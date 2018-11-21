 Быть бдительными и держать при себе документы: МИД предупредил украинцев об опасности поездок по Франции

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам проявлять бдительность во время путешествия по Франции и выполнять указания власти в связи с протестами против повышения цен на топливо. Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В связи с протестами "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции МИД рекомендует... проявлять повышенную бдительность и осмотрительность при путешествии по автомобильным дорогам страны, четко выполнять указания и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания, не участвовать в несанкционированных акциях протеста, держаться подальше от агрессивно настроенных участников протестов", – отметили в ведомстве.

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В МИД напоминают, что законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний, предоставление разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств, задержание подозрительных лиц, а также значительные штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста, блокировании движения транспортных средств, а также за неповиновение представителям власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД рекомендует обращаться в посольство Украины во Франции по телефону: + 33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr @ mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

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С 17 ноября по всей Франции проходят масштабные акции протеста "желтых жилетов" против планов повысить с 2019 года цены на топливо. Участники протестов блокируют основные автодороги страны и стратегические пункты инфраструктуры.

За время протестов погибли 2 человека, 552 получили травмы различной степени тяжести.