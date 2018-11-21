 Повышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Косоуров

Такое мнение 112.ua озвучил глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Кирилл Косоуров в рамках статьи "Бюджетный оброк: Эконалог повышают в 25 раз, но поможет ли это улучшить экологию?".

"Я не верю, что от повышения размера экологического налога в Украине возрастет эффективность природоохранных мероприятий. С одной стороны, в Украине установлены низкие ставки налогов за загрязнение окружающей среды, но с другой стороны аккумулируемые от него средства, а в общей массе это огромная сумма, они используются неэффективно и не по назначению. Насколько я понимаю, цель повышения эконалога – увеличение поступлений в бюджет, чтобы затем перебросить средства на другие направления, не связанные с экологией", - заявил 112.ua Кирилл Косоуров.

По словам эксперта, ситуация когда за деньги из экологического фонда чинят канализацию, никуда не годится.

"Экологические деньги" в Украине тратятся неэффективно и не используются на природоохранные мероприятия, признавал и министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на пресс-конференции.

В нынешнем году из центрального бюджета на природоохранные мероприятия было направлено только 300 млн грн (из собранных 4 млрд грн).

Примечательно, что в прошлом году только предприятия ГМК инвестировали на экологические мероприятия 2,9 млрд грн.

При этом, предприятия, которые самостоятельно инвестируют средства в природоохранные мероприятия, никак не поощряются, говорит Кирилл Косоуров: "Никакой компенсации для предприятий, которые проводят природоохранные мероприятия за собственные средства, не предусмотрено. По этой причине, многие предприятия не заинтересованы тратить собственные средства на экологию".

Эксперт подчеркнул, что в европейских странах используется практика кнута и пряника: "Для предприятий установлены определенные ограничения на выбросы: если они превышают их – платят большие деньги, но если их выбросы меньше установленной нормы – могут получать бонусы".

Напомним, экологический налог с предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, в Украине взимается с 2011 года. Его обязаны уплачивать субъекты хозяйствования, которые выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, сбрасывают сточные воды, размещают отходы (кроме предприятий, размещающих отходы как вторичное сырье), образуют радиоактивные отходы.

45% собранного налога направляется в местные бюджеты, а 55% идет в государственный бюджет.

Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предполагающий повышение экологического налога в 25 раз уже с нового года и дальнейшее поэтапное повышение в 75 раз до 2023 года.