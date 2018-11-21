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 Чай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой Украины второй день проходит акция водителей машин на еврономерах, которые требуют выгодных условий растаможки импортных транспортных средств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, движение на Грушевского не перекрыто полностью: заняты крайние ряду улицы возле Верховной Рады и гостиницы "Киев". Участники акции ведут себя спокойно, общаются с полицейскими, а также поят их чаем и кормят сладостями.

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Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 01
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 02
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 03
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 04
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 05

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Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 06
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 07
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 08
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 09

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Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 10
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 11
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 12
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией 13

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации с утра 20 ноября заблокировали движение транспорта в правительственном квартале, в частности по ул. Грушевского от перекрестка с Крепостным переулком до перекрестка с ул. Шелковичной.

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Основное требование владельцев "евроблях" - доступные условия растаможки автомобилей. В частности, они настаивают на отмене ранее принятых по данному вопросу законопроектов и внесении в них изменений касательно акцизов.

Источник: https://censor.net.ua/n3098081
 
   
 Топ комментарии
 
Не с " иностранной регистрацией " , а с европейской .
Или мы не Европа ?
Или Европа заканчивается там , где начинается карман Порошенко ?
Впрочем , вопрос риторический .
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Поприезжали со своими б/у евробляхами и мешают панам жить по-новому. Паны то себе уже давно заказали новые служебные авто за бюджетный счет. Некоторые - даже бронированные.
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Вони хочуть,щоб за їзду з бляхами їм ще й доплачували!
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цікаво? якщо я купив авто і сплатив всі податки... то я європохер?
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Не за то голосуют.Перенаправить надо усилия,на проверку финасового потока,получаемого за счёт всяких там коэффициентов с растаможки евроблях.И проверить,какая кровосися к ним присосалась!И куда,кому и сколько идет с этих придуманых налогообложений.Я не видела,чтобы наши чинуши,так нагло отстаивали,то,что пойдёт на нужды государства.Только то,от чего они имеют не реальные деньги,они отстаивают всеми силами!
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А це не обов'язок усяких там луценків, авакових та інших мерзотників із барижних правопохоронних органів?
Так вони самі особисто в долі від цих потоків.
Той, хто лізе у ці питання зі сторони, живим довго не ходить.
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Карочє євробяхи попали.
Нашому мудрому народу завжди був потрібен об`єкт для ненависті.
За вчорашній цирк з дорогами бляхери такої ненависті заробили що їх скоро почнуть "разтамаживать" мордобоєм. Лишилось тільки - "плюнь вождю в морду" як в анекдоті)))
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Не знаю. Говорила по телефону зі своїми, кажуть, що народ ставиться з розумінням, за невеликим винятком.
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И Вы тоже об этом знаете?Есть предложение,как решить проблему?
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Нужно стоять до конца. Ещё требовать, чтобі все налоги отменили. За что я должен платить государству 20% от своей зарплаты. Это кощунтсво.
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я за те щоб розтаможку зробили людську
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Предлагаю уволить с занимаемой должности министра МВД, за проф. не пригодность. Не исполнение его подчинёнными прямых обязаностей по соблюдению порядка. В любой нормальной стране где соблюдается право собственности такое не возможно вообще.
Все машины с еврономерами должны быть эвакуированы за нарушение правил ПДД.
И про требования - сначала нужно требовать, а потом завозить, когда ваши требования будут выполнены и приняты соответствующие законы. (а так это - обычный контрабас)
А палить ренджи, много ума не нужно, он уже на 10 таких заработал. Кстати на тех кого так пламенно типа защищает. И о чудо - объявил о создании партии. (вот Вам и ответ на многие вопросы) Человек себе карьеру делает.
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Почему тогда евробляхеры не поддержали акции протеста Саакашвили, а устроили своё сборище в тот же день, заблокировав город?
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любое б\у авто из Европы лучше того хлама, который в Украине
ездят такие ржавые лады, что диву даешься, им по 40 лет
нужно разрешить ввоз и минимальный акциз, но для таких авто запрет на продажу и доверенности на 5 лет
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Я категорично проти блокування доріг та ввезення брухту з-за кордону, але за більш лояльне розмитнення і тільки не старше 5 років.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЧай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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