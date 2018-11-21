EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  2318  39
Все про:Интерпол (433) МИД (4798)

 Замысел РФ провалился, - МИД Украины об избрании нового главы Интерпола

В МИД Украины прокомментировали избрание нового Председателя Интерпола.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

"Мы приветствуем избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность Председателя Интерпола. Будем всячески поддерживать его усилия для укрепления эффективности и авторитета этого важного механизма глобального правоохранительного сотрудничества.

С момента, когда Россия сделала попытку получить контроль над Интерполом, выдвинув своего кандидата на должность главы этой организации, украинские дипломаты, наша национальная полиция провели активную кампанию со странами-партнерами. Ее целью было не допустить реализации замыслов Российской Федерации по использованию этой авторитетной международной организации для еще более масштабного вмешательства, саботажа, подрыва усилий международного сообщества по достижению Интерполом уставных целей, а также для выполнения планов российских спецслужб на территории иностранных государств", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кандидатура РФ отклонена. Эта битва выиграна, - Аваков об избрании нового главы Интерпола. ФОТО

В МИД отметили, что эта ситуация в очередной раз подчеркнула "важность усиления взаимодействия демократических стран мира на всех многосторонних площадках для необходимости недопущения использования международных организаций для осуществления Москвой своих нечестных и агрессивных планов".

Напомним, 20 ноября, четыре сенатора США призвали американского президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола голосовать против назначения российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол.

21 ноября состоятся выборы главы международной организации уголовной полиции Интерпол. На эту должность претендуют россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Национальное бюро Интерпола российского МВД и последние два года является вице-президентом Интерпола.

19 ноября евродепутат Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пригрозил, что Украина может выйти из главного надзорного учреждения, если его возглавит российский разведчик.

Источник: https://censor.net.ua/n3098085
 
   
 Топ комментарии
 
Любой российский разведчик сразу "засыпется" если его спросить,- чей Крым? Или попросите его спеть: Путин - х*йло! Ла-ла-ла.
 показать весь комментарий
 
Зараз тут почуємо цілу канонаду..😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какие громкие слова ЗАМЫСЕЛ, Прокопчук является вице-президентом и естественно был кандидатом, все решило голосование.
 показать весь комментарий
 
 
Естественно, голосование решило.
И оно показало, что наиболее вероятного кандидата, вице-президента Интерпола из россии, прокатили. Задум РФ провалився, - МЗС України про обрання нового очільника Інтерполу - Цензор.НЕТ 3756
 показать весь комментарий
 
 
Любой российский разведчик сразу "засыпется" если его спросить,- чей Крым? Или попросите его спеть: Путин - х*йло! Ла-ла-ла.
 показать весь комментарий
 
 
От проказы лекарства нет а ПЕДЕРАЦИЯ страна прокажённых !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ким Чон Ян известен как борец с преступниками в своей стране. Так что заслужил. У нас бы пару таких как он.
 показать весь комментарий
 
 
Де список країн, які голосували за Прокопчука?
 показать весь комментарий
 
 
101-61 на користь здорового глузду. Перелік країн можна побачити на сайті інтерполу..😃😃😃
 показать весь комментарий
 
 
А что там с братиком ватником, который в ОБСЕ ошивается и не видит в упор танков противника. Пора ему тоже на выход.
 показать весь комментарий
 
 
Нихрена себе провал! МИД видело вообще количество проголосовавших за винторога？
 показать весь комментарий
 
 
не переживайте оба трое - будет вам еще напольза Замысел РФ провалился, - МИД Украины об избрании нового главы Интерпола - Цензор.НЕТ 370
 показать весь комментарий
 
 
Пусть теперь покажет себя в борьбе с международными преступниками - выходцами из Орды.
 показать весь комментарий
 
 
это конечно хорошо что вата не воглаве интерпола но..... есть некие опасения по поводу второго Прокопчука Игоря который работает у нас в миде???
История братьев Прокопчуков.

Младший - Игорь - дипломат выс.ранга в Украинском мзс. Старший - Саша - генерал МВД россии, едва не севший в кресло Интерпола. Оба из Коростеня. Заканчивали универ им.Шевченко. Младший - укропатриот, старший - патриот РФ - иначе бы вряд ли дослужился, не демонстрируй он преданность и патриотизм..
 показать весь комментарий
 
 
С этим сложнее, так как это в компетенции уже наших властей. )))
Они его охарактеризовывают очень положительно. Задум РФ провалився, - МЗС України про обрання нового очільника Інтерполу - Цензор.НЕТ 6883
 показать весь комментарий
 
Хреново, на кого валить теперь будут ответственность за неудачи на поприще международного розыска Аваков и компания.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, неправильно выразился. Повода не будет перекладывать ответственность.
 показать весь комментарий
 
Значит, все будет, по крайней мере, не хуже прежнего.
Могло быть значительно хуже, если бы Интерпол возглавил гэбист, который реально бы вредил. И не только Украине.
 показать весь комментарий
 
 
"Российский разведчик Прокопчук" осатётся на должности вице-президента Интерпола... Задум РФ провалився, - МЗС України про обрання нового очільника Інтерполу - Цензор.НЕТ 5585 Интересно, будет вредить?
 показать весь комментарий
 
Сенаторы США призвали не назначать главой Интерпола российского генерала Прокопчука:
"Избрание генерал-майора Александра Прокопчука новым директором Интерпола похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц.
Россия регулярно злоупотребляет членством в Интерполе с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук был лично вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и усиления авторитарного режима путина", - отмечается в заявлении."
Источник: https://censor.net.ua/n3097791
 показать весь комментарий
 
допускаю раскол с родичами по поводу войны Украины с кацапами,
но если Игорь и правда за Украину - заяву на стол и на грядки...
 показать весь комментарий
 
 
Я уже тост по этому случаю поднял на Кандидатура РФ отклонена. Эта битва выиграна, - Аваков об избрании нового главы Интерпола. ФОТО Вот тока шота опрометчивые пан нигде не светится по этому случаю, молчит , шо рыба об лед... Задум РФ провалився, - МЗС України про обрання нового очільника Інтерполу - Цензор.НЕТ 5810... ЗЫ ..я уже ВЫЛОЖИЛ ЗАКАЗ...
 показать весь комментарий
 
 
в конечном итоге всегда побеждают люди - не кацапы...
на том стоим! Задум РФ провалився, - МЗС України про обрання нового очільника Інтерполу - Цензор.НЕТ 4500
 показать весь комментарий
 
 
Шановный пан Саня. если я молчу... - ето не значит шо я не вижу
банально занят...- зарабатываю.... Задум РФ провалився, - МЗС України про обрання нового очільника Інтерполу - Цензор.НЕТ 3950
 показать весь комментарий
 
 
Авакян обосрался со страху что в ИНТЕРПОЛЕ будет человек из РФ
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво інше що ця кацапська гнида виявляється була цілим віце-президентом Інтерполу.

Стає зрозумілим чому Інтерпол відмовляв у розшуку портнових з януковичами
 показать весь комментарий
 
 
...не всего интерпола - а только европейского отделения
 показать весь комментарий
 
Канешно жир.
Глава Інтерполу китайоза під слідством за корупцію а його зам кацпський хенерал.
За законність на планеті можна буть спокійним)
 показать весь комментарий
 
не, не придет у них, во главе с Юлей, моча в голову ударяет эпизодически... Ща они - в запуске... Отел вместо весны , будет глубокой осенью... Опосля про Юлю забудут навсегда...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамысел РФ провалился, - МИД Украины об избрании нового главы Интерпола
 
 
 
 
 
 вверх