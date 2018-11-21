 По делам Майдана под стражей находится 13 человек, признаны виновными 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы, - Горбатюк (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге сказал начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.
Он отметил, что упреки в адрес следствия относительно ненадлежащего расследования дел Майдана и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста.
"На сегодняшний день большая часть преступлений раскрыта... установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники", - сказал Горбатюк.
Он подчеркнул, что уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд.
По словам Горбатюка, под стражей по делам Майдана находится 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы.
больше нам ниче не надо - менты которые убивали продолжают в том же духе
все занавес
и слитых дел - и прочих беглых уродов
могу списочек выкатить - фамилий на 50
и спалил дом профсоюзов
але такого в нас нема
Можливе як одне, так і інше.
Ми всі любимо американські фільми дивитися, де прокурор не завжди може довести вину підозрюваного і сід того виправдовує.
Там показане чесне змагання, а в наших умовах7
А внаших умовах, хіба не може прокурор домовитися з підозрюваним? Або з тими, на кого можуть вийти через покази підозрюваного і отримувати 2. 4. чи 10 зарплат одночасно, від "зацікавлених сторін"?
Мені чомусь здається, що Горбатюк уже дууууууже багата людина!
или посадить торнадо
а то я такое про вышивания расскажу)))0
- Я чесна людина, я ніколи не продавався!
- Це тому, що ти нафіг нікому не потрібен і тому тобі справжньої ціни не пропонували!
давайте уже позитив из житомира
как пепа пиариться на фоне 95 бригады
псы. переживаю шоб копыто в гневе не сломал, когда будет в сторону москалей показывать))
- У вас все, пан начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры?
Дочь генерала МВД Терещука, который отправлял Беркут на Майдан-2014, выиграла на тендерах в МВД и портах 140млн. грн. А самого Терещука Порошенко назначил губернатором Киевской области.