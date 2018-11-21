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 По делам Майдана под стражей находится 13 человек, признаны виновными 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы, - Горбатюк (обновлено)

По делам Евромайдана уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге сказал начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил, что упреки в адрес следствия относительно ненадлежащего расследования дел Майдана и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста.

"На сегодняшний день большая часть преступлений раскрыта... установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники", - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд.

По словам Горбатюка, под стражей по делам Майдана находится 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийства активистов Евромайдана Нигояна, Жизневского и Сеника не раскрыты, но мы движемся к результату, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3098080
 
   
 Топ комментарии
 
хватит уже про грустное (майдан)
давайте уже позитив из житомира
как пепа пиариться на фоне 95 бригады
псы. переживаю шоб копыто в гневе не сломал, когда будет в сторону москалей показывать))
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А вот и победители Майдан-2014 У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 199У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 199
Дочь генерала МВД Терещука, который отправлял Беркут на Майдан-2014, выиграла на тендерах в МВД и портах 140млн. грн. А самого Терещука Порошенко назначил губернатором Киевской области.

У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 5432
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отлично По делам Евромайдана вынесено 9 оправдательных приговоров, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5878
больше нам ниче не надо - менты которые убивали продолжают в том же духе
все занавес По делам Евромайдана вынесено 9 оправдательных приговоров, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7362
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ну если вы про фейсьукминистра то оно
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Ця стаття без подробиць та доказів. Тому будемо чекати більш детальну статтю.
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главное ясно - мы не спешим - а вдруг придется назвать их героями
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Головне не назвати винуватими тих, хто цього не робив. Ви проти такого рішення?
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Ця справа резонансна, тому все їм прийдеться робити.
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мало резонансыхдел - гонгадзе мельниченко шеремет пшокин - и шо и где? У справах Євромайдану винесено 9 виправдувальних вироків, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5465
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Ми говоримо про те, що не треба засуджувати невинуватих. У наведених справах такого не відбулося.
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а ну да тех кто застрелил на майдане протестующих не виноваты - я правильно понял? У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 1398
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Якщо стріляли, т о винуваті. Так ви проти того, щоб не судити невинуватих?
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я против 5 летнего следствия
и слитых дел - и прочих беглых уродов У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 1563
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а они типа не сажают невиновных да?
могу списочек выкатить - фамилий на 50
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Тобто треба продовжувати садити невинуватих тому, що раніше це робили?
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и те кто послал бмп 3 штуки тоже пррекрасные люди да?
и спалил дом профсоюзов У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 5506
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То злочинці. Але я не отримав пряму відповідь.
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ну если не хотели получать значит и не получили - а я ответил
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Не відповіли, бо треба сказати так чи ні. Питання було прямим.
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пряма в1дпов1дь я за скорий та правий суд
але такого в нас нема У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 8743
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естественно сажать невиновных не есть гуд - однако у нас все больше наоборот У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 9282
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Нарешті! Так щоб засудити людину необхідно надати докази, свідчення..., бо багато тих, хто хоче перекласти свою вину на інших. Тому не поспішають та іноді відпускають.
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Хто винен, суд чи прокурор, який не зміг справу зшити?
Можливе як одне, так і інше.
Ми всі любимо американські фільми дивитися, де прокурор не завжди може довести вину підозрюваного і сід того виправдовує.
Там показане чесне змагання, а в наших умовах7
А внаших умовах, хіба не може прокурор домовитися з підозрюваним? Або з тими, на кого можуть вийти через покази підозрюваного і отримувати 2. 4. чи 10 зарплат одночасно, від "зацікавлених сторін"?
Мені чомусь здається, що Горбатюк уже дууууууже багата людина!
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когда надо астрелить билого и лесника проблем никаких
или посадить торнадо По делам Евромайдана вынесено 9 оправдательных приговоров, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1469
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Торнадо слід було посадити, вони навишивали достатньо. З Білим темна справа, але, думаю, було за що.
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пруфики в студию
а то я такое про вышивания расскажу)))0
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Порохоботам все время кто-то мешает.Что интересно - исключительно пешки. А кто их двигает ?
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Той хто готовий заплатити стільки, що неможливо відмовити.

- Я чесна людина, я ніколи не продавався!
- Це тому, що ти нафіг нікому не потрібен і тому тобі справжньої ціни не пропонували!
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хватит уже про грустное (майдан)
давайте уже позитив из житомира
как пепа пиариться на фоне 95 бригады
псы. переживаю шоб копыто в гневе не сломал, когда будет в сторону москалей показывать))
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сын грицака который обвинял майданевцев на повышение пошел так что все довольны кроме простых людей
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он может итти хоть будку строить в монтекарло - суда и прокуратуры всеравно нет
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Яныка оправдайте и дайте ему допрезиденствовать ))
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Так как бы и не оправдываться даже, а просто шось пробздеть лохторату ртом, шоп лохторат сильно не кипишевал, пока не все еще в Панаму перечислено.
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А остальные получили инвалидность и получают пенсию от государства?Встречала,таких.ДЫк,на этих мутантах можно тундру перепахать,они напряга не ощутят.И ждут,когда хозяева дадут команду фас!
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Не знаю кого наколупала ГПУ,але ЗАРАЗ бачу вкупі медведчука -каламойскава(представник рабінович),льовочкіна в партії за життя.Каламойскій і медведчук підтримують косату.Тобто майдан робили і вбивали неозброєних ці самі людці вище вказані.Їм потрібно було прибоати януковича-азарова ,щоб прийти до влади.Коли турчинов став і.о.президента,так каламойскому відразу наділили Дніпропетровську обл.,а потім після організованого спалення людей медведчуком-каламойскім, і Одесу.І ще.На брошках за Крим дата 20.02.2014.Тобто майдан був організований фсб-путіним через калмойскава-медведчука.Які зараз вже і не ховаються і демонструють,що вони разом.Расєйская нєфть їх об'єднує.Каламойскій-акціонер Лукойла,а косата-акціонер роснєфті.
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- В этом деле главное не спешить. Если не ответят виновные здесь и теперь, то у них будет плохая карма и скажется на детях. До седьмого колена.
- У вас все, пан начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры?
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А вот и победители Майдан-2014 У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 199У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 199
Дочь генерала МВД Терещука, который отправлял Беркут на Майдан-2014, выиграла на тендерах в МВД и портах 140млн. грн. А самого Терещука Порошенко назначил губернатором Киевской области.

У справах Майдану під вартою перебуває 13 осіб, визнано винними 52 людини, 9 засуджено до позбавлення волі, - Горбатюк (оновлено) - Цензор.НЕТ 5432
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делам Майдана под стражей находится 13 человек, признаны виновными 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы, - Горбатюк (обновлено)
 
 
 
 
 
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