 СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК "Вагнера", воевавших на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, информаци. обнародовала пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины присоединяется к инициативе российского МИД, которое запустило флешмоб-плагиат #ИхТамНет. Под этим хештегом публикуем очередную подборку персональных данных наемников ЧВК "Вагнера", которые, в частности, принимали участие в боевых действиях на украинском Донбассе. Специально для Марии Захаровой – фамилии № 59, № 60 и № 61 российских "ихтамнетов", которые погибли в результате "пригожинского наступления" 07.02.20018 в сирийском Дейр-эз-Зоре (предыдущие 58 обнародованы на сайте СБУ)", - сказано в сообщении.

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В СБУ отметили, что "по традиции" тела наемников были выданы родным только в апреле месяце, чтобы не мешать выборам президента РФ.











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