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Все про:больница (600) Львов (3339) пожар (3378)

 В областной клинической больнице во Львове произошел пожар: эвакуированы десятки человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Во Львове начался пожар в областной клинической больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям 21 ноября в 11:27. Согласно информации, возгорание произошло на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института, расположенной на ул. Черниговская, 7. 

"Спасатели эвакуировали с 3-го этажа больницы 60 человек и вывели на свежий воздух 170 человек. Со 2-го этажа пожарные вывели еще 60 человек", - казано в сообщении.

В областной клинической больнице во Львове произошел пожар: эвакуированы десятки человек, - ГСЧС 01

В настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на пожарах погибли 78 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

В областной клинической больнице во Львове произошел пожар: эвакуированы десятки человек, - ГСЧС 02
В областной клинической больнице во Львове произошел пожар: эвакуированы десятки человек, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3098088
 
 
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А нам ще викладають новини, тіпу в воронежі прорвало трубу з лайном. Ось! Львів, не останній в Україні обласний центр і така задрипана обласна лікарня. Жах!
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ну так кисдуй в воронеж,кули стонать тут..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ областной клинической больнице во Львове произошел пожар: эвакуированы десятки человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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