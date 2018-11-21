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Все про:АЗС (270) ГФС (2902)

 В Харьковской области ликвидировали незаконную АГЗС: изъято топлива более чем на 1,7 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области пресекли деятельность незаконной автогазозаправочной станции.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на заправке, расположенной в одном из населенных пунктов Харьковской области, местная жительница осуществляет реализацию топлива без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и наличия соответствующих разрешительных документов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 20 тыс. литров сжиженного газа, 44 тонны бензина и дизельного топлива общей стоимостью более 1,7 млн грн, а также оборудование для их хранения и реализации. Относительно правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3098083
 
 
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т.н. налоговая милиция -вне закона почти 2 года, начиная с 1 января 2017 года, шакалье которое только и шарится, чтобы сбить денег на карман. Грамотного юриста и посылать НАХ ,прямо на входе.Шакалье должно знать свое место.
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а у нас вопят - топлива нема - оооо - есть В Харьковской области ликвидировали незаконную АГЗС: изъято топлива более чем на 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 8092
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проезжая по городу заметил падение бензина на 1.5-2 грн на заправках. мокшам приготовиться к подорожанию топлива в связи с падением цен на нефть В Харьковской области ликвидировали незаконную АГЗС: изъято топлива более чем на 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 8241
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харьковской области ликвидировали незаконную АГЗС: изъято топлива более чем на 1,7 млн грн
 
 
 
 
 
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