 Рада не смогла отменить новые правила растаможки "евроблях"

В Верховной Раде не набралось голосов, чтобы отменить решение об изменениях в Налоговый кодекс относительно новых правил налогообложения авто на еврономерах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
За проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады от 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обложении акцизным налогом легковых транспортных средств"", автором которого был народный депутат Юрий Деревянко, проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме 226.
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Второй проект постановления внес депутат Сергей Каплин. За его предложение проголосовали 56 депутатов.
И Деревянко, и Каплин называли в качестве причины, по которой следует отменить решение об изменениях в Налоговый кодекс, то, что эти изменения были приняты Верховной Радой с нарушением процедуры.
Теперь председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил право подписать закон с регистрационным №8487 и отправить его на подпись президенту Украины Петру Порошенко.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.
Во вторник, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.
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Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.
В среду, 21 ноября, акция протеста продолжается в семи областях Украины. Ее участники перекрывают часть трасс всеукраинского значения.
вон
У нашого головноторгуючого Сезонну цвітну капусту Міноборони закупило по 57,00 гривень за кіллограм. Для порівняння освітяни Дніпровської РДА у Києві купили її втричі дешевше - по 15,00 гривень, а Національна академія внутрішніх справ удвічі дешевше - по 19 гривень. Звичайну ріпчасту цибулю Міністерство оборони закупило по 15 гривень за кілограм, тоді як в гіпермаркетах її продають за 11 - 12 гривень.
h
И попытаемся понять , почему в укроаптеках цена на одни и те же лекарства дороже , чем в евроаптеках . В разы !
А не потому ли , что эта власть - антинародна , паразитична и совершенно сволочная ?
И что это и есть основная наша проблема ?
На хорошее лекарства нужны кучу специфических разрешений и откатов.
Поэтому продают леденцы и мел под "умными" названиями.
Вже ріжуть їм шини , б'ють скло , але це квіточки , порівняно з тим , що може бути ! Чому одні платять за розтаможку , а інші перекривають рух в містах Украіни ? Мразота проплачена , ось хто аони !
Те, кто на них бочку катит это:
1 Диванные водители, вообще не имеют авто в семье, но за "державу обидно"
2 Порохоботы на зарплате и тупицы им подгавкивающие, в основном одинаковые тупые посты, "разогнать", "оштрафовать", "проколоть" и т.д.
3 Водители новых авто, переживают, что за их разбитые корыта на вторичном рынке уже никто не даст и штуки баксом. Топят за то, что нужно платит налоги, но при этом сами акциз заплатили в 9 раз меньше.
4 Чинуши, опять же эти же владельцы новых авто, салонов, ну и до купы "за
державукорыто обидно", сами заплатили налогов мало, но других учат, что нужно платить много. Посты от них более "продвинутые".
Дореформировался?
Требую атминить все налоги и давать украинский бесплатный газ!
беркутунацгвардии отдали команду "фас".