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 СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК "Вагнера", воевавших на Донбассе. ФОТО

Служба безопасности Украины в очередной раз опубликовала персональные данные наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, информаци. обнародовала пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины присоединяется к инициативе российского МИД, которое запустило флешмоб-плагиат #ИхТамНет. Под этим хештегом публикуем очередную подборку персональных данных наемников ЧВК "Вагнера", которые, в частности, принимали участие в боевых действиях на украинском Донбассе. Специально для Марии Захаровой – фамилии № 59, № 60 и № 61 российских "ихтамнетов", которые погибли в результате "пригожинского наступления" 07.02.20018 в сирийском Дейр-эз-Зоре (предыдущие 58 обнародованы на сайте СБУ)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники из ЧВК "Вагнера" подали в международный суд на организаторов частных военных компаний

В СБУ отметили, что "по традиции" тела наемников были выданы родным только в апреле месяце, чтобы не мешать выборам президента РФ.

СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 01
СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 02
СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 03
СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 04
СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получены данные шести наемников ЧВК "Вагнера", "работающих в интересах Минобороны РФ", - InformNapalm. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3098062
 
   
 Топ комментарии
 
Смерть свинособакам ! Слава Україні !!!!
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Коля нашого Ваню убили в Украине…! Горе то какое !
Молчи ,дура старая! Не было у нас никакого Ваньки или на пиндосов работаешь против РОДИНЫ ?
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Встречай кровавая РоSSия
Тела солдат -своих рабов
Ты их послала в Украину
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Коля нашого Ваню убили в Украине…! Горе то какое !
Молчи ,дура старая! Не было у нас никакого Ваньки или на пиндосов работаешь против РОДИНЫ ?
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Встречай кровавая РоSSия
Тела солдат -своих рабов
Ты их послала в Украину
Заполнить партию гробов
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У верблюда два горба,
У укропа два раба,
А у псковского десанта
Ни таблички ни гроба.
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В росии фраза « Не было у нас никакого сына » - стоит 3 млн рублей !...
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Я не некрофил, но на такое смотрел бы и смотрел, душа радуется! А радуется одному - больше нигде по миру эти мрази сеять смерть не будут!
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І після цього росіяни продовжують брехати не звертаючи увагу на докази їх присутності на Донбасі і Сирії.
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а кто их уже слушает? им китай уже санкции ввёл, банкам
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Це добре, що не слухають. Але хто проголосував за російську кандидатуру в Інтерполі (61 країна)?
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я тоже не некрофил...но после просмотра сайта срувисна...То хочу чтобы в любом городе рашкостана ипанула атомная станция, можно в каждом, чтобы дейстительно ихтамнебыло
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Когда в голове нет мозгов...
В теле появляются новые дырки!)))
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О це такі брати Саріки, Тімури, Артури, які нахабно залізли в чужу країну і вбивають громадян з різних боків. Це ж православні, які тільки за мир. На кожному по 15 ікон і по 15 медаліків за вбивство. Ось цей народ кричав, що він нам старший брат. Чмошники.
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Эх, Бурятия моя, желтое ебало! Выехало дох/я, а вернулось мало﻿…
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Какая-то пророческая прибаутка у Кудричева от его сестры. На надгробье сойдёт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК "Вагнера", воевавших на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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