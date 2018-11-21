 "Хороший экспромт готовится долго", - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко рассказал о срыве Онуфрием встречи с Порошенко

Об этом сообщил в блиц-интервью UAportal митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ Александр (Драбинко), передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора УПЦ МП не подписал постановление Синода (обновлено)

"То, что произошло, скорее всего, носило заранее спланированный и не слишком красивый характер. Как говорил приснопамятный протоиерей Николай Забуга, покойный ректор Киевской Духовной Академии и семинарии: "Хороший экспромт готовится долго"", - прокоментировал Драбинко срыв встречи с Президентом.

Он также выразил предположение, что решение не встречаться с Президентом не было принято Онуфрием самостоятельно.

"Мне кажется, это не мнение и не решение митрополита Онуфрия. Я склонен считать, что он был не самостоятельный в принятии этого решения. Многие архиереи, как известно, хотели приехать на эту встречу. По-моему, это дело рук управляющего делами, митрополита Антония (Паканича), который получил соответствующие инструкции", - сказал Драбинко.

Отвечая на вопрос о том, оказывалось ли давление со стороны Порошенко на трех архиепископов, которые все-таки прибыли на встречу, Драбинко отметил, что никоим образом.

"Петр Алексеевич очень сожалел о том, что так произошло, и он не был услышан архиереями нашей Церкви. Жалею об этом и я, поскольку церковь должна жить не слухами, которыми чаще всего питаются наши иерархи, а живой информацией из первоисточника", - резюмировал митрополит.

Напомним, во вторник, 13 ноября, в 14:00 в Украинском доме в Киеве президент Украины Петр Порошенко ждал архиереев УПЦ МП, которых пригласил сюда задолго до этой даты. Однако, из 90 человек пришли только трое: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.