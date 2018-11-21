 В Харьковской области ликвидировали незаконную АГЗС: изъято топлива более чем на 1,7 млн грн

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на заправке, расположенной в одном из населенных пунктов Харьковской области, местная жительница осуществляет реализацию топлива без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и наличия соответствующих разрешительных документов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 20 тыс. литров сжиженного газа, 44 тонны бензина и дизельного топлива общей стоимостью более 1,7 млн грн, а также оборудование для их хранения и реализации. Относительно правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.