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Все про:налоги (2514) экология (1044)

 Повышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Косоуров

Ожидаемое повышение экологического налога в Украине в 25 раз с 1 января 2019 года вряд ли улучшит ситуацию с экологией в стране, поскольку эти средства тратятся неэффективно, преимущественно для латания дыр в госбюджете.

Такое мнение 112.ua озвучил глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Кирилл Косоуров в рамках статьи "Бюджетный оброк: Эконалог повышают в 25 раз, но поможет ли это улучшить экологию?".

"Я не верю, что от повышения размера экологического налога в Украине возрастет эффективность природоохранных мероприятий. С одной стороны, в Украине установлены низкие ставки налогов за загрязнение окружающей среды, но с другой стороны аккумулируемые от него средства, а в общей массе это огромная сумма, они используются неэффективно и не по назначению. Насколько я понимаю, цель повышения эконалога – увеличение поступлений в бюджет, чтобы затем перебросить средства на другие направления, не связанные с экологией", - заявил 112.ua Кирилл Косоуров.

По словам эксперта, ситуация когда за деньги из экологического фонда чинят канализацию, никуда не годится.

"Экологические деньги" в Украине тратятся неэффективно и не используются на природоохранные мероприятия, признавал и министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на пресс-конференции.

В нынешнем году из центрального бюджета на природоохранные мероприятия было направлено только 300 млн грн (из собранных 4 млрд грн).

Примечательно, что в прошлом году только предприятия ГМК инвестировали на экологические мероприятия 2,9 млрд грн.

При этом, предприятия, которые самостоятельно инвестируют средства в природоохранные мероприятия, никак не поощряются, говорит Кирилл Косоуров: "Никакой компенсации для предприятий, которые проводят природоохранные мероприятия за собственные средства, не предусмотрено. По этой причине, многие предприятия не заинтересованы тратить собственные средства на экологию".

Эксперт подчеркнул, что в европейских странах используется практика кнута и пряника: "Для предприятий установлены определенные ограничения на выбросы: если они превышают их – платят большие деньги, но если их выбросы меньше установленной нормы – могут получать бонусы".

Напомним, экологический налог с предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, в Украине взимается с 2011 года. Его обязаны уплачивать субъекты хозяйствования, которые выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, сбрасывают сточные воды, размещают отходы (кроме предприятий, размещающих отходы как вторичное сырье), образуют радиоактивные отходы.

45% собранного налога направляется в местные бюджеты, а 55% идет в государственный бюджет.

Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предполагающий повышение экологического налога в 25 раз уже с нового года и дальнейшее поэтапное повышение в 75 раз до 2023 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3098067
 
   
 Топ комментарии
 
"...увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об ________"

Так ЭТО же девиз нашей власти!!!
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а повышения цен тарифов так ни разу не выглядят Повышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Косоуров - Цензор.НЕТ 986
ну нискотько - и так уже 5 лет Повышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Косоуров - Цензор.НЕТ 3390
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Платить больше должны люди. Если больше заплатят олигархи - рухнет экономика, нападьот путен и земля налетит на небесную ось.
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а повышения цен тарифов так ни разу не выглядят Повышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Косоуров - Цензор.НЕТ 986
ну нискотько - и так уже 5 лет Повышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Косоуров - Цензор.НЕТ 3390
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"...увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об ________"

Так ЭТО же девиз нашей власти!!!
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Природу нужно беречь. Уж лучше пусть платят олигархи.Какое нам до них дело ?
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Платить больше должны люди. Если больше заплатят олигархи - рухнет экономика, нападьот путен и земля налетит на небесную ось.
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ОСМД с собственной котельней тоже будет платить.
Если сейчас 20000 в год, то будет пол ляма. А так да, пусть олигархи платят. Слава пэтьке!
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В конечном счете заплатит потребитель. Т.е. мы с тобой.
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олигархи заплатят тобко, потом єто вложат в цені продукции.
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Согласен. Но все это приведет к большему недовольству населения. Может лопнет терпець?
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За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - сто лир, за проливной дождь - двести лир, с громом и молнией - триста лир. Молчаааать! (с)
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не подсказывай. И так все к этому идет
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Да не будет никто в 25 раз повышать - это замануха, повысят раз в 5, а потом скажут "смотрите, мы пошли навстречу, повысили всего в 5, а не в 25 раз". Проходили недавно это же по газу, забыли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Косоуров
 
 
 
 
 
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