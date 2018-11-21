 Чай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, движение на Грушевского не перекрыто полностью: заняты крайние ряду улицы возле Верховной Рады и гостиницы "Киев". Участники акции ведут себя спокойно, общаются с полицейскими, а также поят их чаем и кормят сладостями.
Владельцы автомобилей на иностранной регистрации с утра 20 ноября заблокировали движение транспорта в правительственном квартале, в частности по ул. Грушевского от перекрестка с Крепостным переулком до перекрестка с ул. Шелковичной.
Основное требование владельцев "евроблях" - доступные условия растаможки автомобилей. В частности, они настаивают на отмене ранее принятых по данному вопросу законопроектов и внесении в них изменений касательно акцизов.
Так вони самі особисто в долі від цих потоків.
Той, хто лізе у ці питання зі сторони, живим довго не ходить.
Нашому мудрому народу завжди був потрібен об`єкт для ненависті.
За вчорашній цирк з дорогами бляхери такої ненависті заробили що їх скоро почнуть "разтамаживать" мордобоєм. Лишилось тільки - "плюнь вождю в морду" як в анекдоті)))
Все машины с еврономерами должны быть эвакуированы за нарушение правил ПДД.
И про требования - сначала нужно требовать, а потом завозить, когда ваши требования будут выполнены и приняты соответствующие законы. (а так это - обычный контрабас)
А палить ренджи, много ума не нужно, он уже на 10 таких заработал. Кстати на тех кого так пламенно типа защищает. И о чудо - объявил о создании партии. (вот Вам и ответ на многие вопросы) Человек себе карьеру делает.
ездят такие ржавые лады, что диву даешься, им по 40 лет
нужно разрешить ввоз и минимальный акциз, но для таких авто запрет на продажу и доверенности на 5 лет