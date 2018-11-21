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Все про:МИД (4798) протест (4358) Франция (2007) цены (2072) топливо (415)

 Быть бдительными и держать при себе документы: МИД предупредил украинцев об опасности поездок по Франции

В стране продолжаются протесты против роста цен на топливо. 2 человека погибли, 522 ранены, протестующие блокируют основные автомагистрали и объекты инфраструктуры.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам проявлять бдительность во время путешествия по Франции и выполнять указания власти в связи с протестами против повышения цен на топливо. Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В связи с протестами "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции МИД рекомендует... проявлять повышенную бдительность и осмотрительность при путешествии по автомобильным дорогам страны, четко выполнять указания и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания, не участвовать в несанкционированных акциях протеста, держаться подальше от агрессивно настроенных участников протестов", – отметили в ведомстве.

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В МИД напоминают, что законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний, предоставление разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств, задержание подозрительных лиц, а также значительные штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста, блокировании движения транспортных средств, а также за неповиновение представителям власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД рекомендует обращаться в посольство Украины во Франции по телефону: + 33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr @ mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Также на Цензор.НЕТ: В МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве

С 17 ноября по всей Франции проходят масштабные акции протеста "желтых жилетов" против планов повысить с 2019 года цены на топливо. Участники протестов блокируют основные автодороги страны и стратегические пункты инфраструктуры.

За время протестов погибли 2 человека, 552 получили травмы различной степени тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/n3098065
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А чому немає попереджень про пересування територією України? У нас мажори набагато більше людей збивають на дорогах, аніж у Франції гине людей під час масових заворушень.
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Тю, а у нас молча хавают...
В богатой Франции могут себе позволить более активно переходить на электротранспорт и не кормить арабских шейхов, путинских олигархов и венесуэльского диктатора. Застыли они в развитии как и немцы (от жира).
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такого жира желаю каждому жителю нашей страны, но горящие заправки и кучи навоза на въезде и выезде из этих заправок меня радуют, европейцы четко указали где место олигархам - возле параши!!!!!
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когда система судов и поавосудия будет как во Франции, тогда и в Украине будет мало места олигархам, чинушам и прочей шобле...
но... этого не будет при соевом утырке никогда!!!
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у американцев было тоже самое, пытались поднять цену на топливо на две копейки, там ребята спалили заправок и магазинов на мыльярд и барыги больше не рискуют Быть бдительными и держать при себе документы: МИД предупредил украинцев об опасности поездок по Франции - Цензор.НЕТ 5111 зато у нас над украинцами можно издеваться хоть каждый день, они бы и по 50 за литр давно сделали, но продажи упадут после того как за бензином начнут ездить в Польшу. Быть бдительными и держать при себе документы: МИД предупредил украинцев об опасности поездок по Франции - Цензор.НЕТ 5111 твари одним словом....
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Так они невпынно над этим работают (над 50 за литр). Стадо схавает. Только Польша останавливает.
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Повышение налога на бензин на 3%, на дизель 6,5%. Вот это реально нерабы. Трудно даже представить, что бы такие люди сотворили в Украине. Слава Богу Украина не Франция.
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то пусть французы отправят петицию царю раши через своего актера-клоуна Быть бдительными и держать при себе документы: МИД предупредил украинцев об опасности поездок по Франции - Цензор.НЕТ 5506
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Хранцузы зрадофилы и огенды крымбля, не видят в повышении цен патужной рехформы и роста экономики. Всех в МАУП на заочное обучение!
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Так вроде бы как нефтЮШКА упала с 80 до 60...
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и шо нам с того, да хоть по 35 будет, наших барыг только остановит пожар на этих заправках, куй они ложили на мировые цены, у этих тварей только одно в голове, порезать на металл все НПЗ и сидеть на импорте, там процент больше и на ровном месте.
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Это тот случай когда власть пытается наполнить казну на снижении цен. У нас таже беда с газом, только мы молчим, а коболевы себе премии выписывают на сверх прибыли. Они летом закачали газ даже импортный по 230-250 долларов, а теперь нам его по 315 продают... а промышленности еще дороже. Будем молчать, нам будут еще подымать, пока не заверещим.
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Тю, а я збирався завтра змотатись до Хранції. Жаб скуштувати.
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Там и так цена на бензин и дизель больше 1,50 евро.
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Тотально зубожілі французи мають вимагати відставки Макрона і надання громадянства та поста Президента Франції Юлі Тимошенко!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБыть бдительными и держать при себе документы: МИД предупредил украинцев об опасности поездок по Франции
 
 
 
 
 
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