взагалі без рецепта недоступні.
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Кому ти пояснюєш? це ж дєрьмо тут не для того, щоб знайти істину, а щоб смердіти і всіх грязнити.
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"Бляхери" вам пішли назустріч та прийняли Закон, виконуйте його. Немає такого класу в світі,як бляхери. Був пролетаріат, буржуазія, інтелігенція, а ви є якщо забрати бляху, то закінчення. Автоцивілка, якщо я не помиляюсь, запречена в Польщі, а ждобиваєте наші дороги. У вас просто немає совісті. Ви не є партія, а якщо партія чи клас то тільки БАРИГИ.
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Бляхери дограються , що їх авто палатимуть , як ті шини , що вони палять в центрі міста , а ми дихаємо тим смрадом !
Вже ріжуть їм шини , б'ють скло , але це квіточки , порівняно з тим , що може бути ! Чому одні платять за розтаможку , а інші перекривають рух в містах Украіни ? Мразота проплачена , ось хто аони !
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с..ука люди добиваются что бы авто были дешевле а бараны орут не надо нам дешевезны даеш газ по 20000 !!!
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)))))) малохольный тут не про цену на газ !!!))))))))))) тут за то , что ХИТРОЖОПЫЕ не хотят платить НАЛОГИ в БЮДЖЕТ СТРАНЫ !!!!
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Кацап , ори погромче у себя на рассее , может тебя услышат , а мне твои вопли до одного места ! Хочешь жить хорошо - работай , плати налоги , как во всём цивилизованном мире !
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скоро у вас(бляхеров) будут НЕПРИЯТНОСТИ !!! это так .....нельзя ГНУТЬ до бесконечности , материал может ТРЕСНУТЬ и отлететь в ГЛАЗ !!!
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200% налог-ещё можно долго гнуть,запас прочности большой.
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Народ не ведитесь на весть этот гон на "евробляхеров"
Те, кто на них бочку катит это:


1 Диванные водители, вообще не имеют авто в семье, но за "державу обидно"
2 Порохоботы на зарплате и тупицы им подгавкивающие, в основном одинаковые тупые посты, "разогнать", "оштрафовать", "проколоть" и т.д.
3 Водители новых авто, переживают, что за их разбитые корыта на вторичном рынке уже никто не даст и штуки баксом. Топят за то, что нужно платит налоги, но при этом сами акциз заплатили в 9 раз меньше.
4 Чинуши, опять же эти же владельцы новых авто, салонов, ну и до купы "за державу корыто обидно", сами заплатили налогов мало, но других учат, что нужно платить много. Посты от них более "продвинутые".
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ЗАБЫЛ : бабушек и дедушек которые получают ПЕНСИИ от таможенных и акцизных ПОСТУПЛЕНИЙ !!!
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не знаю насчет дедушек и бабушек, судя по моему бате он врядли от этого что то получает!! НО ВОТ ГРОСЯ ИЛИ АХМЕТОВ ПОЛУЧАЕТ ЭТО ФАКТ!!
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Тоесть Рева со своим трудовым стажем в 35 лет и снижением коеффициетов уже не актуален?
Дореформировался?
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Далой чи-иновников!
Требую атминить все налоги и давать украинский бесплатный газ!
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Тогда покупай гранату, автомат, патроны, и иди на фронт, бесплатно. Ведь армия тоже за налоги содержится
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Не на того напав: у цього ватана в словарному запасі є тільки "дай"
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интрига набирает обороты. мусорам и беркуту нацгвардии отдали команду "фас".
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Трішки запізнилися -на 2 роки, коли ці с.ки тільки вилазили на світ божий, в боротьбі "а в Європі не так".
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прикольные эти БЛЯХЕРЫ )))) значит если они СВОЕ защищают , то можно любой ценой вплоть за перекрытую трассу по которой еду Я , а я должен УТЕРЕТЬСЯ и опоздать на свой самолет !!!! нет ребята за СВОЁ Я ТОЖЕ НАБЬЮ ЯБ.....К !!!!
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Мене теж уже дістали ці "обездолені" харі, які борються за кусок хліба.
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Дерев'янко і Каплін два популісти самоучки. Звідки такі беруться і хто їх вибирає в парламент?
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А мало людей таких , як вони , що ведуться на дешевий популізм і відверту брехню ?
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Они (вернее, их активисты-лидеры , бляхеры) требуют сохранение для себя возможности наваривать по 500-1000$ с каждой пригнанной сюда евробляхи - вот и весь их интерес, если отбросить всю их шелуху в виде лозунгов про счастье-для-всех-народов-Земли))
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бляхерам НАДО набить лицо тому кто вас РАЗВЕЛ , а ПРАВИТЕЛЬСТВО тут не причем !!! оно для вас и так МНОГО уже СДЕЛАЛО !!!
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