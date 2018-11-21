 СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК "Вагнера", воевавших на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, информаци. обнародовала пресс-служба ведомства на странице в Facebook.
"Служба безопасности Украины присоединяется к инициативе российского МИД, которое запустило флешмоб-плагиат #ИхТамНет. Под этим хештегом публикуем очередную подборку персональных данных наемников ЧВК "Вагнера", которые, в частности, принимали участие в боевых действиях на украинском Донбассе. Специально для Марии Захаровой – фамилии № 59, № 60 и № 61 российских "ихтамнетов", которые погибли в результате "пригожинского наступления" 07.02.20018 в сирийском Дейр-эз-Зоре (предыдущие 58 обнародованы на сайте СБУ)", - сказано в сообщении.
В СБУ отметили, что "по традиции" тела наемников были выданы родным только в апреле месяце, чтобы не мешать выборам президента РФ.
Молчи ,дура старая! Не было у нас никакого Ваньки или на пиндосов работаешь против РОДИНЫ ?
Тела солдат -своих рабов
Ты их послала в Украину
Заполнить партию гробов
У укропа два раба,
А у псковского десанта
Ни таблички ни гроба.
В теле появляются новые дырки!)))
Град, Гуково, обстрел, стрельба по Украине с территории РФ