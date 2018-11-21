 Рада не смогла отменить новые правила растаможки "евроблях"

В Верховной Раде не набралось голосов, чтобы отменить решение об изменениях в Налоговый кодекс относительно новых правил налогообложения авто на еврономерах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

За проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады от 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обложении акцизным налогом легковых транспортных средств"", автором которого был народный депутат Юрий Деревянко, проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

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Второй проект постановления внес депутат Сергей Каплин. За его предложение проголосовали 56 депутатов.

И Деревянко, и Каплин называли в качестве причины, по которой следует отменить решение об изменениях в Налоговый кодекс, то, что эти изменения были приняты Верховной Радой с нарушением процедуры.

Теперь председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил право подписать закон с регистрационным №8487 и отправить его на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Во вторник, 20 ноября, общественная организация "АвтоЕвроСила", представляющая интересы собственников автомобилей на европейских номерах, объявила о начале бессрочной всеукраинской акции протеста.

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Протестующие требуют изменить новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. В частности, их не устраивает, что растаможка старых б/у автомобилей с европейской регистрацией будет стоить дороже, чем новых.

В среду, 21 ноября, акция протеста продолжается в семи областях Украины. Ее участники перекрывают часть трасс всеукраинского значения.