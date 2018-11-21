 Замысел РФ провалился, - МИД Украины об избрании нового главы Интерпола

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства Украины.
"Мы приветствуем избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность Председателя Интерпола. Будем всячески поддерживать его усилия для укрепления эффективности и авторитета этого важного механизма глобального правоохранительного сотрудничества.
С момента, когда Россия сделала попытку получить контроль над Интерполом, выдвинув своего кандидата на должность главы этой организации, украинские дипломаты, наша национальная полиция провели активную кампанию со странами-партнерами. Ее целью было не допустить реализации замыслов Российской Федерации по использованию этой авторитетной международной организации для еще более масштабного вмешательства, саботажа, подрыва усилий международного сообщества по достижению Интерполом уставных целей, а также для выполнения планов российских спецслужб на территории иностранных государств", - сказано в сообщении.
В МИД отметили, что эта ситуация в очередной раз подчеркнула "важность усиления взаимодействия демократических стран мира на всех многосторонних площадках для необходимости недопущения использования международных организаций для осуществления Москвой своих нечестных и агрессивных планов".
Напомним, 20 ноября, четыре сенатора США призвали американского президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола голосовать против назначения российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол.
21 ноября состоятся выборы главы международной организации уголовной полиции Интерпол. На эту должность претендуют россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Национальное бюро Интерпола российского МВД и последние два года является вице-президентом Интерпола.
19 ноября евродепутат Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пригрозил, что Украина может выйти из главного надзорного учреждения, если его возглавит российский разведчик.
И оно показало, что наиболее вероятного кандидата, вице-президента Интерпола из россии, прокатили.
История братьев Прокопчуков.
Младший - Игорь - дипломат выс.ранга в Украинском мзс. Старший - Саша - генерал МВД россии, едва не севший в кресло Интерпола. Оба из Коростеня. Заканчивали универ им.Шевченко. Младший - укропатриот, старший - патриот РФ - иначе бы вряд ли дослужился, не демонстрируй он преданность и патриотизм..
Они его охарактеризовывают очень положительно.
Могло быть значительно хуже, если бы Интерпол возглавил гэбист, который реально бы вредил. И не только Украине.
"Избрание генерал-майора Александра Прокопчука новым директором Интерпола похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц.
Россия регулярно злоупотребляет членством в Интерполе с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук был лично вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и усиления авторитарного режима путина", - отмечается в заявлении."
Источник: https://censor.net.ua/n3097791
но если Игорь и правда за Украину - заяву на стол и на грядки...
на том стоим!
банально занят...- зарабатываю....
Стає зрозумілим чому Інтерпол відмовляв у розшуку портнових з януковичами
Глава Інтерполу китайоза під слідством за корупцію а його зам кацпський хенерал.
За законність на планеті можна буть спокійним)